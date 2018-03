OTSEPILT, VIDEO ja FOTOD | Katmandu lennuväljal sõitis maandumisrajalt välja ja süttis Bangladeshi reisilennuk, milles hukkus vähemalt 40 inimest

Ametnike sõnul oli lennuki pardal 71 reisijat ja meeskond, vahendab BBC News.

40 hukkunust 31 suri lennuväljal ja üheksa haiglates, teatas politsei. Üheksat inimest ei ole leitud.

22 vigastatust on mõned kriitilises seisundis.

Meedia teatel oli lennuki näol tegemist Dhakast saabunud Bombardier Dash 8 Q400-ga. FlightRadar24 andmetel maandus lennuk kell 14.20 kohaliku aja järgi.

"Lennukil oli luba maanduda maandumisrajale lõuna poolt üle Koteshwori, aga see maandus põhja poolt," ütles Nepali tsiviillennundusameti peadirektor Sanjiv Gautam Kathmandu Posti vahendusel. "Me pole veel ebatavalise maandumise põhjust kindlaks teinud."

Lennuk süttis ja lennuvälja kohal oli näha musta suitsusammast.

