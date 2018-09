OTSEPILT | USA ülemkohtuniku kandidaat Brett Kavanaugh ja teda vägistamiskatses süüdistav naine annavad ütlusi

„Ma ei ole täna siin sellepärast, et ma tahaksin olla. Tunnen kabuhirmu, kuid olen siin, sest tunnen, et see on minu kodanikukohus,“ sõnas Ford täna oma sõnavõtu alguses. Ford meenutab, et teismelisena ei tundnud ta Kavanaugh’d hästi, kuid teadis teda. „Ma ei mäleta tollest suvest kõike, kuid põhjus, miks ma täna siin olen, sellest mäletan ma iga detaili,“ luges ta paberilt maha.

Fordi sõnul läks ta teisele korrusele tualetti, kui Brett [Kavanaugh] ja Mark [Judge] ta tuppa lükkasid. „Brett kobas mind ja üritas mu riideid seljast võtta. Ta ei suutnud seda teha, sest mul oli riiete all üheosaline ujumiskostüüm. Ma uskusin, et ta vägistab mu ära, seetõttu üritasin appi karjuda. Kui tegin seda, pani Brett mulle käe suu peale. See hirmutas mind kõige rohkem ja jättis mu edasisele elule kõige püsivamalt jälje,“ rääkis Ford, hääl vahepeal murdumas.

Dr. Ford is sworn in to begin testimony to Senate Judiciary Cmte. pic.twitter.com/gozhxM9LUO — NBC News (@NBCNews) September 27, 2018

„Mul oli raske hingata ja uskusin, et Brett võib mu kogemata ära tappa,“ ütles Ford. Ta ütles, et räägis toimunust hiljem vaid vähestele sõpradele ja abikaasale. Täpsemalt kirjeldas Ford juhtunut alles ühel 2012. aasta teraapiaseansil.

Fordi kirjelduse kohaselt kõhkles ta kaua, kas oma looga avalikkuse ette tulla, kuid lõpuks otsustas ta seda ikkagi teha. Naine rõhutas, et tema ajendid polnud poliitilised ja see pole tema otsustada, kas Kavanaugh’ ülemkohtu kohtunikuks sobib.

„Ma ei hoidnud seda aastaid endale, vaid rääkisin seda usaldusväärsetele inimestele,“ vastas Ford demokraadist senaatori Dianne Feinsteini küsimuse peale, miks ta niivõrd kaua juhtunu vaid enda teada hoidis.