OTSEPILT | Trump teeb täna õhtul „suure avalduse“ piirimüüri teemal

Ajaleht The New York Times teatab, et president lähedase allika sõnul teatab president laupäeval valmisolekust toetada leebemat poliitikat juba USA pinnal viibivate immigrantide suhtes juhul, kui saab USA Kongressilt vastutasuks eelarvesse 5,7 miljardit dollarit piirimüüri ehitamiseks.

Trump olla valmis lubama poliitikat, mis võimaldab seaduslikul teel kodakondsuseni jõuda umbes kahel miljonil noorel inimesel (nn Dreamers), kes saabusid omal ajal alaealistena ebaseaduslikult USA-sse.

Ametnik, kes palus anonüümsust, hoiatas siiski, et president kipub sageli viimasel hetkel ümber mõtlema, mistõttu võib avalduse tekst veel muutuda enne ametlikku teleülekannet Valgest Majast kell 23.