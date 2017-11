OTSEPILT | Stockholmi kesklinnas möllab võimas tulekahju

Stockholmi kesklinnas Jakobsbergsgatanil möllab suur tulekahju. Kaks inimest on haiglasse viidud. Tuletõrje esindaja sõnul on olemas põlengu levimise oht kogu kvartalile.

Tuletõrje saabus Jakobsbergsgatanil Stureplani lähedal asuvale sündmuskohale täna hommikul kohaliku aja järgi kell 5.30. Tulekahju oli puhkenud maja seitsmendal korrusel, vahendab Aftonbladet.

Algasid kustutustööd, kuid maja põleb endiselt.

Stockholmi tuletõrje esindaja Christer Wahlströmi sõnul võivad kustutustööd kesta kogu ennelõuna.

Piltidel oli näha võimsaid leeke hoone fassaadil.

Politsei esindaja Kjell Lindgreni sõnul viis kiirabi kaks inimest haiglasse, kuid pole teada, kui tõsine nende seisund on.

„Me teame, et põleb katus, aga me ei tea täpselt kus. Praegu on levimise risk kogu kvartalile,” ütles Wahlström.