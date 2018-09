OTSEPILT | Pisaratega võitlev Kavanaugh: ahistamissüüdistus on hävitanud mu pere ja mu maine

Kavanaugh ütles täna, et eitab kategooriliselt tema vastu esitatud süüdistusi. „Kuulake inimesi, kellega olen üles kasvanud, aega veetnud, tuttav olnud. Kuulake mu sõpru, perekonda, kolleege, endisi tüdruksõpru,“ palus Kavanaugh.

Mees mõistis demokraatide esindajad hukka, kes on teda kutsunud kurjuseks. „Kurjuseks? Kas te ise ka kuulate?“ küsis Kavanaugh.

„See on hävitanud mu perekonna ja mu maine,“ sõnas ülemkohtu kohtunikukandidaat ja lisas, et ametisse kinnitamise protsess on muutunud rahvuslikuks häbiplekiks.

Brett Kavanaugh Foto: AP

Kavanaugh sõnas vande all olles, et pole kunagi kedagi seksuaalselt rünnanud. „Ei keskkoolis ega hiljem. Olen täiesti süütu," ütles vihase hooga esinev Kavanaugh. Mehe eelnevatele esinemistele oli süüks pandud liigset leigust. Nüüd oli Kavanaugh'l hääl murdumas ja näha oli ka pisaratega võitlemist.

„Ma ei ole täna siin sellepärast, et ma tahaksin olla. Tunnen kabuhirmu, kuid olen siin, sest tunnen, et see on minu kodanikukohus,“ sõnas Ford täna varem oma sõnavõtu alguses. Ford meenutab, et teismelisena ei tundnud ta Kavanaugh’d hästi, kuid teadis teda. „Ma ei mäleta tollest suvest kõike, kuid põhjus, miks ma täna siin olen, sellest mäletan ma iga detaili,“ luges ta paberilt maha.