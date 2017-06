OTSEPILT: London Bridge'il sõitis kaubik rahva sekka

Intsident leidis aset kuulsal London Bridge'il vahetult pärast Meistrite liiga finaalmängu Eesti aja järgi pühapäeva varahommikul umbes kella 00.30 ajal, vahendab uudistekanal BBC.

Kohapeal on relvastatud politsei. Liiklus sillal on peatatud mõlemal suunal.

BBC väitel on mitu inimest saanud vigastada ja võis toimuda ka noarünnak.

Images from the scene as police, emergency crews respond to an "incident" on London Bridge https://t.co/UF4jq8hHSc https://t.co/5ZCmFLkYnS pic.twitter.com/2euPYkeaq0

— CNN (@CNN) June 3, 2017