OTSEPILT ja FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Tulekahju Londonis: leegid neelasid 27 korrusega kortermaja, hoone võib kokku variseda

Londonis puhkes tulekahju 27-korruselises kortermajas, mida on kustutama suundunud pea 200 tuletõrjujat. Hoone, kus võib endiselt lõksus olla inimesi, ähvardab kokku variseda.

Teade põlengust laekus kohaliku aja järgi kell 1.06 ja mõnekümne minutiga levis tuli üle kogu hoone. Varahommikul jätkus põlevast hoonest elanike evakueerimine, kuni see varisemisohtlikkuse tõttu lõpetati. Kõigil, kes on endiselt majas, palutakse mitte jääda ootama päästjate saabumist.

„Me nägime inimesi akendel linadega lehvitamas ja karjumas „aidake, aidake“, kuid nüüd on nad kõik sealt kadunud,“ ütles üks muretsev päästetöötaja telekanalile ITV.

Major incident declared at Grenfell Tower in Kensington. 40 fire engines & 200 firefighters at the scene - follow @LondonFire for updates.

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) June 14, 2017

Tulekahju sai alguse neljandat korruselt. Algul paluti inimestel jääda oma korteritesse, kuid kui tuli hakkas ootamatult kiiresti levima, mõisteti, et see oli vale otsus ja alustati evakueerimisega.

Tunnistajate sõnul hüppas mitu elanikku akendest välja, mitu tegi aga linadest köie, et selle abil alla ronida.

Londoni politsei teatel osutati kohapeal mitmele inimesele arstiabi põlengusuitsu sissehingamisega seoses ja piirkond eraldati. Liiklus tornhoone ümbruses suleti.

Tunnistajate sõnul hüppas osa elanikke öösel akendest välja.

Footage from #grenfelltower in west #London right now - Devastating situation - thoughts are with the families stuck inside 🙏🏽 pic.twitter.com/zjNQ4z7DR2

— Mustafa K. O. (@MusObaidi) June 14, 2017

200 firefighters are at apartment block #GrenfellTower in west London - it's feared people could be trapped inside #CapitalReports pic.twitter.com/n557lmNGKB

— Capital S Coast News (@CapitalSCNews) June 14, 2017

Incendie de la #GrenfellTower dans l'Ouest de Londres. 27 étages en flammes pic.twitter.com/rQNrm8pE51

— Marion L'Hour (@MarionLHour) June 14, 2017

