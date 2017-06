OTSEPILT ja FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Tulekahju Londonis: 24 korrusega kortermaja lahvatas põlema, vähemalt kuus inimest hukkus, enam kui 50 sai vigastada, hukkunute arv tõotab tõusta

Londoni politsei teatas kuue inimese hukkumisest, nentides, et see arv eeldatavasti kasvab. Dan Daly pealinna päästeametist tõdes täna hommikul, et põlengut, mis öö jooksul võttis võimust pea kõikide korruste üle, pole jätkuvalt suudetud kontrolli alla saada.

Daly tunnistas, et see on nende jaoks ulatuslikuim põleng viimastel aastakümnetel. Kõigest 15 minutiga levis tuli üle kogu Grenfell Toweri, lõõmates kokku 22 korrusel.

Teade põlengust laekus kohaliku aja järgi kell 00.54, vahendab uudistekanal BBC.

„Me nägime inimesi akendel linadega lehvitamas ja karjumas „aidake, aidake“, kuid nüüd on nad kõik sealt kadunud,“ ütles üks muretsev päästetöötaja telekanalile ITV.

„Inimesed karjusid meeleheitlikult abi järele, suurem osa oli akendel, mõned ka maja katusel. Keegi viskas aknast alla oma väikelapse, lootuses, et ta elab kukkumise üle,“ ütles pealtnägija telekanalile Sky.

Tulekahju sai alguse neljandalt korruselt. Alul paluti inimestel jääda oma korteritesse, aga kui tuli hakkas ootamatult kiiresti levima, mõisteti, et see oli vale otsus ja alustati evakueerimisega.

Tunnistajate sõnul hüppas osa elanikest põrgukuumuse ja lämmatava suitsu tõttu aknendest välja, osa tegi aga linadest ja kardinatest köisi, et nende abil alla ronida. Nende sõnul ei jätkunud päästjatel redeleid, et inimesi päästa.

Hoone küljest kukub põlevaid tükke, mistõttu inimesed evakueeriti ka lähedalasuvatest elu- ja ärimajadest.

West Londoni linnaosas Grenfell Toweris puhkenud tulekahjut kustutab rohkem kui 200 tuletõrjujat ja 40 tuletõrjeautot. Tegemist on suure intsidendiga, ütles suurlinna meer Sadiq Khan.

Londoni politsei teatel osutati kohapeal mitmele elanikule arstiabi põlengusuitsu sissehingamisega seoses ja piirkond eraldati. Liiklus tornhoone ümbruses suleti. Vähemalt 50 inimest hospitaliseeriti.

Kohalikud elanikud hoiatasid juba eelmisel aastal ametnikke, et hoone on tuleohtlik.

TULEKAHJU LONDONIS

Delfi lugeja saatis pildi Londonist, mis tehtud täna kella 16.30 paiku.

Minu kolleegide sõnul päästeametist on hoone hetkel kindel ega hakka kokku varisema. Ilmselgelt on selle stabiilsuse hindamine käimasolev protsess, lisas politsei eestkõneleja Stuart Cundy.

Vähemalt kuus inimest hukkus, kuid see arv eeldavatasti kahjuks kasvab, tõdes äsja pressibriifingul Stuart Cundy pealinna politseist. 74 inimest hospitaliseeriti, neist 20 seisund on kriitiline. Intsident on tõeliselt šokeeriv ja me alles hakkame seda uurima, märkis ta.

Võtame värsked arengud vahepeal kokku. Londoni politsei kinnitas pärastlõunal vähemalt kuue inimese hukkumist, nentides, et see arv eeldatavasti kasvab lähitundidel, kui jõutakse arvatavate ohvriteni hoone kõikidel, ka seni põlevatel korrustel. Üle 50 inimese hospitaliseeriti. Teadete kohaselt jäid mitmed inimesed hoonesse lõksu. Nad hüüdsid akendel abi järele ja lehvitasid tähelepanu saamiseks riideesemetega. Mõned inimesed tegid voodilinadest köisi, et nende abil pageda, mõned hüppasid aknast alla. Inimesed evakueeriti turvakaalutlustel ka lähedal asuvatest hoonetest. Kuigi päästeamet usub, et esialgu juba kaheteistkümnendat tundi lõõmav maja kokku ei varise, jälgib nende ekspert pidevalt hoone stabiilsust. Tuletõrjujad otsivad endiselt ellujääjaid. Kohalike sõnul hoiatati ametnikke viimasel aastal korduvalt 24-korruselise hoone tuleohtlikkusest, kuid tulutult.

Politsei: praegu on teada kuus hukkunut, aga see arv eeldatavasti kasvab.

Foto: AFP

Linnaosa kohaliku hoolekogu liige Judith Blakeman ütles Guardianile, et majaelanike arv oli 400 kuni 600 inimest.

Aerofotograaf Jason Hawkes tegi põlengust neli kaadrit täna hommikul päikesetõusu ajal. https://twitter.com/jasonhawkesphot/status/874891005861953536

Ametlikult seda veel ei kinnitata, kuid väidetavalt sai põleng alguse külmkapi lühisest 4. korrusel.

JUST NÜÜD! Dany Cotton Londoni päästemetist ütles pressikonverentsil, et nad otsivad hoonest võimalikke ellujäänuid ja jätkavad tulekahju kustutamist. Meie ekspert kontrollib hoone stabiilsust, veendumaks, et päästjatel on turvaline tööd jätkata, sõnas ta. Tema sõnul esialgu ei ole hoone kokkuvarisemist karta. Ta ei tea, kui palju inimesi on kadunud, ega saa veel kinnitada, mitu inimest jättis elu.

Ühe tunnistaja sõnul nägi ta öösel üht inimest hüppamas 16- või 17-korruselt. https://twitter.com/SkyNews/status/874904870985314309

Majaelanik Mohammed ütles uudistekanalile Sky News, et oli veel ärkvel, kui kuulis sireene ja inimeste karjumist ning tundis vinguhaisu. „Mu naine ärkas üles ja tundis vinguhaisu. Me avasime korteriukse ja nägime oma naaberkorterist tõusmas suitsu. Tuletõrjujad käskisid meil kiiresti välja minna,“ kirjeldas ta. Kogu perekonnal, Mohammedil, tema abikaasal, kahel lapsel ja isal, õnnestus majast välja saada. Tema tädi ning abikaasa sõbranna ja viimase kaks tütart on siiani kadunud. Nad elavad kõrgematel korrustel. „Me oleme üritanud nendega ühendust võtta, kuid meil ei ole õnnestunud neid kätte saada. Ma palun jumalat, et nendega oleks kõik hästi,“ ütles Mohammed. Väljas nägi ta inimesi ülemistel korrustel akendel appi karjumas ja rätikutega lehvitamas. https://twitter.com/SkyNews/status/874872581316382720

Naabermaja elanik Emma ütles uudistekanalile Sky News, et nägi mitut inimest akendest alla hüppamas. „Inimesed hüppasid alla. Ma arvan, et sel hetkel oli valik, kas hüpata alla ja murda mõned luud või saada tule poolt alla neelatud. Inimesed karjusid ja oli kuulda tohutuid mütse. Inimesed lihtsalt hüppasid alla, üritades päästa oma elu,“ rääkis ta. Emma sõnul nägi ta toimuvat madalamatel korrustel ega tea, mis toimus kõrgemal. Naabrid läksid appi ja olid valmis inimesi kinni püüdma, kirjeldas ta. Tüdrukul ei lubata hetkel koju naasta, kuna on oht, et põlev tornmaja võib kokku variseda ja seada ohtu ka lähedalasuvate hoonete elanike elu. Ta ütles, et tunneb põlevast hoonest kaht perekonda. Neist ühe saatus on jätkuvalt selgusetu. Me otsime neid taga, tõdes ta. https://twitter.com/SkyNews/status/874887747076591617

Umbes 30 tuletõrjujat marssis äsja täisvarustuses põlevasse hoonesse, ütles Daily Maili ajakirjanik.

Majaelanik Paul ütles uudistekanalile Sky News, et ta ärkas üles alumistel korrustel elavate inimeste karjumise peale: "ärge hüpake, ärge hüpake, püsige toas". Ta otsustas pageda. Kui ta korterist lahkus, oli koridor täis paksu musta suitsu. Tal õnnestus jõuda jooksuga treppideni. Alumistel korrustel tuli vastu mitu tuletõrjujat. Ta üritas inimesi ärata, koputades nende ustele. Tuletõrjujad palusid tal aga enda tervise huvides kiiresti majast lahkuda. Ta on üks paljudest majaelanikest, kelle sõnul ei äratanud teda päästjate koputus uksele, vaid ta ärkas ise, mõistes alles siis, et hoone on leekides. https://twitter.com/SkyNews/status/874890176484573184

Londoni kiirabi andis teada, et viide erinevasse haiglasse üle kogu linna toimetati poolsada inimest. https://twitter.com/Ldn_Ambulance/status/874888581852090368

Londoni politsei pressiesindaja ütles täna hommikul ajakirjanikele, et neile hetkel teada oleva informatsiooni kohaselt on teadmata hulk inimesi hukkunud, Nende lähedastega võetakse õige pea ühendust.

Tulekahju ei ole suudetud endiselt kontrolli alla saada, tõdes päästeameti esindaja täna hommikul. Teadaolevalt on mitmed inimesed hukkunud ja mitmed veel lõksus. Hoone ise on varisemisohtlik. Tornmajast kerkivat suitsusammast on näha üle kogu Londoni.