OTSEPILT ja FOTOD | Armeenia opositsiooniliider kutsus üldstreigile ja kõigi teede blokeerimisele

Pašinjani juhitava erakonna Kodanike Kokkulepe pressiesindaja Tigran Avinjan ütles, et Pašinjani kandidatuur peaministri kohale esitatakse uuesti.

„Me esitame kindlasti Nikol Pašinjani kandidatuuri peaministri ametikohale. Ma arvan, et rahvaliikumine on juba saavutanud edu, nädala pärast tuleb see edu lihtsalt juriidiliselt kinnitada,” ütles Avinjan.

Põhiseaduse järgi tuleb uued peaministri valimised läbi viia seitsme päeva jooksul. Kandidaate ei esita siis enam fraktsioonid, vaid vähemalt kolmandik parlamendi liikmetest. Kui ka siis peaministrit valida ei suudeta, saadetakse parlament automaatselt laiali.