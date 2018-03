OTSEPILT ja BLOGI | Venemaa president Vladimir Putin peab aastakõne föderaalkogu ees

Vladimir Putini aastakõne

Putin: lähima kuue aasta jooksul tuleb meil suunata märkimisväärne raha infrastruktuuriprojektidesse.

Putin: Vene noorus tõestab oma juhtpositsiooni teaduse valdkonnas. Noored venemaalased on võitnud rahvusvahelistel olümpiaadidel 38 medalit.

Putin: tuleb tugevdada Vene matemaatikute juhtpositsiooni. Tähelepanu tuleb pöörata geneetikale.

Putin: teaduse areng lubab luua uusi ravimeid. Täie jõuga tuleb välja töötada hariduskeskused, mitmetes linnades on nad juba olemas.

Putin: viimastel aastatel on Venemaa kasvatanud potentsiaali teaduse valdkonnas. Vaja on aga jõuda uuele tasemele. Venemaale luuakse kaks osakeste kiirendit.

Putin: meil on vaja oma digitaalplatvorme.

Putin: peamised konkurentsieelised on teadmised ja tehnoloogia. On vaja normatiivset baasi juhita ja digitaalsetele tehnoloogiatele.

Putin: kool peab vastama aja nõuetele, siis on ka riik valmis neile vastama. Venemaa algkool on juba tunnistatud üheks paremaks maailmas. Rahvusvahelised eksperdid tunnistavad, et meie algkool on üks tugevamaid.

Putin: kunstiteoseid ei tohi hoida hoidlates.

Putin: 2018. aasta on Venemaal vabatahtlike aasta. Inimeste osalemine riigi asjades teeb meist ühtse rahva.

Putin: mitmetes linnades tuleb rekultiveerida prügimäed ja parandada joogivee kvaliteeti kogu riigis. Mõnedes kohtades antakse joogivett endiselt ainult teatud ajal. Tuleb realiseerida projektid, mis on seotud Baikali järve ja Volga basseini ökoloogiaga. See parandab vähemalt poolte elanike elukvaliteeti.

Putin: keskkonnaalast olukorda riigis tuleb parandada. Edasilükkamisi selles küsimuses enam ei tule.

Putin: Venemaal luuakse süsteem võitluseks onkoloogiliste haigustega. Venemaa peab saavutama kõige kõrgema taseme vähi ravis ja profülaktikas.

Putin: äärmiselt tähtis on haiguste profülaktika. Igal venemaalasel peab olema võimalus käia kvaliteetsetel läbivaatustel.

Putin: meditsiiniasutused peavad olema seotud ühtse "digitaalkontuuriga".

Putin: administratiivsete ümberkorraldustega on üle piiri mindud - haiglad regioonides on suletud, aga uusi ette ei nähtud. Võimud on inimesed ära unustanud. Seal, kus haiglad on kaotatud, tuleb nad taastada.

Putin: kogukulutused tervishoiule peavad kahekordistuma.

Putin: tuleb lahendada kaugete territooriumide elektrivarustuse küsimus. Lisaks sellele tuleb kogu riiki kiire internet. See lubab avada venemaalaste jaoks uue digitaalmaailma koos kõigi selle kasudega. See on kolossaalne murranguline ressurss.

Putin: Venemaa peab saama niinimetatud "suurte andmete" säilitamise valdkonna liidriks.

Putin: olukord, kus naaberoblastisse tuleb lennata läbi Moskva, jääb minevikku.

Putin: põhja meretee on Venemaa jaoks väga tähtis. Vaja on arendada arktilist regiooni. Meie Arktika laevastik on olnud ja saab olema kõige tugevam maailmas.

Putin: tuleb suurendada raudteede läbilaskevõimet.

Putin: Venemaa on suurendanud sadamate võimsust Nõukogude Liiduga võrreldes kolm korda.

Putin: BAM-i ja Transsiberi raudtee läbilaskevõime kasvab poolteist korda. Lisam tasub end ära väga kiiresti.

Putin: kulutusi teede ehitusele ja korrashoiule tuleb kahekordistada. Tee-ehituse finantseerimiseks eraldatakse 11 triljonit rubla.

Putin: püsiva kasvu ja arengu tagamiseks tuleb kogu riik sõna otseses mõttes kommunikatsioonidega läbi õmmelda.

Putin: inimesed, kes paigutavad raha eluasemete ehitusse, peaksid olema kaitstud. Riske ei peaks enda peale võtma mitte laenajad, vaid pangad.

Putin: ülesanne on suurendada elamuehituse mahtu poolteist korda.

Putin: kolm faktorit elamispinna kättesaadavuse suurendamiseks: jutt käib sissetulekute suurendamisest ja maksumäärade alandamisest. Hüpoteek peab saama kättesaadavaks enamikule kodanikest.

Putin: võimud toetavad algatusi, mis võimaldavad linnadel uut moodi avaneda. Eriline tähelepanu pööratakse sotsiaal- ja infrastruktuuriprojektidele.

Putin: tänapäevane keskkond elu ja väikeettevõtluse jaoks aitab kaasa keskklassi tekkele.

Putin: linnade areng peab saama kogu riigi mootoriks. Inimeste arvamus peab olema otsustav.

Putin: linnakeskkonna uuendamine peab toimuma uute tehnoloogiate arvelt.

Putin: on põhimõtteliselt uue taseme eesmärk: teha nii, et keskmine eluiga Venemaal ületaks 80 aastat.

Putin: ülesanne on kasvatada SKT-d elaniku kohta poolteist korda. See on keeruline, aga võimud teevad selle nimel tööd.

Putin: on vaja vanema põlvkonna inimeste toetamise süsteemset programmi. See on pärast valimisi uue valitsuse üks peamisi ülesandeid.

Putin: vahe palga ja pensioni vahel ei tohi olla nii märkimisväärne kui praegu.

Putin: emade ja laste kaitseks suunatakse üle kolme triljoni rubla.

Putin: riik on lahendanud lasteaedade probleemi. Kutsun üles tagama piisava arvu kohti rühmades, et noored emad saaksid tööle minna ega ei kaotaks kvalifikatsiooni.

Putin: 1990. aastate demograafilised kaotused annavad ennast veel tunda, aga olukorras on toimunud murrang.

Putin: meie prioriteet on inimeste heaolu. Me peame andma inimestele väärikat tööd. Inimestel peab olema võimalus ennast teostada.

Putin: Venemaa arengu võtmefaktor on inimeste heaolu. Vaesusega puudub kokku 20 miljonit kodanikku, see näitaja on kahanenud.

Putin: tuleb üles näidata tahet tulemusliku töö ja tulevaste põlvkondade heaks. Juttu sellest, et keegi tuleks ja Venemaa hõivaks, ei ole.

Putin: vaja on laiendada vabaduse ruumi kõigis sfäärides.

Putin: muudatustel maailmas on tsivilisatsiooniline iseloom.

Putin: lähiaastad saavad otsustavaks riigi tuleviku suhtes. See on seotud valikutega. Jutt käib tehnoloogia arengust. Mahajäämus selles valdkonnas on lubamatu.Tehnoloogiline mahajäämus kannab endas suveräänsuse kaotamise riski. Meilt oodatakse jõulist vastust. Ja me oleme valmis sellise vastuse andma.

Putin: Moskval on juba olemas ulatuslike projektide läbiviimise kogemus sotsiaalsfääris, makromajanduslik olukord avab aga võimalusi pikaaegseks kasvuks.

Putin: on õnnestunud tagada Venemaa püsiv areng. Ei tohi aga lubada, et stabiilsus muutuks nõrkuseks. Meil ei ole õigust lubada, et saavutatud stabiilsus viiks enesega rahuolule.

Putin: pöördumisel on eriline, piiripealne iseloom. Täna on igal teol eriline tähtsus. Me oleme läbinud ulatuslikud, keerulised ümberkorraldused, saanud hakkama väga keeruliste väljakutsetega.

