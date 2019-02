OTSEPILT ja BLOGI | Venemaa president Putin esineb iga-aastase pöördumisega Föderaalkogu ees

Eksperdid ütlesid RIA Novostile, et selleaastane pöördumine keskendub peamiselt Venemaa-sisestele teemadele: üleriiklike projektide konkretiseerimine ja elluviimine, vaesuse ennetamine, ei ole välistatud ka signaalid, mis puudutavad „võimu transiiti”, aga rahvusvahelistele teemadele pühendatakse vähe tähelepanu.

Vladimir Putini aastakõne

Putin: meil on tohutud looduslikud võimalused. Kohustan valitsust looma ökoloogiliselt puhta toodangu kaitstud brändi.

Putin: äritegevuse efektiivsuse kasvu tähtsaim näitaja on ekspordi kasv. Hea näide on põllumajandus.

Putin: vastu tuleb võtta seadusandlus uue tehnilise reaalsuse jaoks. Valitsus peab tekitama mugavad tingimused idufirmadesse investeerimiseks.

Putin: sõjatööstuskompleksis tuleb suurendada tsiviiltoodangu väljalaskmist.

Putin: paljud ärimehed püüavad osta odavamalt, aga vaja on osta kodumaist toodangut.

Putin: Venemaal on ajalooline võimalus äritegevuse kasvuks, sealhulgas IT-valdkonnas. Kogunenud on ressursid kuus triljonit rubla.

Putin: Venemaa kulla- ja valuutavarud ületavad täielikult välisvõla. Majanduse priporiteedid on tööviljakuse kasv, mittetooraine ekspordi kasv, ärikliima parandamine ja majanduslike piirangute kaotamine ning personali ettevalmistamine.

Putin: Venemaa majanduse kasvutempo peab ületama 3%.

Putin: arstide ja õpetajate sissetulekud peavad kasvama.

Putin: toetada tuleb regioonide teatreid ja raamatukogusid.

Putin: tuleks alustada programmi "maaõpetaja" - miljoni rubla väljamaksmist maale või väikelinnadesse tööle läinud õpetajatele.

Putin: keskkonnaprobleemide lahendamine on meist igaühe ülesanne. See on Vene rahva huvides.

Putin: ei tohi kokku kuhjata uusi miljoneid tonne prügi. 7-8% asemel tuleb ümber töödelda kuni 60% prügi.

Putin: tuleb tekitada tsiviliseeritud ja ohutu jäätmekäitlussüsteem.

Putin: veel üks valus teema on prügiteema. Venemaal ei ole sellega kunagi tegeldud. Miks on majad prügimägede kõrval?

Putin: inimesel peab olema võimalus registreerida vastuvõtule ja minna läbivaatusele ilma formaalsusteta.

Putin: vähemalt triljon rubla kulutame vähihaigete abistamiseks.

Putin: tuleb luua vähemalt kaks maailma tasemel rehabilitatsioonikeskust lastele.

Putin: ka üle 50-aastased arstid peavad saama toetust maale või väikelinna tööle minemisel - arstid miljon, velskrid 500 000 rubla.

Putin: ekspertiiside organiseerimine tuleb lülitada digitaalvõrku, et säästa inimesi mõttetute tõendite kogumisest.

Putin: viiakse ellu projekti "hoolitsev polikliinik", kus ootusajad registratuuris on kolm korda lühemad.

Putin: tervishoiu olukorra üle otsustatakse polikliinikute järgi. Mõnedes asulates on raske üldse vastuvõtule saada. Inimesel ei hakka keskmistest numbritest parem. Meditsiiniabi peab olema kättesaadav igas Venemaa nurgas.

Putin: tervishoiu tase tõuseb, aga paljusid kodanikke see ei rahulda.

Putin: kodanike vastu lugupidamatust üles näidata ei tohi.

Putin: kõik, kes töötavad sotsiaalsfääris, töötavad inimestega, peavad vastama kõige rangematele professionaalsetele nõuetele.

Putin: inimest ei tohi tupikusse ajada, vaja on seadusandlikke garantiisid. On vaja maksepuhkusi inimestele, kes mingil põhjusel ei suuda eluasemelaene maksta.

Putin: mitmetes regioonides sõlmitakse sotsiaallepinguid. Riik esitab inimesele individuaalse toetusprogrammi, inimene võtab omale kohustused. Kes püüab oma elu muuta, saab seda teha sotsiaallepinguga.

Putin: kõige rohkem puutuvad vaesusega kokku paljulapselised pered, pensionärid ja puuetega lastega pered. Vaesuse põhjuseid on palju, riik peab aitama.

Putin: demograafiliste probleemide lahendamine on otseselt seotud vaesuse ärahoidmisega. 2000. aastal oli 40 miljonit inimest allpool vaesuspiiri, nüüd on 19 miljonit.

Putin: peamiste riigiteenuste osutamine peab toimuma ilma üleliigsete paberiteta.

Putin: tuleb lahendada probleem lastesõimedega. Lasteaiakohad oleme me praktiliselt kõigile võimaldanud.

Putin: koduehitajad tuleks vabastada maksukoormusest, et ehitamist stimuleerida.

Putin: õiglaselt tuleb arvestada maamaksu, selle summa ei tohi ootamatult muutuda.

Putin: toetada tuleb individuaalehitamist.

Putin: hüpoteeklaenuga paljulastelistele peredele tuleks anda 450 000 rubla. See summa kompenseeritaks peredele alates kolmandast lapsest.

Putin: mida rohkem lapsi, seda vähem makse.

Putin: puuetega laste toetusi tuleb tõsta 10 000 rublani. Perede maksukoormust tuleb vähendada.

Putin: lastega perekondade toetusi tuleks tõsta kahe elatusmiinimumini.

Putin: on olemas perekonna toetamise pakett, mis näeb ette toetusi esimese ja teise lapse sünni puhul. Summad sõltuvad regioonist, aga on keskmiselt 11 000 rubla.

Putin: sündivuse languse põhjused on objektiivsed.

Putin: võtmeülesanne on rahva säilitamine, perekonna toetamine. Ülemaailmne perekonna toetamine oli ja on võimas kõlbeline ressurss. Venemaa on sisenenud keerulisse demograafilisse perioodi, sündivus langeb.

Putin: inimesed peavad sel aastal tundma muutusi paremuse poole.

Putin: tänu aastatepikkusele tööle võib Venemaa täna kontsentreerida kolosaalsed finantsressursid arengule.

Putin: inimeste jaoks on tähtis, mis on reaalselt tehtud ja kuidas see nende elu parandab, mitte kunagi, vaid praegu.

Putin: tegutseda tuleb juba praegu, mitte jääda maha määratud tähtaegadest. Tuleb liikuda edasi ja suurendada tempot.

Putin: üleriiklikud projektid on üles ehitatud inimese ümber.

Putini sõnul on kõne täna pühendatud peamiselt siseteemadele ja üleriiklikele projektidele.

