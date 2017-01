OTSEPILT ja -BLOGI: Trump annab pressikonverentsi, et rääkida ka oma suhetest Venemaaga

Ameerika Ühendriikide tulevane president Donald Trump annab täna õhtul, üheksa päeva enne ametisse vannutamist esimese pressikonverentsi pärast valituks saamist kahe kuu eest. Trumpil tuleb vastata ka küsimustele süüdistuste kohta, mille kohaselt on Venemaal tema kohta kompromiteerivat materjali.

CNN-i teatel väidetakse eile avalikuks tulnud luureametnike kaheleheküljelises memos, mis lisati raportile Venemaa sekkumisest USA presidendivalimistesse, et valimiskampaania ajal käis pidev informatsioonivahetus ka Trumpi alluvate ja Venemaa valitsusevahendajate vahel.

Väidetavat informatsiooni lähedastest sidemetest ja koordineerimisest Donald Trumpi, tema tippnõunike ja Venemaa valitsuse vahel kirjeldati ametnike poolt sõnaga „plahvatusohtlik“.

Trump vastas süüdistustele juba ka Twitteri vahendusel mitme järjestikuse postitusega: „LIBAUUDIS – TOTAALNE POLIITILINE NÕIAJAHT!“ „Venemaa ütles äsja, et poliitiliste oponentide kinni makstud kinnitamata raport on „TÄIELIK JA TOTAALNE FABRIKATSIOON, ÜLIM MÕTTETUS“. Väga ebaaus!“ „Veel viimane lask minu pihta. Kas me elame Natsi-Saksamaal?“

Pressikonverents algab orienteeruvalt kell 18 Eesti aja järgi.