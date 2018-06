OTSEPILT ja BLOGI | Putin vastab otsesaates venemaalaste küsimustele

Kubernerid, kelle poole TASS pöördus, kinnitasid, et muutsid oma graafikut, et reageerida operatiivselt presidendi otseliini ajal kerkida võivatele küsimustele.

Peskovi sõnul on kodaniku iga probleem presidendi jaoks riiklikus mastaabis probleem.

Putini otseliin

Edasi tegeldakse Kaug-Ida probleemidega. Nn Kaug-Ida hektari kohta kurdetakse, et mõnikord antakse maatükke liiga kaugel, nii et nende juurde on raske pääseda. Mõnikord antakse maad kaitsealadel. On antud ka ainult pool hektarit, sest maad ei olevat. Kaug-Idas ei jätku ka tööd. Veel kaevatakse kallite lennupiletite üle Kaug-Idast mujale Venemaale.

Putin ei ole rahul, et ametnikud ei rääkinud naisele tema õigustest ja rõhutas, et tuleb kindlaks teha, kes need ametnikud olid.

Žvatškin lubas naisega kohtuda ning rääkida soodustustest ja õigustest, mis võimaldavad kiiremini maad saada. Žvatškin seletas, et maatükk peab olema ühendatud kommunikatsioonidega, seetõttu liigub järjekord aeglaselt.

Putin: see pole üldse õiglane. Kolme lapsega peresid tuleb ergutada. Helistatakse Tomski oblasti kubernerile Sergei Žvatškinile.

Paljulapseline ema Tomskist teatab, et seadus tasuta maatükkide jagamise kohta ei tööta. Ta on järjekorras juba 8 aastat ja jäänud on veel sama palju või rohkem. Kolm last kasvavad selle aja jooksul juba üles. Väljaspool järjekorda saavad maad 4 lapsega pered.

Putin teatas, et tema sellist traditsiooni ei tea, seda enam, et see on riigiduuma asi. Amnestiat tuleb korralikult ette valmistada.

Küsitakse, kas Putinil on kavas "traditsiooniliselt" pärast uuesti ametisse valimist amnestia välja kuulutada.

Putin: on lootus, et Venemaa koondis näitab ennast kodusel MM-il. Kuigi koondis ei ole viimasel ajal säravaid tulemusi näidanud, on lootus, et kodusel MM-il näitab ta oma parimaid omadusi.

Putin: väga palju sõltub regioonide juhtidest, sest spordiobjektid antakse üle regionaalvõimudele. Putin keelas kategooriliselt turgude rajamise staadionidele nagu 1990. aastatel.

Putin: kogu infrastruktuur Sotšis on pärast olümpiamänge hästi koormatud. See on kindlasti edu. Samuti hakatakse kasutama ja ehitatud jalgpallistaadione. Staadion ei ole ainult jalgpalliväljak, vaid palju muud.

Edasi räägitakse jalgpalli MM-ist. Putinil palutakse hoida silm peal jalgpalli arengul Venemaal ja MM-iks ehitatud objektidel.

Kõik ettepanekud ja küsimused kütuse hindade kohta saadetakse Kozakile.

Putin andis sõna asepeaminister Kozakile, kes ütles, et 30. mail lepiti naftatootjatega kokku hindade külmutamises.

Novak: valitsus tegi ettepaneku kehtestada nafta eksporditollid. Projekt on esitatud riigiduumale. Putin: selline meede ei tohi aga saada löögiks naftatootjatele.

Putin helistab energeetikaministrile Aleksandr Novakile, kes ütleb, et kütuse hindade tõus on peatunud. Valitsus on kasutusele võtnud meetmed, mis töötavad ja avaldavad positiivset mõju.

Putin: alandati bensiini ja diiselkütuse aktsiisi, võeti vastu otsus jätta ära aktsiisitõus, sügiseks võetakse tarvitusele meetmed olukorra stabiliseerimiseks turul.

Putin: valitsus on võtnud vastu rea otsuseid selle probleemi lahendamiseks. Hindade tõus on lubamatu. See on ebaõige reguleerimise tagajärg energiaressursside sfääris.

Veokijuht Peterburist küsib, miks tõusevad pidevalt kütuse hinnad.

Putin: meie ülesanne on vähendada vaesust kaks korda. Palgad on tõusnud ligi 10%. Ümberjaotamine maksusüsteemis on suunatud vaeste inimeste hulga vähendamisele. Ressursse tuleb jagada õiglaselt, abi kodanikele peab olema adresseeritud.

Putin: Täiendavat 8 triljonit õhust ei võta.

Miks tõsta makse?

Putin: maksupoliitika peab olema stabiilne.

Putini seatud eesmärkide täitmiseks on vaja 8 triljonit rubla. Allikad on ressursside efektiivsem ärakasutamine, makrofinantsplaanide ja maksupoliitika häälestamine ning majanduskasv.

Putin: on olemas arusaam, mida teha ja kuidas teha. Töötada tuleb programmilisel põhimõttel.

Kas valitsusel on olemas vajalikud instrumendid?

Putin: meil on täna optimaalne valitsuse koosseis.

Valitsuse koosseisust rääkides ütles Putin, et riigile vajaliku arenguplaani pani kokku eelmine valitsus. Kui valitsusse tuleksid täiesti uued inimesed, kaotaks Venemaa vähemalt kaks aastat ja seda aega tal ei ole.

Putin: märkimisväärselt on kasvanud masinate ja seadmete eksport. See räägib majanduse struktuursetest muutustest. Põllumajandustoodete eksport on ületanud relvastuse ekspordi. Võib veendumusega kinnitada, et Venemaa liigub valge tsooni suunas.

Putin: Venemaal on madal võlatase, kasvavad kullareservid. Kõik see räägib sellest, et riigis on stabiilsed tingimused majanduse arenguks.

Putin: Venemaa liigub püsiva valge värvi suunas. Venemaa on lennanud püsiva majanduskasvu trajektoorile. Kasvab tööstus ja põllumajandus. Pikeneb kodanike eluiga, tõusevad palgad ja kasvavad elanikkonna reaalsed sissetulekud. Inflatsioon on ajaloolises madalseisus ja kasvavad investeeringud.

Putinilt küsitakse, millist rada mööda liigub Venemaa.

Putin saabub stuudiosse.

Sel aastal stuudiopublikut ei ole, kogu tähelepanu pööratakse televaatajate küsimustele.

Otseliinile on saabunud umbes kaks miljonit küsimust.