OTSEPILT ja -BLOGI | Orkaan Irma kogub uut jõudu ja maabub lähitundidel Florida rannikul, ähvardades miljoneid inimesi katastroofiliste tagajärgedega

Torm asus täna hommikul kella 7 ajal 145 kilomeetri kaugusel Key Westi linnast kagus. Tuulekiirust mõõdeti tol hetkel iiliti ligi 55 meetrit sekundis, vahendab uudisteagentuur AP.

Orkaan, mis nõudis Kariibi mere saartel juba vähemalt 22 inimelu, kujutab floridalastele suurt ohtu, ähvardades piirkonda üleujutustega, millesarnastega tuli alles mõne nädala eest rinda pista kümnetel tuhandetel texaslastel.

Kuigi torm laupäeval mõnevõrra Kuuba kohal vaibus, tõotab see enne Florida lõunarannikul maabumist uuesti jõudu koguda ja rünnata osariigi lõunaosa neljanda kategooria orkaanina. Enam kui kuuele miljonile inimesele on antud soovitus evakueeruda.

Orkaanituuled hakkasid Florida Keys'i saarestikku rappima juba eile õhtul, teatas USA Orkaanikeskus (NHC). Tormihoiatus on antud pea kogu Florida osariigile, aga ka osale Georgiast ja Lõuna-Carolinast, mis tähendab kokku umbes 20 miljonit inimest.

Veetase ähvardab mõnedes piirkondades, ennekõike läänerannikul, tõusta kolme kuni viie meetrini, mistõttu osariigi kuberner Rick Scott hoiatas, et mõned hooned jäävad tõenäoliselt täielikult vee alla.

„Irma on surmav torm, mille sarnast meie osariik ei ole varem näinud,“ rõhutas kuberner Scott. „Miljonitel floridalastel tuleb silmitsi seista surmava veetaseme tõusu ja eluohtlike tuultega.“

Veerand miljonit elanikku on jäänud juba elektrita, teatas elektrilevi esindaja täna hommikul. Miami linn on kehtestanud öise liikumiskeelu kuni hommikul kella 7ni (Eesti aja järgi kella 14ni).

Irma maabub prognooside kohaselt Florida läänerannikul ja tõotab kulgeda ka üle suurlinna Tampa.

Orkaan Irma Floridas

USA riiklik ilmateenistus hoiatas inimesi Florida saartel: „Kui te olete siin, minge palun maja sisemistesse ruumidesse ja hoidke akendest eemale. Käsitlege neid ekstreemseid tuuleiile kui lähenevat tornaadot ja minge viivitamatult turvalisse kohta oma varjualuses. Asuge kohe tegutsema, et jääda ellu.“

Antud värsked videokaadrid tulevad meieni Florida Keys'i saarestikus asuvast Key Westi linnast, mille tänavad on tulvavete ja paduvihma tõttu juba vee all, rääkimata linna kimbutavatest tugevatest tuuleiilidest. https://twitter.com/MikeTheiss/status/906848170050818048?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2Flive%2F2017%2Fsep%2F09%2Fhurricane-irma-florida-evacuate-landfall-cuba-live-latest

JUST NÜÜD! USA Orkaanikeskuse teatel on orkaani silm jõudnud Florida Keys'i saarestiku kohale, asudes Key Westi linnast 25 kilomeetri kaugusel kagus. Florida rannikuni on sealt pea 50 kilomeetrit. https://twitter.com/NHC_Atlantic/status/906835034652516358?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2Flive%2F2017%2Fsep%2F09%2Fhurricane-irma-florida-evacuate-landfall-cuba-live-latest

Orkaan Irma võimsus on hästi näha alloleval videol, mida jagab end muu seas ekstreemsete ilmaolude reporteriks nimetav Simon Brewer‏. Video on jäädvustatud veel enne orkaani maabumist. „Läheb aina tuulisemaks,“ kirjeldab ta. https://twitter.com/SimonStormRider/status/906843151184396288

Järgnevatel tundidel maabub võimas neljanda kategooria orkaan Florida edelarannikul. Tugevad tuuled ja vihmasadu kimbutavad osariigi lõunaosa aga juba eile õhtust saadik.

