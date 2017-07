OTSEPILT ja -BLOGI | Mike Pence'i lennuk maandus Tallinna lennujaamas! Julgeolek on tagatud: väljas nii snaiprid kui suured politseijõud, ööbimispaik on blokeeritud tõkete ja tuletõrjemasinatega

USA asepresidendi lennuk maandus kella 13 ajal nagu planeeritud, misjärel Pence suundus koos abikaasa Kareniga mõneks tunniks hotelli puhkama. Õhtul kella kella 17.30 paiku kohtub Pence Stenbocki majas peaminister Jüri Ratasega.

"Pühapäeva pärastlõunal tõenäoliselt suuri liiklusseisakuid ei teki, kuid kindlasti tuleks liiklejatel Tallinnas tavapärasest rohkem aega varuda esmaspäeva hommikul ja päeval," ütles Põhja prefekt Kristian Jaani. "Esmaspäeva hommikul kesklinna tulles tasuks seda teha enne kella 8.30, sest siis olulisi liikluspiiranguid ei ole."

Turvalisusenõuded on kahepäevase visiidi ajal tipptasemel ja võrreldavad sellega, mis olid 2014. aasta septembris, kui Eestit külastas toonane USA president Barack Obama. Juba eile tiirutas Kadrioru kohal USA armee kopter Black Hawk. Pence ööbib Swissotelis ja sealgi oli eile väljas palju julgeolekutöötajaid.

Mike Pence Tallinnas

Teadaolevalt leiab Ratase ja Pence'i kohtumine Stenbocki maja õuel aset orienteeruvalt kell 17.30, mille järel orienteeruvalt kell 18.15 annab peaminister kohale saabunud ajakirjanikele lühikese pressikonverentsi. Delfi teeb sündmustest otseülekande! Ühtlasi on võimalik end toimuvaga kursis hoida blogi vahendusel.

Ameerika Ühendriikide asepresidendi lennuk, Boeing C-32, Air Force Two Tallinna lennuväljal.

Korravalvurid on valmis Mike Pence'i autokolonni hotelli juurest Toompea suunal teele saatma.

USA asepresident Mike Pence ei paista sugugi olevat huumorivaene poliitik ja nõnda visksas ta juba ennist lennuväljal nalja teiste seas Eesti välisminister Sven Mikseri ja USA suursaadiku James D. Melville'iga.

Õige pea suundub USA asepresident Mike Pence südalinnast Swissoteli juurest üles Toompeale Stenbocki majja, kus ta kohtub peaminister Jüri Ratasega. Oodata on taas kord ajutisi liikluskatkestusi.

USA asepresident säutsus hotelli jõudnuna oma Twitteri kontol, et saabus president Donald Trumpi nimel koos teise leediga Eesti pealinna Tallinnasse, et kohtuda Balti riikide liidritega ning arutada julgeoleku- ja majandusküsimusi. https://twitter.com/VP/status/891609759710928896

Eestis elav ameeriklasest koomik Stewart Johnson‏ naljatab oma Twitteri kontol, et seisab hotelli ees, kus USA asepresident Mike Pence peatub, ega peaks tõenäoliselt tviitima sõnu „suicide bomb vest“ („pommivest“). https://twitter.com/StewartEestis/status/891619625481506816

Mõni tund on Mike Pence'il aega puhata, misjärel on tal kavas kohtumine peaminister Jüri Ratasega, mis peaks aset leidma orienteeruvalt kell 17. Ratas tervitab USA asepresidenti Stenbocki maja õues. Valitsuse teatel arutatakse kohtumisel riikide koostööd kaitse-, digi- ja küberkaitse teemadel ning Eesti eesistumisega seonduvalt räägitakse ka Euroopa Liidu ja USA koostööst.

Pence vaatas rõõmsa näoga teda Stockmanni juurde tervitama tulnud inimesi ja ka lehvitas neile.

USA asepresident möödus tema saabumist vaatama tulnud rahvahulgast ja suundus hotelli poole.

Tallinna kohal tiirutab USA maavägede helikopter Black Hawk. Inimesed ootavad, et näha Pence'i.

USA asepresident istus oma ametiautosse ja tema autokolonn lahkub lennuväljalt. Lennujaama juurest südalinna viivad tänavad pandi ajutiselt kinni, et Pence'il oleks võimalik probleemideta Swissoteli jõuda.

Asepresident ja tema abikaasa astusid lennukist välja ja lehvitavad kohaletulnutele. Neid on tulnud lennuväljale teiste seas tervitama USA suursaadik Eestis James D. Melville ja Eesti välisminister Sven Mikser.

Air Force Two pardal on näha sagimist. Asepresident Mike Pence ja tema abikaasa Karen ei ole veel lennukist väljunud, küll aga tulid juba mõne minuti eest pardalt maha neli-viis mustade prilliklaasidega turvatöötajat.

Asepresident laseb end veidi oodata.

Air Force Two uks avanes ja kohe peaks Pence koos abikaasaga lennukist välja astuma.

USA asepresidendi lennuk on Tallinna lennuväljale maandunud. Vaata ülalt ka otsepilti!

USA ametnikud on kohal ja Pence'i ametiauto valmis startima.

Ja samamoodi ka kapo töötajad.

Piltnikud on kõrge külalise saabumiseks valmis!

Ameeriklane Eileen Stern säutsub, et asepresidendil tasuks eestlastelt uurida universaalse tervishoiusüsteemi üle, ja niisamuti kõigilt teistelt rahvastelt, mille maid ta kavatseb väisata. „Eesti tervishoiusüsteem on solidaarsusel põhinev sotsiaalkindlustussüsteem, mis tähendab, et riik pakub tervisekindlustust kõikidele,“ juhtis Stern Pence'i tähelepanu. Ameerika Ühendriikides käib alates vabariiklaste võimule tulekust tuline debatt senise tervishoiusüsteemi ehk nn Obamacare'i üle, mida viimased üritavad tühistada, mille järel jääks ametlike hinnangute kohaselt tervisekindlustuseta kümned miljonid inimesed. https://twitter.com/estern839/status/891503084014141442

Ööl vastu tänast, kui Mike Pence asus lennukiga Washingtonist Eesti poole teel, säutstus ta, et läheb USA riigipea nimel kohtuma regiooni liidritega. Ühtlasi kutsus ta oma tegemistel silma peal hoidma Twitteri hashtagi #VPinEurope kaudu. https://twitter.com/VP/status/891502860139196417

USA uudisteagentuur AP kirjutas visiidi eel, et asepresident Pence'i otsust väisata Eestit, Gruusiat ja Montenegrot nähakse kui järelkülaskäiku president Donald Trumpi mõne nädala tagusele Euroopa-visiidile. AP märgib, et Pence'i eesmärk on veenda riike hoiduma Vene mõjutustest ja püsima Lääne kursil. Eestit tuleb ta ennekõike kiitma NATO kahe protsendi nõude täitmise eest ja lubama meile USA kindlat seljatagust.

Ameerika Ühendriikide ajakirjanduses pälvib täna tähelepanu demokraadist esindajatekoja saadik Maxine Watersi säuts täna Eestisse saabuvast Mike Pence'ist. Just Pence'ist saaks USA president, kui Donald Trump, kes on seoses nn Venemaa juurdlusega eriprokuröri uurimise all, peaks olema sunnitud tagasi astuma või ta tagandataks ametikohalt.„Mike Pence kavandab kusagil oma inauguratsiooni (riigipea ametisse vannutamist -toim),“ avaldas kongresmen Waters arvamust ja pakkus, et tema üleminekumeeskonda võiksid hakata juhtima administratsioonist viimastel nädalatel lahkunud pressisekretär Sean Spicer ja personaliülem Reince Priebus. Tuleb siiski märkida, et tagandamisprotsessi tõenäoliselt nii pea oodata ei ole, kui üldse, arvestades, et kongress on täielikult vabariiklaste kontrolli all ja ka demokraadid ei leia, et praegu oleks piisavalt tõendeid, mis võimaldaks seda alustada.https://twitter.com/MaxineWaters/status/891482138008334338

Turvatsoon missugune!

Siin nalja ei tehta - relvastus on visiidi tähtsusele vastav.

Lennujaama kohal lendab ka sõjaväekopter. Pence'i lennuk maandub kella 13 paiku.

Presidendi kantselei saatis pressiteate, kus tuletab meelde, et riigipea Kersti Kaljulaid kohtub Pence'iga homme. "Esmaspäevasel ümarlaual tutvustame asepresident Pence'ile Eesti innovatsiooni nii digitaalse ühiskonna ülesehitamisel kui ka küberjulgeoleku valdkonnas. Eestil ja Ameerika Ühendriikidel on juba küberjulgeoleku vallas väga hea koostöö, kuid meie eesmärgiks on seda veelgi süvendada," lausus Kaljulaid.

Ärileht heitis pilgu Pence'i rahalisele seisule. Trumpi universumis on ta pigem kehvapoolses seisus.

Analüütik Toomas Alatalu kirjutab, et Ameerika Ühendriikide presidendid ja asepresidendid on rohkem käinud Lätis ja Leedus kui Eestis ning seda enam tuleb rahul olla seekordse väljavalitusega.

USA asepresidendi lennuki maandumise eel on Tallinna lennujaama alal juba kohal ka EOD (Explosive Ordinance Disposal) ehk plahvatusohtlike esemete likvideerimisega tegelevad spetsialistid ning pommi- ja politseikoerad.

Äsja saabunud fotodelt on näha, et ka Tallinna lennujaama juures on politsei täna hommikul väljas suurte jõududega, et tagada USA asepresidendi turvalisus ja visiidi õnnestumine. Mike Pence'i lennuk peaks maanduma orienteeruvalt kell 13.

Asepresidendi ööbimispaiga ümbrus Tornimäe tänaval Swisshotelli juures on blokeeritud aedade, betoontõkete ja tuletõrjemasinatega. Hommikul kella 9 paiku oli kohapeal näha palju politseinikke. Autodega ei ole võimalik Tornimäe tänavat läbida ja ka jalakäijaid ei lubata hotelli ette uudistama.

Daily Mail kajastab, et Pence'i visiidi eesmärgiks on maandada hirme, mis seotud Venemaaga.

Kella 17.30 paiku kohtub Pence Jüri Ratasega. "Kohtumisel on plaanis arutada USA-le huvi pakkuvaid Eesti digilahendusi ning koostöö arendamist küberjulgeoleku valdkonnas. Oluliseks teemaks on ka Euroopa Liidu ja USA koostöö," teatas Ratas.

Selline vaatepilt avanes kella 6.40 paiku Russalka juures - bussitäis politseinikke sõidutati südalinna. Visiidi aegu tagab turvalisust ühtekokku umbes 600 politseinikku.

LP's ilmus Pence'ist ülevaatlik portreelugu.

Kiirülevaade Pence'i senistest tegemistest.

Meenutagem, millest kõneles Obama 2014. aasta sügisel.

Vaata, mida toob visiit kaasa tavaliiklejale.

Parem karta kui kahetseda!

Sellist vaatepilti näeb pealinnas harva, ent tegu pole ka tavapärase visiidiga.

Tipptasemel turvameeskond midagi viimasele minutile ei jätnud.