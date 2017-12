OTSEPILT ja BLOGI: Kremli sõnul presidendivalimistel konkurentideta Putin annab traditsioonilise suure pressikonverentsi

Vladimir Putini pressikonverents

Putin: olukord olümpiakoondisega on sätitud samale ajale poliitiliste protsessidega Venemaal. Ühemõtteliselt on olemas poliitiline tagapõhi. Teistes riikides ilmnevad samuti keelatud preparaatide kasutamise juhtumid, aga nende ümber ei ole sellist ažiotaaži.

Mattš TV: küsimus dopingu ja Venemaa oma lipu alla olümpiamängudelt eemale jätmise kohta.

Putin: kogu maailmas tõstetakse pensioniiga, seda pole teinud ainult Venemaa. Süsteemi tuleb tasakaalustada, sest on oht, et pensionäride sissetulekud kahanevad.

Küsimus pensioniea võimaliku tõstmise kohta.

Putin: kõik lapsed on andekad. Luuakse kvantooriumid, laste tehnopargid, korraldatakse olümpiaade. Noori inimesi tuleb aidata kuni tööhõiveni, kusjuures on tähtis, et nad kandideeriksid tööle Venemaal.

Küsimus: kuidas toetab riik andekaid lapsi? Kas on arusaam sellest, kelleks saavad need lapsed tulevikus? Kas toimub töö regioonides?

Putin räägib anekdoodi: endise ohvitseri juurde tuleb poeg ja ohvitser küsib: siin oli kortik, kus see on? Ära pahanda, ma vahetasin selle naabripoisiga kella vastu. Näita kella, jah, kena. Aga kui homme tulevad bandiidid, tapavad minu, ema, sinu vennad, vägistavad õe. Mis sa neile ütled? Tere õhtust! Moskva aeg on 12 ja 30 minutit. Sõjalistele kuludele kulutame me piisavalt.

Putin: me ei kavatse kuskilt (kokkuleppest) lahkuda. Me tagame oma julgeoleku, minemata kaasa võidurelvastumisega. Sõjalised kulutused on meil tasakaalustatud nii, et mitte kahjustada oma majandust. Me kulutame 46 ja veidi peale miljardit dollarit sõjalistele kulutustele. USA-s on see näitaja 700 miljardit dollarit.

Telekanal Rossija: küsimus lühi- ja keskmaarakettide alase kokkuleppe kohta.

Putin Pihkva kohta: kogu maailmas maksavad vara omanikud makse, aga kadastri maksumus ei tohi olla elust irdunud, ei tohi läbi viia šokiteraapiat. Küsimus tuleb küsimus tuleb lahendada koos valitsusega.

Putin: meil on terve programm Arktika arendamiseks. Mineraalse tooraine varude hõlvamine peab käima käsikäes tööga loodusega. Regioonis ei ole vaja tagada mitte ainult ökoloogilist, vaid ka sõjalist julgeolekut. Kunagi ei tohi unustada põhja väikeste põlisrahvaste huve.

Küsimus Pihkva kohta ühendati küsimusega Arktika kohta.

Putini sõnul võiks ka õiguskaitseorganites olla mingi rotatsioon nagu armees.

Putin: enamik kontrollidest käib prokuratuuri kaudu. On kontrollide register, kus on kirjas kes ja mida kontrollib. Üldiselt liigub olukord paremuse poole. Õiguskaitseorganites suuri muutusi paremuse poole seni pole. Selles sfääris on probleeme, eriti kontrolliga silovikkide tegevuse üle, aga ka korruptsiooniga.

Putin laseb taas küsimused ühendada ja küsitakse keskpanga kohta. Miks pole kuulda keskpanga kontrollimisest, kas seal pole olnud korruptsioonijuhtumeid?

Rossija 24: ettevõtjad kaebavad jõustruktuuride ja ametnike peale, kas need silovikid ja tšinovnikud ei ole mitte viies kolonn?

Putin: iflatsioon on kogu Venemaa uuema ajaloo madalaim. Eelarve defitsiit on 2,2%. Kõik see räägib sellest, et toimub selge tervenemine ja majanduskasv. See tähendab, et majandusarenguministeerium esitab objektiivseid andmeid.

Putin: Venemaa on läbi elanud kaks majandusšokki: sanktsioonid ja nafta hinna languse, kuid on õnnestunud panna majandus kasvama.

Putin: mis puudutab majanduskasvu, siis majandus kasvab, see on fakt. SKT kasv on 1,6%, tööstustoodangu kasv samuti 1,6%, head kasvutempod on farmatseutikas, põllumajanduses, areneb autotööstus. Lisaks sellele on sel aastal ajaloo suurim saak. Kasvab eksport, tõusime esikohale viljaekspordi osas.

Putin küsib, kas kellelgi on veel majandusteemalisi küsimusi, et need ühendada.

Putin küsib, kas kellelgi on veel majandusteemalisi küsimusi, et need ühendada.

Rossiiskaja Gazeta: mille arvelt tuleb majanduskasv? Kas on reaalseid eeldusi?

Putin: käsitsi juhtimise müüt on ülepaisutatud. Te ei kujuta endale ette, millised töömassiivid käivad läbi valitsusest, regioonides on samuti.

Küsimus: miks peab nii palju inimesi ainsaks võimaluseks probleeme lahendada pöördumist otse presidendi poole?

Putin läheb valimistele iseseisvalt.

Andrei Kolesnikov Kommersandist küsib, kas Putin kandideerib iseseisvalt või partei nimel.

Putin: kui me räägime opositsioonist, ei ole tähtis mitte ainult käratseda väljakutel, vaid ka midagi välja pakkuda.

Putin: räägime täna kõigist probleemidest ilustamata. Riigi majanduslikud ja sotsiaalsed näitajad paranevad. Võlad on kahanenud kolm korda, reservid kasvanud 30 korda. Kasvanud on reaalpalgad, kasvab SKT, langeb suremus. Me oleme muutnud demograafilist olukorda. Venemaalaste eluiga on pikenenud.

Putin naasis eelmise küsimuse juurde: ei ole minu asi omale konkurente valida.

Küsimusele rahvuskeelte kohta vastas Putin, et inimestel peab olema võimalik oma keeltes õppida. Võimud ei hakka Putini sõnul kunagi väitma, et see on Vene Föderatsiooni ühtsusele kahjulik ja ohtlik.

Putin näeb neiut plakatiga "bai-bai". Neiu ütleb, et kirjutatud on Putin, babai, mitte inglise keeles bye-bye. Tatarstani ajakirjaniku sõnul tähendab babai tatari keeles vanaisa.

Kui huvitav on Putinil osaleda valimistel ilma tugevate vastasteta?

Putin: tahaksin pöörata põhitähelepanu sotsiaalsfäärile, aga ka sellele, et tõsta venemaalaste sissetulekuid.

Putin: ma olen palju kordi rääkinud sellest, millisena tahan Venemaad näha. Riik peab olema tänapäevane, poliitiline süsteem peab olema paindlik. Valimisprogramm on juba olemas, aga selle esitlemiseks ei ole pressikonverentsil aega.

Raadiojaam Govorit Moskva küsib, miks Putin uuesti presidendivalimistel kandideerib.

Putin tegi ettepaneku asuda kohe küsimuste juurde ja mitte segada üritust oma monoloogiga.

Putin saabus.

https://twitter.com/shaunwalker7/status/941216594646233088 Guardiani korrespondent näitab ajakirjanike jaoks kaetud lauda.

Sel aastal on akrediteeritud rekordarv ajakirjanikke, 1640.

Putini esimene selline pressikonverents toimus 2001. aastal. Keskmiselt on need kestnud kolm tundi, kuid 2008. aastal oli pressikonverentsi pikkus 4 tundi ja 40 minutit, mille käigus vastati 106 küsimusele.