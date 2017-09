OTSEPILT, FOTOD ja VIDEO | Võimas orkaan Irma nüpeldab Kuubat ja võtab õige pea kursi Florida rannikule

Võimas orkaan Irma ähvardab ülitugevate tuulte, lausvihmade ja tõusvate tulvavetega kogu USA Florida osariiki, olles sundinud sajad tuhanded inimesed oma kodudest pagema.

Orkaan liigub laupäeval üle Kuuba, olles juba hävingut külvanud Kariibi mere saartel, ja jõuab Florida rannikule prognooside kohaselt pühapäeval, vahendab uudisteagentuur AP.

Irma maabus ööl vastu tänast viienda kategooria tormina Kuuba saare kirderannikul Camaguey Archipelago lähedal. Tormi silm jäi Kuuba kalastuslinnast Caibarienist umbes 190 kilomeetri kaugusele kagusse.

Ameerika Ühendriikides on tormi saabumise eel pea kuuel miljonil ehk umbes ühel neljandikul Florida elanikest palutud oma kodudest lahkuda. Irma on oma teel juba nõudnud vähemalt 20 inimelu.

President Donald Trump nimetas Irmat reedel ajalooliseks. "Antud torm on täiesti ajaloolise, hävitava potentsiaaliga. Ma palun kõigil tormi teekonnal olla tähelepanelik ja järgida valitsusametnike ja seadusesilmade nõuandeid. Mitte miski ei ole tähtsam kui meie inimeste ohutus ja julgeolek," ütles ta.

Kuigi eile hommikul maru mõnevõrra vaibus, kogus see öö hakul uut jõudu ja paisus taas viienda kategooria orkaaniks, tuues endaga 70 meetrit sekundis puhuva tuule ja paduvihma. Kümned tuhanded inimesed tormi teel on jäänud elektrita ja on teateid ulatuslikest purustustest.

Florida kuberner Rick Scott ütles, et kõik floridalased peavad olema valmis võimalikuks evakuatsooniks. "Meil hakkab aeg otsa saama. Kui te elate evakuatsioonitsoonis, tuleb teil lahkuda kohe," ütles Scott pressikonverentsil. "Ärge unustage, et saame küll taastada teie kodu, kuid mitte teie elu."

Tuhanded autod suundusid eile põhja poole, tekitades osariikide vahelistel maanteedel ummikuid. Tanklate juures oodati tunde ja osas neist lõppes kütus. Ka lennujaamades seisti tunde järjekordades.

Orkaan Irma keeris katab praeguste ennustuste järgi kogu Florida poolsaare, mis tähendab, et ainus tee kindlasse ohutusse viib põhja.

Lennufirma American Airlines teatas, et peatas tegevuse Miamis ja teistes Lõuna-Florida linnades. Lende ei toimu kogu nädalavahetuse.

Midagi ei jätnud juhuse hooleks ka Georgia ja Lõuna-Carolina kubernerid, kes andsid kohustusliku evakueerimise korralduse madalatele rannikupiirkondadele Savannah’ ja Charlestoni ümbruses.

Orkaan liigub kiirusega 26 kilomeetrit tunnis.

