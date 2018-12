OTSEPILT | Angela Merkeli partei valib pikaaegse kantsleri järeltulija

Oktoobris teatas Merkel avalikkusele, et ta kavatseb poliitikast lahkuda, tehes seda 2021. aastal, aga tänane hääletus võib päädida ka varasemate erakorraliste valimistega.

CDU juhi kohale kandideerib kolm inimest: tänane peasekretär, Merkeli usaldusalune Annegret Kramp-Karrenbauer, Merkeli omaaegne rivaal, 53-aastane Friedrich Merz ja ametis olev tervishoiuminister, 38-aastane Jens Spahn.

Merkeli järeltulija

Otse-eetris on võimalik kõne inglise keeles kuulata Deutsche Wellest. https://www.youtube.com/watch?v=m5Nst2zMZVY&feature=player_embedded

Hetkel peab kõne Angela Merkel.

Täna on kandidaatidel Annegret Kramp-Karrenbaueril, Friedrich Merzil ja Jens Spahnile võimalik pidada parteikongressil delegaatidele kõne ja tutvustada oma tulevikuvisiooni. Et võita, tuleb ühel kandidaadil saavutada absoluutne häälteenamus, mis tähendab, et kui esimesel korral see kellelgi ei õnnestu, tuleb kohe korraldada ka teine voor.

Arvamusküsitluste põhjal ei ole rahva lemmikut raske leida. Tänastel valimistel on favoriit kahtlemata 56-aastane Kramp-Karrenbauer. Ajaleht Handelsblatt kirjutas sel nädalal, et Kramp-Karrenbauerit peab sakslastest usaldusväärseks 42%, miljonärist ärimeest Merzi aga ainult 15%.