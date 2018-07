OTSEBLOGI, VIDEO ja FOTOD | Trumpi ja Putini tippkohtumine Helsingis: Trumpi sõnul pole suhted Venemaaga USA lolluse tõttu kunagi nii halvad olnud

Trump ja Putin Helsingis

Lauri Laugen: Soome politseilt meeldetuletus laevareisijatele: Olympiaterminaalisse ei sõida täna trammid ega ka neid asendavad bussid. Ka Katajanokka suunas on liikluses häireid. Varuge aega! https://twitter.com/HelsinkiPoliisi/status/1018830330168578049?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1018830330168578049&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hs.fi%2Fulkomaat%2Fart-2000005757721.html

Lauri Laugen: Trump tegi Putinile silma: https://twitter.com/Stone_SkyNews/status/1018818652546756608?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1018818652546756608&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hs.fi%2Fulkomaat%2Fart-2000005757721.html

Karoliina Vasli: Üks tuttav lõõpis enne visiiti, et kuidas küll neid ajakirjanikke kohapeal sõidutakse: viiakse ikka ka eskordiga kärmelt pressikonverentsile? Muigasin. Midagi ei käi sõrmenipsu peale. Turvakontroll, ootamine, juhatatakse bussi, ootamine... (hetkel on just see faas), seejärel kohapeale ja ka veel ootamist. Alles siis saab osa pressikonverentsist. Täna kestab see protsess ilmselt 3-4 tundi.

Lauri Laugen: https://twitter.com/PressSec/status/1018819974880612357?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1018819974880612357&ref_url=https%3A%2F%2Fyle.fi%2Fuutiset%2F3-10304037

Lauri Laugen: Trump: me oleme kaks tuumajõudu. Meil on 90% tuumarelvadest ja see ei ole hea asi, see on halb asi. Ma arvan, et me suudame loodetavasti selles osas midagi teha, sest see ei ole positiivne jõud, see on negatiivne jõud. https://twitter.com/NBCNews/status/1018819893762895872

Karoliina Vasli: Samal ajal pressikeskuse nn tagatoas: turvakontroll läbitud ja ootel, et viidaks bussiga ametlikule pressikonverentsile. Et olukorraga kursis hoida, on pilgud muidugi ekraanil: Putini ja Trumpi avasõnad. Ooteaeg tuleb ajakirjanike jaoks ilmselt pikk, esialgse kava kohaselt pidi pressikonverents algama kell 16.50, ent meenutame, et kohtumine algas tunnike hiljem kui algses ajagraafikus.

Lauri Laugen: Trump loodab luua Putiniga "erakordsed suhted".

Lauri Laugen: Trumpi ja Putini lühike kohtumine meedia esindajatega lõppes.

Lauri Laugen: Trump: meil on suurepäraseid võimalusi. See, et me Venemaaga läbi saame, on hea asi, mitte halb asi. Usun, et maailm tahab näha, et me hästi läbi saame. Ootan innukalt läbirääkimisi Putiniga, on palju küsimusi ja tähtis on saada nendele ka vastuseid.

Lauri Laugen: Trumpi sõnul on presidentidel arutada palju häid asju, nagu kaubandus, raketid sõjalised küsimused ja Hiina.

Lauri Laugen: Trump õnnitles Putinit jalgpalli MM-i eduka läbiviimise puhul ja tunnistas, et vaatas tervet finaali ja poolfinaale, mis olid väga vaatemängulised mängud.

Lauri Laugen: https://twitter.com/Reuters/status/1018814939153063936

Kaarel Kressa: Loodetavasti ei riski kaks Trumpi-Putini neljasilmakohtumist vahendavat tõlki sellega, et kuulevad liiga palju, naljatab USA ajakirja Time korrespondent. https://twitter.com/shustry/status/1018755477725958144

Lauri Laugen: https://twitter.com/NBCNews/status/1018812265158660096

Lauri Laugen: Trumpi korteež saabus presidendilossi.

Lauri Laugen: Venemaa välisministeeriumi nõustub Trumpi seisukohaga, et USA-Vene suhted ei ole kunagi halvemad olnud ning selles on süüdi USA lollus. https://twitter.com/mfa_russia/status/1018803468805566464?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1018803468805566464&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hs.fi%2Fulkomaat%2Fart-2000005757721.html

Lauri Laugen: Alguses pidi Trump presidendilossi saabuma kell 13. Nüüd ollakse päevakavast juba tund aega maas. Kõigepealt jäi Putin hiljaks Soome saabumisega ja nüüd näib ka Trump venitavat.

Lauri Laugen: Putin saabus Soome presidendilossi. https://twitter.com/ABC/status/1018807938855497731

Lauri Laugen: Putini korteež. https://twitter.com/hsfi/status/1018806361335967745?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1018806361335967745&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hs.fi%2Fulkomaat%2Fart-2000005757721.html

Lauri Laugen: Õhus jälgib kõike kopter. Foto: Andres Putting.

Lauri Laugen: Statistika Putini hilinemiste kohta. https://twitter.com/Andrew__Roth/status/1018796238819426306?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1018796238819426306&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hs.fi%2Fulkomaat%2Fart-2000005757721.html

Karoliina Vasli: Presidendilossi juurde saabus Soome riigipea. Foto: Andres Putting

Lauri Laugen: https://twitter.com/ABC/status/1018800163991662592

Lauri Laugen: Putin väljus lennukist. https://twitter.com/Reuters/status/1018799658343096321

Lauri Laugen: Putini lennuk. https://twitter.com/NBCNews/status/1018798319064244230

Lauri Laugen: Putini lennuk maandus Helsingi-Vantaa lennuväljale. Helsingin Sanomate andmetel hilineb kohtumise algus umbes pool tundi.

Lauri Laugen: Sauli Niinistö korteež möödus parlamendihoonest. https://twitter.com/hsfi/status/1018796596430065675?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1018796596430065675&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hs.fi%2Fulkomaat%2Fart-2000005757721.html

Lauri Laugen: Kuni kella 14-ni ei sõida Helsingis trammid. Bussid jäävad hiljaks, on ümber suunatud ja osaliselt ei sõida täna pärastlõunal. Hommikuse elektriprobleemi tõttu on lähirongide liiklus häiritud.

Karoliina Vasli: Rahvamassid on südalinnas Trumpi ja Putini ootel. Nagu näha, on isegi ehitusmehed korraks tööriistad kõrvale pannud, et kaasa elada. Neil on muidugi veel eriti hea vaade. Foto: Andres Putting

Lauri Laugen: Putin jääb loomulikult hiljaks. Algse plaani järgi oleksid Trump ja Putin pidanud presidendilossi saabuma juba kell 13.10. Yle teatel saabub Trump presidendilossi kell 13.17 ja Putin kell 13.27.

Karoliina Vasli: Oleme kajastanud meeleavaldusi, kus Trumpi ja Putini käitumist kritiseeritakse, ent linnapildis näeb ka teistsuguseid hoiakuid. Foto: Andres Putting

Lauri Laugen: Yle teatel maandub Putini lennuk kell 12.47.

Lauri Laugen: USA presidendi riikliku julgeoleku nõunik John Bolton ütles ABC Newsile, et on raske uskuda, et Vladimir Putin ei olnud teadlik Venemaa USA 2016. aasta valimistesse sekkumisest. https://twitter.com/ABC/status/1018789898063577088

Lauri Laugen: Politsei: hommikupooliku meeleavaldused on sujunud rahulikult. Kokku on politseile teatatud 13 meeleavaldusest. https://twitter.com/HelsinkiPoliisi/status/1018787528994885632?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1018787528994885632&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hs.fi%2Fulkomaat%2Fart-2000005757721.html

Lauri Laugen: "Nautisin vestlust täna Soome esileediga - hea vestlus küsimustest, millega meie riigid vastamisi on. Aitäh, Jenni Haukio, minu võõrustamise eest!" kirjutas Melania Trump. https://twitter.com/FLOTUS/status/1018786595632058368?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1018786595632058368&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hs.fi%2Fulkomaat%2Fart-2000005757721.html

Kaarel Kressa: Vene välisministeerium "laigib" Trumpi kommentaari, et Vene-USA kehvades suhetes on süüdi (Trumpi valitsusele alluva justiitsministeeriumi) "nõiajaht". https://twitter.com/Amie_FR/status/1018775301961273345

Lauri Laugen: "Mitmekülgne arutelu huvitava päeva alguseks.Tunniga jõuti palju asju," teatas Niinistö. https://twitter.com/niinisto/status/1018778901756116992?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1018778901756116992&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hs.fi%2Fulkomaat%2Fart-2000005757721.html

Karoliina Vasli: Kanalisatsioonikaevude kaaned keevitati kinni. Foto: Andres Putting. Põhjustest saab lugeda siit: http://epl.delfi.ee/news/valismaa/pommivabad-kanalisatsioonikaevud-ja-vikerkaaretoonides-betoontokked-helsingi-valmistub-putini-ja-trumpi-kohtumiseks?id=83047585

Lauri Laugen: Oli au teiega täna hommikul ühineda. Aitäh!" kirjutas Trump Twitteris. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1018781525309943808

Kaarel Kressa: https://twitter.com/HennariikkaA/status/1018769269788692480 Siin näeb ka Putini lennukit

Lauri Laugen: Helsingi politsei avaldas kaardi suletud alast. https://twitter.com/HelsinkiPoliisi/status/1018779007926652929?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1018779007926652929&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hs.fi%2Fulkomaat%2Fart-2000005757721.html

Karoliina Vasli: Taamal paistab presidendiloss. Foto autor Andres Putting ütleb, et kaugemale enam ei lubata. Presidentide kohtumine peaks algama kell 13.

Karoliina Vasli: Presidendilossi lähistele on kogenud palju huvilisi, ent väga lähedale enam ei lasta, politsei suunab eemale. Foto: Andres Putting

Lauri Laugen: Esileedide kohtumine. https://twitter.com/TPKanslia/status/1018769368518418432?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1018769368518418432&ref_url=https%3A%2F%2Fyle.fi%2Fuutiset%2F3-10304037

Lauri Laugen: Soome presidendi kantselei fotod. https://twitter.com/TPKanslia/status/1018758475055321088?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1018758475055321088&ref_url=https%3A%2F%2Fyle.fi%2Fuutiset%2F3-10304037

Lauri Laugen: Nüüd teatatakse, et Putin siiski veel ei saabunud. Venemaa valitsuse lennukiga jõudsid Helsingisse Putini kaaskondlased.

Karoliina Vasli: Vaatan fotodelt, et ülipalavast ilmast hoolimata kannab Melania Trump ka täna mantlit. Olgu öeldud, et praeguseks on päikese käes sooja 32 kraadi. Linnas on kiirabil palju väljakutseid seoses sellega, et inimesed saavad kuumarabanduse. Ilmateadet vaadates lähipäevil ilm jahedamaks ei lähegi. Foto: AFP

Karoliina Vasli: Kui ei teaks, paneks ilmselt kulme kergitama: miks kesklinnas nii palju raskeveokeid? Põhjus on selles, et kui riigipeade korteežid südalinna jõuavad, blokeeritakse just nendega paljud tänavaotsad. Piltnik Andres Putting sõnas, et neid kasutatakse kõigi suuremate poliitsündmuste puhul, üldjuhul on veokis raskuseks liiv.

Karoliina Vasli: Südalinnas on üks protestiaktsioon Ukraina toetuseks. Soovitakse, et USA võtaks selge seisukoha Krimmi annekteerimise osas ehk ei toetaks seda. Trumpi varasemad väljaütlemised on pigem viidanud, et Ukraina kaitseks ta välja ei astu. Kuu aja eest kajastas USA meedia, et Trump olevat G7 kohtumise ajal märkinud, et Krimm on Venemaa osa, kuna seal räägivad kõik vene keelt. Foto: Andres Putting

Karoliina Vasli: Kui eile polnud linnapildis veel argugi saada, kui suur visiit ees, siis nüüd on olukord teine. Politsei ja armee on väljas suurte jõududega. Paljud teed on suletud. Foto: Andres Putting

Lauri Laugen: Trumpi korteež. https://www.facebook.com/suutiset/videos/2000854386612308/&show_text=0&width=560

Lauri Laugen: Putini lennuk on maandunud.

Kerttu Pass: http://epl.delfi.ee/news/arvamus/soome-ajakirjanik-kodulahedus-annab-putinile-trumpi-ees-eelise-ta-saab-kohtumiselt-ilmselt-koik-mida-tahab?id=83051647

Lauri Laugen: https://twitter.com/NBCNews/status/1018764325731864576

Lauri Laugen: Niinistö ja Trumpi kohtumine Mäntyniemis sai läbi. Hommikusöök lõppes kell 10.44, kui Trump naasis Kalastajatorppasse.

Lauri Laugen: Putini lennuk maandub varsti Helsingis. Lennuk on praegu Soome lahe kohal vähem kui poole tunni kaugusel Helsingist.

Lauri Laugen: Helsingis viibiva Delfi reporteri Karoliina Vasli sõnul on meeleavaldused väikese osavõtjate arvuga.

Lauri Laugen: USA välisminister Mike Pompeo tänab soomlasi külalislahkuse ja raske töö eest, mis kohtumise võimalikuks muutsid. https://twitter.com/SecPompeo/status/1018754660033757184?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1018754660033757184&ref_url=https%3A%2F%2Fyle.fi%2Fuutiset%2F3-10304037

Lauri Laugen: https://twitter.com/ABC/status/1018753261086470144

Lauri Laugen: https://twitter.com/Scavino45/status/1018750600320696321?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1018750600320696321&ref_url=https%3A%2F%2Fyle.fi%2Fuutiset%2F3-10304037

Lauri Laugen: Trumpilt küsiti, miks valiti kohtumispaigaks Soome. "Soome on suurepärane maa. Meil oli just hea kohtumine, kus paljud teistki kohal olid. NATO on nüüd tugevam kui kunagi varem. NATO ei ole kunagi tugevam olnud. Soome on olnud väga külalislahke," ütles Trump.

Karoliina Vasli: Moodsad ajad: Telekanal Euronews teeb uudislõigu mobiiltelefoniga. Foto: Andres Putting

Lauri Laugen: Trump jõudis Mäntyniemisse ja kohtus Niinistöga.

Lauri Laugen: https://twitter.com/hsfi/status/1018747636369813504?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1018747636369813504&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hs.fi%2Fulkomaat%2Fart-2000005757721.html

Lauri Laugen: Trumpi autokorteež on liikvel.

Lauri Laugen: Melania Trumpil ei ole teatavasti pärast hommikusööki Mäntyniemis mingit ametlikku päevakava, mis on tema enda soov. Soome allikate sõnul pakkusid soomlased erinevaid kohti, millega esileedi oleks võimud tutvuda.

Lauri Laugen: Oodatakse Trumpide saabumist Mäntyniemi residentsi.

Karoliina Vasli: Ametlikus ajakavas on märgitud, et ühine pressikonverents toimub kell 16.50. Kus? Seda pole ajakirjanikele öeldud. Viimane info oli, et turvakontroll pressikeskuse juures algab circa kell 14, edasi viivad vastavad bussid sihtpunkti.

Lauri Laugen: "Meie suhted Venemaaga ei ole KUNAGI olnud halvemad tänu paljudele aastatele USA rumalust ja lollust ja nüüd võltsitud nõiajahti," kirjutas Trump Twitteris. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1018738368753078273

Lauri Laugen: Helsingi politseile on teada antud 13 meeleavaldusest, mille osavõtjate arv on mõnest inimesest mõnekümne inimeseni. Mõnevõrra segavad need kesklinnas liiklust. https://twitter.com/HelsinkiPoliisi/status/1018731448591880193?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1018731448591880193&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hs.fi%2Fulkomaat%2Fart-2000005757721.html

Lauri Laugen: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/trump-nato-on-nuud-tugev-ja-rikas?id=83050453

Karoliina Vasli: Loomulikult on kohalike lehtede esikaanel täna pilt Trumpide saabumisest. Kriitikaga tagasi ei hoita. Nii Ilta-Sanomat kui Iltalehti viitavad Melania Trumpi riietusele: isegi õhtul oli sooja 28 kraadi, kuid ta saabus nii, et taolise riietusega võiks ka hilissügisel välja minna. Kõmuleht Iltalehti tagasi ei hoia - heidetakse ette üldist etiketti. Viidatakse, et üldjuhul on kombeks, et riigipea ise kõnnib lennukitrepist alla eespool või vähemasti kõnnitakse kõrvuti. Sedapuhku aga sammus ees Melania. Käsikäes kõndimisest oli asi kaugel, Melania hoidis käes hoopis kotti. Ilmselgelt kajab kõmulehe kajastusest vastu seegi, millest räägitud juba ammu: presidendipaari omavahelised suhted on pehmelt öeldes jahedad.

Lauri Laugen: Fox News alustas otseülekannet Helsingist. https://twitter.com/FoxNews/status/1018713496563998720?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1018713496563998720&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hs.fi%2Fulkomaat%2Fart-2000005757721.html

Lauri Laugen: Kiidetakse Soome politseinikke. https://twitter.com/LloydBurr/status/1018608391655231488?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1018608391655231488&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hs.fi%2Fulkomaat%2Fart-2000005757721.html

Lauri Laugen: Valge Maja pressisekretär Sarah Sanders imetleb Soome kesköist päikeseloojangut. https://twitter.com/PressSec/status/1018611316662169606?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1018611316662169606&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hs.fi%2Fulkomaat%2Fart-2000005757721.html

Lauri Laugen: AFP võrdleb USA-d ja Venemaad. https://twitter.com/AFP/status/1018718022284918784

Lauri Laugen: Euroopa Ülemkogu president Donald Tusk kutsus Donald Trumpi ja Vladimir Putinit tegema Euroopaga koostööd, et vältida konflikti ja kaost.

Lauri Laugen: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/soome-president-niinisto-lubas-raakida-hommikusoogil-trumpiga-usa-voimalikust-loobumisest-oppustest-balti-riikides?id=83049997

Lauri Laugen: USA meediakajastus Helsingist: https://twitter.com/ABC/status/1018696977171861504?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1018696977171861504&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.verkkouutiset.fi%2Ftalta-nayttivat-usa-lahetykset-helsingista-he-jututtavat-presidentit-heti%2F

laurij: Trumpide visiidi ajakava täismahus:

laurij: Trumpi-Putini kohtumise ajakava on teada! Kõik algab sellega, et Donald ja Melania Trump lahkuvad oma majutuskohast kell 9.25 hommikul.

laurij: Kas Süüria ja Ukraina kõrval tuleb juttu ka Balti riikidest? Loe Trumpi-Putini kohtumise kuue põletavama küsimuse kohta tänasest Päevalehest!

laurij: Pommivabad kanalisatsioonikaevud ja vikerkaaretoonides betoontõkked: tänane Päevaleht teeb ülevaate, kuidas Helsingi valmistub Putini ja Trumpi kohtumiseks. http://epl.delfi.ee/news/valismaa/pommivabad-kanalisatsioonikaevud-ja-vikerkaaretoonides-betoontokked-helsingi-valmistub-putini-ja-trumpi-kohtumiseks?id=83047585

Matti Aivar Lind: https://g2.nh.ee/dgs/loader.php#id=230505

Matti Aivar Lind: Tippkohtumisest kõneldes ei ole eksperdid ühel meelel, mida loodab sellega saavutada president Trump, küll aga on nende konsensus suurem, rääkides, milliste eesmärkidega saabub Helsingisse Putin. Ajaleht The Globe and Mail kirjutab oma veergudel kokkuvõtlikult, et Venemaa riigipea tahab ennekõike, et ta saavutaks Trumpiga hea klapi, mis aitaks läbi suhtluse viia pikaajalistemate eesmärkideni, sh Venemaa-vastastest sanktsioonidest loobumise, Venemaa globaalsel areenil olulise toimijana aktsepteerimise, ja lõppude lõpuks ka endiste Nõukogude Liidu riikide Venemaa mõjusfääri kuuluvateks tunnustamiseni.

Matti Aivar Lind: Ajakiri The New Yorker kirjutab, et Trump keeldus loobumast neljasilmakohtumisest isegi hoolimata sellest, et mitu tema enda administratsiooni liiget, rääkimata opositsioonist või ekspertidest, leidsid, et see ei ole hea mõte. Taolisel moel tippkohtumine võib anda soovitule vastupidise tulemuse, osutuda kaoseks ja olla poliitiliselt talle endale kahjulik, vahendab ajakiri nende hoiatusi.

Matti Aivar Lind: Just taoline autode kolonn sõidutab USA delegatsiooni, sh president Trumpi julgeolekupersonali ja teda saatvat meediaseltskonda, Vantaa lennujaamast hetkel Helsingisse.

Matti Aivar Lind: Trump istub üsnagi kiirelt autosse, tegemata pikka juttu kohaletulnutega, ja suundub linna. Ajakirjanikud, keda oli Vantaa lennuväljale kogunenud rohkesti, jäid aga pika ninaga: nende küsimused kõlasid kui kurtidele kõrvadele.

Matti Aivar Lind: 45. Ameerika Ühendriikide president Donald Trump ja tema abikaasa Melanie astuvad lennukilt maha; lennuväljal tervitab neid kohalik USA suursaadik Robert Pence ja tema abikaasa Susan Sarbacher.

Matti Aivar Lind: Ja ka riigipea auto on kohal, ühel küljel Soome, teisel USA lipp.

Matti Aivar Lind: JUST NÜÜD | USA president Donald Trumpi lennuk Air Force One maandus äsja Helsingi Vantaa lennuväljal. Ajakavast peeti kinni äärmise täpsusega: lennuk pidigi maanduma kell 21.

Riho Nagel, Reporter: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/trumpjaputin/delfi-fotod-helsingisse-saabunud-donald-trumpi-meeskonna-lennukid-maandusid-tallinna-lennujaamas?id=83048621

Riho Nagel, Reporter: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1018530179549822977?ref_src=twsrc%5Etfw

Riho Nagel, Reporter: Helsingisse teel olev Donald Trump teatas oma Twitteri kontol, et ootab homset kohtumist Vladimir Putiniga. Ühtlasi kritiseeris ta meediat, mis polevat tema sõnul iial millegagi rahul. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1018530173006692352

Karoliina Vasli: Infolauast öeldi, et selgus homse programmi kohta tuleb alles pühapäeva hilisõhtul. Ajakirjanikke on kohal paar tuhat, on ilmselge, et kõik näiteks pressikonverentsile ei mahu.

Karoliina Vasli: Korraldajad kasutavad iga võimalust, et kodulinna turundada: pressikeskuses pakutakse isegi taolist long drinki.

Karoliina Vasli: Pressikeskuse ekraanid vallutab hoopis jalgpalli MM.

Riho Nagel, Reporter: http://tv.delfi.ee/uudised/maailm/video-ulevaade-trumpi-ja-putini-varasematest-kohtumistest?id=83025601

Karoliina Vasli: Kui 30 kraadi tundus palav, siis järgnevad päevad mingisugust leevendust ei too: suuremate ilmaportaalide andmetel on Helsingis nädala hakul oodata isegi 31-32 soojakraadi.

Karoliina Vasli: http://tv.delfi.ee/uudised/delfi-video-meeleavaldusel-osalev-soomlanna-armastame-ameeriklasi-ja-venelasi-aga-ei-saa-nii-et-nende-liidrid-havitavad-maailma?id=83047201

Karoliina Vasli: http://tv.delfi.ee/uudised/delfi-video-helsingi-abilinnapea-putini-ja-trumpi-visiidist-peame-olema-valmis-ootamatusteks?id=83046273

Karoliina Vasli: "Kas te teate, mis kell homme pressikonverents," uuris üks Helsingi kohalik poliitik mult enne. Raputasin pead. Teadmatus: pressil on homse päeva kohta teada vähe. Mis kell ja kus ametlik pressikonverents toimub, võib hetkel vaid kohvipaksu pealt ennustada.

Karoliina Vasli: Sõjaväelased presidendilossi ees. Just siin kohtuvad homme Trump ja Putin. Kui täna oli siin sõidutee avatud ja autod vuhisesid lossist mööda kui igal teisel päeval, siis homme on terve naabruskond ligipääsetav vaid visiidiga seotud inimestele.

Karoliina Vasli: Teetõkked südalinnas. Hetkel neid veel väga palju pole, ent homme (õigemini juba täna hilisõhtul) on pilt teine.

Karoliina Vasli: Rääkisin tuttavaga, kes töötab Helsingis ühes kaupluses müüjana. Ta märkis, et ilmselgelt ei ole veel praegu linnapildis suursündmus nii tajutav. Ta muigas et päeval käis üks Jaapanist pärit paarike, kes ilmselt palju uudiseid ei loe. Nad küsisid, miks üks tänav suletud on. Vastuse peale, et eks ole tegu homse visiidi ettevalmistusega, tegid turistid suured silmad. Nad ei teadnud, et olid oma puhkusereisi ajastanud taolisele ajale.

Karoliina Vasli: Protestimeelsust näeb tänavapildis palju. Kirjutasime enne suuremast meeleavaldusest, see ei jää kindlasti viimaseks. Mitmed protestiaktsioonid on ees ka homme.

Karoliina Vasli: Südasuvine leitsak: just see iseloomustab täna Helsingit. Nagu pildiltki näha, temperatuur kerkis suisa 30 kraadini. Iga väiksemgi tuuleiil on õnnistus. Taolise ilma tõttu on linnas ka kaks paralleelreaalsust: ajakirjanikud ja ürituse korraldusega seotud inimesed tormavad ringi ja teevad tööd; turistid ja kohalikud naudivad vaba pühapäeva, välikohvikud ja pargid on rahvast täis.

Matti Aivar Lind: Isegi Trumpi teadaolevalt lemmik ja teda selgelt toetav teleprogramm Fox and Friends, mille järgi president seadvat suisa oma igapäevast agendat, üritab riigijuhti veenda, et Venemaa ei ole riik, mis peaks ühele demokraatlikule riigipeale meeldima, või veel enam, kellele peaks tegema järelandmisi. https://twitter.com/PeteHegseth/status/1018426733073240064

Matti Aivar Lind: Avaliku arvamuse küsitluse kohaselt ei ole Ameerika avalikkus rahul Trumpi tegutsemisega Venemaa suunal, leides, et ta ei ole piisavalt jõuline: seda arvab 53 protsenti vastanutest; 35 protsenti on rahul, viis portsenti usub, et Trump on liiga jõuline. Tuleb ka märkida, et küsitluse viis läbi Trumpi-sõbralik telekanal Fox News. https://twitter.com/FoxNews/status/1018423675446366208

Matti Aivar Lind: Vladimir Putinist erineb Donald Trump läbirääkijana selle poolest, et ta on inimene, kellele meeldib improviseerida: „ta ei loe oma briifingute pabereid, ta ei viitsi seda teha, ta on laisk, ta ei ole süstemaatiline, vaid mängib hetkeemotsioonide peale, lähtudes oma isiklikust vaistust.” http://www.delfi.ee/news/paevauudised/trumpjaputin/video-andres-kasekamp-trumpist-ja-putinist-uks-on-selgelt-teisest-norgem-labiraakija?id=83044907

Matti Aivar Lind: Trump ütles laupäeva õhtul Šotimaal usutluses uudistekanali CBS ajakirjanikule Jeff Glor, et ta läheb homsele tippkohtumisele madalate ootustega. „Ma ei oska öelda, mis saama hakkab, ja me vaatame, mis saab, /.../ aga kindlasti ei lähe ma sinna suurte ootustega,” ütles ta telesaates Face the Nation. „Midagi halba sellest ei tule, võib-olla midagi head.” Trumpi vastustest peegeldab diplomaate ja välispoliitika eksperte muretsema panev asjaolu, et tal ei kohtumisele minnes mingisugust kindlat eesmärki, mida ta soovib sellega saavutada. https://twitter.com/CBSEveningNews/status/1018435843172851713

Matti Aivar Lind: Autoga ei maksa täna ja homme Helsingis asuva Presidendipalee ümbrusesse igatahes suunduda, sest nagu antud Google kaart ilmestab, on teesulge julgeolekukaalutlustel palju. Jala on võimalik uudistajatel neil tänavatel aga siiski liikuda.

Matti Aivar Lind: Aga Helsingis ei korraldata aktsioone ainult Trumpi vastu: väike hulk Odini sõdalasi eesotsas neonatsliku juhiga on välja tulnud Trumpi toetava plakatiga, millel tuntud loosung „Make America Great Again” („Tee Ameerika taas suureks”), vahendab kohapealt ajalehe The Telegraph korrespondent Alec Luhn. https://twitter.com/ASLuhn/status/1018453866663301121

Matti Aivar Lind: OTSE HELSINGIST | Eesti Päevalehe ja Delfi ajakirjaniku Karoliina Vasli sõnul on täna Helsingi tänavatele tulnud tuhandeid inimesi, kes avaldavad meelt nii USA president Donald Trumpi kui Venemaa riigipea Vladimir Putini ja nende poliitikate vastu. Aktsioonidel osalevad inimesed peavad silmitsi seisma aga piirkonda jõudnud kuumalainega (nagu Eestimaal, on ka Helsingis täna pea 30 kraadi) ja osa on otsustanud liigse palavuse tõttu varem lahkuda. https://www.facebook.com/delfi.ee/videos/10156420655169318/#w=560

Matti Aivar Lind: Ajaleht The New York Times kirjutab 12 venelasest, keda süüdistatakse demokraatide arvutiserverite häkkimises, leidmaks kompromiteerivat materjali Hillary Clintoni kohta. Ajalehe teatel kasutasid venelased krüptoraha bitcoine, et registreerida veebilehte dcleaks.com, millelt avaldati varastatud demokraatide elektroonkirju. Antud moel suudeti avalikkuse eest varajata, kes oli veebilehe ülesseadja, mis võinuks avalikustamisel kahjustada Donald Trumpi.

Matti Aivar Lind: Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles laupäeval, et tema ega ükski diplomaat või nõunik ei osale Trumpi ja Putini jutuajamisel, sest seda soovis Ameerika administratsioon. „Hetkel on plaan selline: seda soovis USA, ja meie olime sellega ka nõus,” vahendab Sky Lavrovi sõnu.

Matti Aivar Lind: Kui jälgida Trumpi väljaütlemisi tema Twitteri kontol, siis ei ole pilt kuigivõrra erinev kahe aasta tagusest ajast. Tema viimane säuts räägib venelaste sekkumistest 2016. aasta presidendivalimistesse: ta süüdistab ekspresident Barack Obamat, et too ei võtnud juba toona midagi ette, arvates, et presidendiks saab nurjatud (crooked) Hillary Clinton. Otseloomulikult ei jäta Trump mainimata ka valeuudiste meediat (fake news), kes tema sõnul, nagu tavaliselt, tõde ei raporteeri. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1018197842559725569

Karoliina Vasli: Moodsad ajad: pressikeskuses pakutakse veganküpsiseid.

Karoliina Vasli: Kui üldiselt paistab, et meedial on suht vabad käed, siis vähemasti üks asi on küll keelatud: just anti teada, et droonide lennutamine on keelatud.

Karoliina Vasli: /.../„Aga on parem, kui nad kuskil ikkagi kohtuvad, oleme uhked, et saame neid võõrustada.”/.../http://www.delfi.ee/news/paevauudised/trumpjaputin/helsingi-linnapea-kui-trumpi-ja-putini-kohtumine-laheb-nihu-arge-selles-soomlasi-suudistage?id=83045805

Matti Aivar Lind: USA president Donald Trump jõuab oma Air Force One pardal Helsingisse täna õhtul kell 21. Venemaa president Vladimir Putin saabub homme hommikul, vaadates täna õhtul kodumaal jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalmängu Horvaatia ja Prantsusmaa vahel (algusega kell 18).

Karoliina Vasli: Helsingi linnapea Jan Vapaavuori kinnitas, et täna-homme toimub linnas kokku 16 meeleavaldust. Meenutuseks: suured meeleavaldused olid näiteks ka Suurbritannias, mida Trump väisas kuni tänaseni.

Matti Aivar Lind: USA president Donald Trump ja Venemaa president Vladimir Putin kohtuvad homme väidetavalt nelja silma all, ilma oma nõunike, pressiesindajate ja teiste ametniketa. Trump on lubanud minna tippkohtumisele ka omamata kindlat päevakorda või jutupunkte. Ameerika diplomaadid eeldavad katastroofi.Veel neljapäeval jutustas Trump, et tõenäoliselt saab kolmest kohtumisest Euroopas (tippkohtumine NATO liidritega, visiit Suurbritanniasse ja tippkohtumine Putiniga) olema kõige lihtsam kõneleda Vene riigipeaga. Tippkohtumine Helsingis on tavapärastest taolistest üritustest erinev, vähemalt USA poole pealt vaadatuna: ettevalmistusi on minimaalselt, ainult rahvusliku julgeoleku nõunik John Bolton külastas Moskvat ühe korra eelmisel kuul. Ameerika välispoliitika ekspertide meelest on aga veelgi murettekitavam, et kohtumisele minnes ei ole Trumpil mingisugust agendat. Üldjuhul on USA riigipeadel alati sellistel kohtumistel teatav kava jutupunktidest, mida on vaja arutada ja mille puhul loodetakse saavutada tulemusi. Arvestades eriti tõsiasja, et USA president tahab oma Venemaa ametivennaga kohtuda üksinda, võimalik, et ka ilma omapoolse tõlgi juuresolekuta, soovides vältida, et kõneletu jõuaks avalikkuseni.

Karoliina Vasli: Ajakirjanikud siin nälga ei jää. Muu hulgas pakutakse ka maasikaid ja herneid. "Ega Soomes enne suvi ametlikult algagi, kui herned valmis," muigas leti taga seisnud soomlanna. Foto: Andres Putting

Karoliina Vasli: Pressikeskuse kõrval on saunad - neist enim püüab pilke ilmselt just eestlaste tehtud saun, mis meenutab veidi isegi allveelaeva. Foto: Andres Putting

Matti Aivar Lind: Trump väisas enne Helsingisse saabumist neli päeva Ühendkuningriiki, kus ta kohtus ka kuninganna Elizabeth II ja peaminister Theresa Mayga. Teadaolevalt ei olnud prints Charlesil ja prints Williamil mingit soovi USA riigipeaga kohtuda, mistõttu kuninganna pidi seda tegema üksinda, sest ka tema abikaasa prints Philip ei võta enam kõrge ea tõttu avalikest üritustest osa. Tuleb rõhutada ka, et tegemist ei olnud riikliku visiidiga, mistõttu ametlik protokol oli leebem. Allikas ütles ajalehele, et „nad lihtsalt keeldusid osalemast, jättes Trumpi pika ninaga”. „On väga väga ebatavaline, et kuninganna on seal üksinda. Tavaliselt keegi saadab teda,” märkis ta.

Karoliina Vasli: Pressikeskuses propageeritakse ka kohalikku kraanivett. Foto: Andres Putting

Karoliina Vasli: Vaikus enne tormi: Finlandia-talo meediakeskuses on praegu ajakirjanikke napilt. Foto: Andres Putting

Karoliina Vasli: Kui ei teaks, ei oskaks üldise linnapildi põhjal arvatagi, et visiit ees. Kohalikud naudivad pühapäeva ja suuri liikumispiiranguid linnas pole. Tõsi - pressikeskuse ümbruses on siiski lindid ette tõmmatud. Kohvinautlejaid see muidugi ei sega. Foto: Andres Putting

Matti Aivar Lind: Trump hülgas hetkeks oma tavapärase retoorika ja ütles usutluses oma sõber Piers Morganile, et ta eeldab, saamata väita kindlalt, et Venemaa president Vladimir Putin, kellega ta juba homme kohtub, on halastamatu diktaator. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/trump-tippkohtumise-eel-ma-eeldan-et-putin-on-halastamatu-diktaator?id=83045285

Karoliina Vasli: Trumpi suhe meediaga on teada, paljud väljaanded lahterdab ta kategooriasse "fake news". Tea, kuidas suhtub ta taolisse tervitusse, mis mitmel pool linna vastu vaatab. Helsingin Sanomati sõnum on üheselt mõistetav: Soome on riik, kus pressi ei suukorvistata. Foto: Andres Putting

Matti Aivar Lind: „Hoiatusmärgid on õhus ja süsteem annab häiret. Ma arvan, et me oleme jõudnud kriitilisse punkti,” ütles Coats. „Ameeriklasi teeniv digitaaltaristu on täna sõna otseses mõttes rünnaku all.” http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/usa-luurejuhi-hoiatus-tippkohtumise-eel-meie-agressiivseim-rundaja-on-venemaa?id=83044833

Matti Aivar Lind: OTSE HELSINGIST | Eesti Päevalehe ja Delfi ajakirjaniku Karoliina Vasli sõnul täna Helsingi sadamas ranget erikontrolli ei ole ja vähemalt tema ja piltnik Andres Puttingu dokumente ei kontrollinud hommikuselt laevalt maabudes keegi. "Nägime vaid viite politseinikku, kel polnud ka erivarustust ehk nähtaval relvi. Reisijaid kontrollisid pisteliselt." Tema sõnul võiks lõõpimisi küsida, kas kohalikud inimesed põgenevad suure poliitmöllu eest: "sadamas oli väga palju rahvast, kes ootasid lahkuvaid laevu."

Karoliina Vasli: /.../Teisalt, Trumpi kriitika Saksamaa aadressil on murettekitav ka Venemaa jaoks, kuivõrd edastab Kremlile karme sõnumeid enne 16. juulil Helsingis toimuvat tippkohtumist. Sellisel foonil ei saa Putinil olema kerge kohtumine Trumpiga, kes kutsus üles Saksamaad vähendama oma gaasisõltuvust Venemaast ning oma relvajõude oluliselt tugevdama, seismaks vastu ohule, mis lähtub Venemaalt./.../http://epl.delfi.ee/news/arvamus/ekspert-see-et-trump-kritiseeris-tana-saksamaad-on-karm-signaal-putinile-eesti-on-aga-nuud-alasi-ja-haamri-vahel?id=83015227

Karoliina Vasli: Kes tahab USA riigipea Donald Trumpi tegemistel silma peal hoida, tasub jälgida tema Twitteri kontot. Just seal raporteeris ta laupäeval ka seda, mis tal nädalavahetusel plaanis on. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1018068353305411584

Karoliina Vasli: Soome piirivalve staabi abiosakonnajuhataja ütles esmaspäeval Ylele, et kontrollitakse nii Soome saabuvaid kui ka Soomest lahkuvaid reisijaid. Piirivalve suunab kontrolli eriti kesksetesse lennujaamadesse ja sadamatesse ning põhjapoolsetesse tihedama liiklusega piirületuskohtadesse.http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/soome-valitsus-otsustas-trumpi-putini-kohtumise-tottu-ajutiselt-piirikontrolli-kehtestada?id=83032545

Karoliina Vasli: Juttu tuleb kindlasti ka Ukrainast ja Krimmi annekteerimisest. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/lavrov-trump-ei-tohi-irduda-minski-leppest-kui-tahab-ukraina-olukorda-lahendada?id=83042367

Karoliina Vasli: Vladimir Putin osaleb täna õhtul Moskvas toimuval jalgpalli MM-i finaalmängul, kus kohtuvad Horvaatia ja Prantsusmaa. Tea, kas sisimas toetab ta pigem Prantsusmaad? Nimelt oli just Horvaatia komistuskiviks Venemaa koondise jaoks. Veerandfinaalis kaotati penaltilahingus.

Karoliina Vasli: Üks saunadest on valmistatud Eestis Kadrinas asuva firma Rono Design poolt. Firma üks eestvedajatest Kaido Allikma rääkis Delfile, et nad said Helsingi linnavalitsusega tuttavaks mullu ühel messil. Toona rentisid ametnikult neilt ühe sauna ja kogemus oli nii hea, et praeguse visiidi eel pöörduti ka nende poole. "Muidugi on see suur au," sõnas Allikma. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/soome-viib-trumpi-ja-putini-kohtumist-kajastavad-ajakirjanikud-eesti-sauna?id=83034469

Karoliina Vasli: Trump leidis eile aega, et Šotimaal Turnberry golfikeskuses golfi mängida. Muide, golfikeskusest veidi eemal toimus samal ajal protestiaktsioon, millest võttis osa suur hulk inimesi.

Karoliina Vasli: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/video-loodan-et-ma-meeldin-talle-ehk-mida-on-putin-ja-trump-uksteise-kohta-oelnud?id=83025519

Karoliina Vasli: 29 lehekülge pikk süüdistus on seni detailseim USA valitsuse süüdistus venelaste aadressil, kirjeldades operatsioone, mille eesmärgiks oli külvata kaost nädalatel enne 2016. aasta valimispäeva.http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/usa-esitas-trumpi-ja-putini-kohtumise-eel-12-venelasele-valimiste-ajal-hakkimise-eest-suudistuse?id=83041297

Karoliina Vasli: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/trumpjaputin/top-7-suure-kohtumise-eel-just-need-on-president-trumpi-koige-uskumatumad-valjautlemised?id=83039477

Karoliina Vasli: Esimest korda kohtuti mullu suvel Hamburgis. Kohtumise eel arvati, et ehk on oodata teravaid sõnavõtte, ent kokkuvõttes möödus kohtumine rahulikult ja pärast räägiti meediale näiteks relvarahust. http://epl.delfi.ee/news/valismaa/trump-ja-putin-lubasid-mineviku-unustada-sanktsioonid-jaid-aga-kehtima?id=78823130