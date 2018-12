OTSEBLOGI, VIDEO JA FOTOD | Strasbourgi jõuluturul hukkus kaks ja sai viga 12 inimest; Tulistaja põgenes sündmuskohalt taksoga ja kelkis veretööga

Intsident toimus jõuluturu lähedal Place Kléberi väljakul, vahendab BBC.

Ametivõimude teatel saabus relvastatud mees jõuluturu lähistele Corbeau silla kaudu umbes kella 20 paiku kohaliku aja järgi (Eesti aja järgi kella 21 paiku — toim) ja avas tule.

Strasbourgi tulistamine

Telekanal France 24 vahendab, et jõuluturu tulistaja püüdmisel ei soovita riske võtta ja ühe meetmena kontrollitakse Saksamaa ja Prantsusmaa vahel igat piiri ületada soovivat sõidu- ja veoautot.

JUST NÜÜD! Benjamin Girevaux, valitsuse pressiesindaja, ütles pressikonverentsil, et valitsuse tänasel nõupidamisel leiti, et terrorioht on endiselt kõrge, mistõttu seni, kuni jätkub terroristi otsimine, jääb kehtima ka kõrgendatud valmisolek.

Jõuluturu tulistamist kommenteerides, ütles Strasbourgi linnapea Roland Ries, et hukkunute arv on kaks, mitte kolm, nagu algselt arvati: ühel inimesel diagnoositi nimelt ajusurm, mis tähendab, et teda ei saa veel ametlikult hukkunute hulka lugeda; ühel hetkel peab hukkunute arv aga aga siiski vähemalt kolmeni kasvama. 12 vigastatust kuue seisund on väga raske, lisas ta.

JUST NÜÜD! Rémy Heitz, prokuratuuri eestkõneleja ütles pressikonverentsil, et kuigi alles uuritakse, mis oli endiselt jooksus oleva tulistaja motiiv, on teada, et tunnistajate sõnul karjus ta tulistamise eel ja ajal araabia keeles „”Allahu akbar" (eesti keeles „Jumal on suur”). Oma rünnaku viis ta läbi, kasutades nuga ja relva. Jõuluturul tekkis tal tulevahetus sõduritega. Ta põgenes sündmuskohalt taksoga. Taksojuhi sõnul oli tulistaja avameelne ja rääkis kodust põgenemisest pärast politseinike saabumist ja veretöö korraldamisest jõuluturul. Ta õigustas oma tegu, avaldades arvamust, et tappis umbes 10 inimest, sh kelkis ta sõdurite pihta tule avamisega. Taksojuhi sõnul oli mehel kuulihaav ja ta oli verine. Tal oli süles relv. Ta lahkus, sohvrit mitte vigastades.Ta on äärmuslike vaadetega ja vanglaametnike sõnul püüdis ta ka oma kongikaaslasi radikaliseerida.

Jah, see vastab tõele, ütles täna hommikul riigiprokuratuuri pressiesindaja Saksamaal ajakirjanduses ilmunud väidete kohta, et väidetav jõuluturu tulistaja oli ka seal mõne aja eest trellide taga. 29-aastane Cherif Chekatt kandis karistust varguste eest aastatel 2016-2017, misjärel ta saadeti kodumaale tagasi.

Jõuluturu rünnak ei ole valitsuse salajane vandenõu, et halvata „kollaste vestide” protestiaktsioone, ütles siseministeeriumi riigisekretär Laurent Nuñeze. Tema sõnul on seesugune internetiavarustes leviv vandenõuteooria marruajav. „Ma ei mõista, kuidas keegi võiks midagi sellist ette kujutada... sellised ideed tulevad ilmselgelt vandenõuteoreetikutelt,” ütles ta raadiokanalile France Inter. „[Twitteri] säutse ja muid märkusi lugedes, kuuleb selliseid vandenõuteooriaid „kollaste vestide” seast. Ja see on veel üks tõestus. Öelda selliseid asju on ausalt öeldes häbiväärne.”

Hukkunute seas on ka Tai kodanik, teatab Sky News.

Teadete kohaselt islamistist ründaja võis oma teo toime panna ka kiirustades, arvestades, et politsei oli tal juba rünnakueelsel hommikul jälili. Ta lipsas neil aga käest, mistõttu on võimalik, et ründaja nägi jõuluturgu kui viimast võimalust enne tabamist veretöö korda saata.

Arvatava ründaja, 29-aastase strasbourglase Cherif Chekatti nime võis juba enne teisipäevast verist tulistamist leida potentsiaalsete terrorikurjategijate nimekirjast. Tema isik oli luureagentuuridele teada ja teda nähti kui potentsiaalset julgeolekuohtu. Ajaleht The Daily Mail kirjutab, et 2011. aastal mõisteti Chekatt 16-aastase poisi noaga ründamise eest kaheks aastaks trellide taha.

Arvatav tulistaja on endiselt jooksus, aga tema tagaotsimise käigus on kinni peetud juba viis inimest, ütles siseministeeriumi riigisekretär Laurent Nuñeze. Tema sõnul on võimalik, et tulistaja pages üle lähedalasuva piiri ja viibib Saksamaal. Juhtunut uuritakse kui terrorikuritegu.

Eesti Päevalehe välisuudiste toimetaja Kadri Veermäe, kes ka ise Strasbourgis viibib, sõnul on olukord võrreldes eilsega rahulikum. "Kui eile veel kontrollisid politseinikud kõikide möödujate kotte, siis täna ei ole neid tänavapildis pea üldse näha." Politseinikud on elanikele pannud südamele, et kõikidest kahtlastest esemetest tuleb ametijõude koheselt teavitada!Küll aga tõdes Veermäe, et sireene kostab väga sageli ja jõuluturgude ümbruses on näha automaatidega patrullivaid politseinikke.

Julgeolekut suurendatakse jõuluturgudel üle Prantsusmaa, lubas valitsus.

29-aastast strasbourglast Cherif Chekatti, kes oli kahtlustuse kohaselt teisipäevase tapatöö taga, otsib jätkuvalt mitusada politseinikku üle Prantsusmaa. Uurijad usuvad ka, et tal ei olnud ühtki abilist.

Tulistaja asukoht ei ole endiselt teada, ta võib ka juba välismaal olla, tõdes täna siseminister Christophe Castaner. Tulenevalt erakorralisest seisukorrast on kurjategija tabamiseks taastatud ka piirikontroll.

JUST NÜÜD! Teadete kohaselt käib Strasbourgi katedraali lähedal politseioperatsioon.

Tulistaja on endiselt jooksus, kuigi tema isik on ametivõimudele teada. „Ta on halva mainega, olles kuritegude eest karistatud nii Saksamaal kui Prantsusmaal,” ütles siseminister Christophe Castaner.

Tulenevalt suurenenud julgeolekuohust ei ole inimestel võimalik täna kuni uute teadeteni Strasbourgis korraldada rahvakogunemisi ega protestiaktsioone. Ohutaset tõsteti ja Strasbourgi tänavatele lisati julgeolekujõude, tugevdati piirikontrolli ja jõuluturgudel suurendati politsei kohalolekut. https://twitter.com/Prefet67/status/1072687064213282816?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1072687064213282816&ref_url=https%3A%2F%2Fembed.scribblelive.com%2FEmbed%2Fv7.aspx%3FId%3D2840712%26ThemeId%3D26219

