OTSEBLOGI, VIDEO JA FOTOD | Jätkub operatsioon Tai jalgpallipoiste koopast väljatoomiseks, päästetud on kaheksa poissi

Tai jalgpallipoiste päästmine

Järgmiseks: tilgutid, antibiootikumid, vaktsiin teetanuse ja marutõve vastu.

Mis poistega haiglas tehti? Tervisekontroll, sh vereanalüüs, kopsuröntgen, südame-, nägemis- ja vaimse seisundi testid.

Kui järgmised neli päästetud poissi (vanustes 12-14) haiglasse jõudsid, siis oli nende kehatemperatuurid väga madalad ja ühel lõi süda üsna nõrgalt. Nüüd on olukord parem.

Kui esimesed neli päästetud poissi haiglasse toodi, siis olid nende kehatemperatuurid ebatervislikult madalad, aga nad on nüüdseks toibunud.

Päästeoperatsiooni juht Narongsak Osottanakorn ütles eile, et päästjad on kogemustest õppinud ja olid eile nelja poisi väljatoomisel kaks tundi kiiremad kui üleeile. See tähendab, et täna on võimalik kõik viis koopasse jäänut välja tuua. Asi ei ole aga ainult ajas, asi on ka hapnikuvarus ja muudes ettevalmistustes.

Kaks kopsunakkusega poissi said antibiootikumiravi ja olid õhtuks piisavalt tugevad, et palatis nalja teha.

FIFA president kutsub pääsenud poisse järgmisel nädalal Venemaale jalgpalli MM-i vaatama, aga nad peavad veel haiglas viibima ega saa minna.

Haigla annab poistele võimaluse oma peredega telefoni teel suhelda.

Esimesena päästetud neli poissi küsisid täna leiba ja šokolaadi, ja võisid seda ka saada.

Haigla: pääsenud poisid on vanuses 12-16. (Selle põhjal võib eeldada, et treener ja noorim 11-aastane poiss on veel koopas.)

Palatis on ka televiisor, aga nad ei tohi seda veel vaadata, et säilitada vaimset tasakaalu.

Poisid peavad haiglas seni päikeseprille kandma – ettevaatusabinõuna silmade kaitseks pärast kaht nädalat koopapimeduses.

Haiglatöötajad: pääsenud poisid on üldiselt terved, aga kaks neist saavad ravi kerge kopsunakkuse vastu. Nad pääsevad haiglast kõige varem 7 päeva pärast.

Esimesed neli pääsenud poissi on juba vanemaid näha saanud, järgmised neli saavad seda teha ilmselt juba täna. Seda paraku ainult läbi haiglaakna.

Chiang Rai linnahaigla annab kuulu järgi peagi infot kaheksa senipäästetud poisi tervisliku seisundi kohta.

Kas see segab tänaseks plaanitud päästetöid, pole veel selge.

Tai väejuht kindral Buncha Duriyaphan ütles, et palus vihmajumalalt poiste päästmiseks kolme vihmavaba päeva. Ta saigi kaks, aga nüüd sajab jälle võimsalt.

Koopasuu juurest on lahkunud veel kaks kiirabiautot arvatavasti kuuenda ja seitsmenda päästetuga.

CNN teatab päästeoperatsioonides osalevale tunnistajale viidates, et poiste väljatoomine koopast on tänaseks lõpetatud. Seega toodi täna koopast välja veel neli poissi lisaks neljale eile päästetule. Koopasse jääb neli poissi ja nende jalgpallitreener.

Reutersi ja CNN-i teatel on koopast välja toodud ka seitsmes ja kaheksas poiss.

Päästemeeskonna allikas kinnitas kuuenda poisi päästmist Guardianile.

Chiang Rai linna peamisse haiglasse, kus viibivad neli eile päästetud poissi, saabus kiirabiauto uue patsiendiga.

Nüüd teatatakse ka kuuenda poisi päästmisest.

Tai televisioon näitas videot kiirabikopteri maandumisest Chiang Rai linna haigla juures. Kopterist toodi välja inimene kanderaamil, kuid teda varjati hoolikalt valgete vihmavarjudega. Kohe sõitis kopteri juurest minema kiirabiauto.

Päästetud Tai poiste esimene toidusoov oli roog nimega Pad Krapao, mis tähendab basiilikulehti riisiga.

Päästeoperatsiooni allikas kinnitas viienda poisi päästmist ka ajalehele Guardian. Mööda sõitis kiirabiauto ja umbes viis minutit hiljem lendas üle pressikeskuse helikopter, mida Tai vabatahtlikud tervitasid rõõmuhüüetega.

Kohaliku telekanali teatel päästeti viies poiss kohaliku aja järgi kell 16.23, CNN-i andmetel kell 16.27.

Viienda poisi väljatoomisest teatab ka Reuters. "Päästetöötajaid Tais on esmaspäeval nähtud kandmas inimest kanderaamil koopakompleksist ära ootavasse kiirabiautosse," teatas Reuters.

CNN tsiteerib päästemeeskonna liiget, kelle sõnul nähti poissi kanderaamil kell 16.27 kohaliku aja järgi koopast väljumas. Ametlikult ei ole seda kinnitatud.

CNN teatab koopa juures olevale tunnistajale viidates, et üks poiss on täna juba koopast välja toodud.

Väljaande Bangkok Post teatel päästetakse täna veel neli poissi. https://twitter.com/BangkokPostNews/status/1016247624830029824?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1016247624830029824&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fnews%2Flive%2F44755093

Ametnikud andsid pressikonverentsil mõista, et tugevamad ja tervemad poisid tuuakse välja esimesena. Esimene poiss peaks välja toodama 4-5 tundi pärast pressikonverentsi, mis tähendab 19.30-20.30 kohaliku aja järgi ehk 15.30-16.30 Eesti aja järgi.

Sukeldujad läksid koopasse järgmiste poiste järele kohaliku aja järgi täna kell 11, teatati ametlikult. "Tingimused on sama head kui eile ... Päästemeeskond on sama meeskond mõnede asendustega," ütles operatsiooni koordineeriva juhtimiskeskuse juht Narongsak Osattanakorn. "Veetase ei ole muret tekitav ... Eilne vihm ei mõjutanud veetaset koopas."

Ametnike sõnul on neli päästetud poissi praegu karantiinis. Praegu ei ole veel teada, millal vanemad võivad nendega kohtuda.

Võimud kaebavad veidi eilse meediakajastuse üle. Nimelt lennutas keegi päästjate kohal drooni.

Sukelduja Ivan Karadžić ütles Taani ringhäälingule DR, et esimesed poisid toodi eile koopast välja tugevate rahustite mõju all, et nad ei läheks kitsastes koopakäikudes paanikasse.

Varsti on oodata pressikonverentsi.

Päästeoperatsioon poiste koopast väljatoomiseks on käimas, kinnitavad ametlikud teated. Tai siseministeerium teatas, et koopasse läksid samad sukeldujad, kes käisid seal ka eile.

Ühe lõksus oleva poisi isa, 38-aastane Somboon Sompiangjai ütles Reutersile, et vanematele öeldi enne eilset päästeoperatsiooni, et kõige tugevamad lapsed tuuakse välja esimestena.

Koopasuu juures on alanud kiire tegevus - saabusid kiirabiauto ja helikopter. Siiski öeldi neli tundi tagasi ajakirjanikele, et sukeldujad ei ole koopasse sisenenud.

Guardiani korrespondendi teatel hakkas taas tugevalt vihma sadama. https://twitter.com/yayqe/status/1016200853542203392?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1016200853542203392&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2Flive%2F2018%2Fjul%2F09%2Fthai-cave-rescue-resumes-to-free-eight-boys-and-coach-still-trapped-latest-news

Neli poissi, kes on juba koopast välja toodud on üldiselt hea tervise juures ja peaksid täna oma peredega kohtuma. Enne kui vereproovide tulemused käes on, ei ole aga füüsiline kontakt veel lubatud. Muret tuntakse tõsiste nakkuste ja alatoitumise järel uuesti sööma hakkamisega seotud nähtuste pärast.

Mae Sai Prasitsarti kool, kus kuus koopasse vangistatud poissi õpivad, kirjeldas pressikonverentsil ettevalmistusi nende naasmiseks tavaellu.

Neli poissi päästnud sukeldujad lähevad appi ka järgmistele, kuna teavad koopatingimusi ja mida ette võtta, ütleb Tai siseminister.

Tai siseminister Anupong Paojinda ütles, et eile päästetud neli poissi on tugevad ja terved, aga arstid peavad nad veel põhjalikult läbi vaatama.

Päästjad paigaldavad enne järgmist päästeretke koobastikku rohkem õhupaake, milleks võib kuluda mitu tundi.

Austraalia välisminister Julie Bishop ütles teleintervjuus, et usub: poisid tuuakse välja neljaste gruppidena. Päästeoperatsioone on seega veel vähemalt kaks.

Austraalia on koopavangide päästmiseks saatnud välja 19 päästjat.

Treener oli kuuldavasti vaja eelisjärjekorras vabadusse tuua, kuna ta andis kaasasolnud toidu poistele ja jäi ise aina viletsamaks.

Liikvele on läinud kõlakas, et seni pole päästetud mitte neli jalgpallipoissi, vaid kolm poissi ja nende treener, 25-aastane Ekapol Chanthawong.

Õpilased koolist, kus vangistatud poisid käisid, valmistuvad pressikonverentsi andma. Mida nad öelda plaanivad, pole veel teada.

Täpsustus: päästjad vajavad 10-20 tundi puhkamiseks ja edasise töö ettevalmistamiseks.

Päästjad valmistuvad peagi taas tööd alustama, selle täpne aeg pole teada

Seni päästetud poiste nimed on veel avalikustamata – et hoida vähendada nende vanemate meeleheidet ja reaktsioone, kes avastavad, et laps on ikka veel koopas...

Hetkeseis: kaheksa jalgpallipoissi ja nende treener on endiselt koopas vangis, seda juba 16. päeva järjest.

Operatsioon veel kaheksa poisi ja nende treeneri päästmiseks jätkub kümne kuni kahekümne tunni pärast, sest päästesukeldujatel on vaja teha järgmiseks minekuks ettevalmistusi, ütles Narongsak Osottanakorn, päästeoperatsiooni juht. „Hapnik sai otsa,“ selgitas ta. Jalkapoistel, kes täna päästeti, tuli läbida vee all ühe kilomeetri pikkune lõik. Õige pea on piirkonda oodata aga suuremat vihmasadu, mis võib teha veel lõksus olevate poiste päästmise keerulisemaks, arvestades, et veetase võib hakata tulvavete tõttu tõusma.

Haigla Chiang Rais võttis täna õhtul vastu nii helikopteri kui mitu kiiraabiautot lastega, kes pärast 16-päevast lõksusolekut suudeti Tai koopast päästa. Oodatakse veel üheksat inimest.

USA president Donald Trump võttis ka sõna, öeldes, et ta on Tai valitsusega ühenduses, ja lubades igakülgset abi kõikide laste päästmiseks. „Väga julged ja andekad inimesed!“ säutsus ta oma Twitteri kontol. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1015947163292008451

Ametnikud täpsustasid: siiski neli poissi on päästetud, kaheksa (+ treener) veel minna. https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=230157

JUST NÜÜD | Arstide sõnul kulgeb päästeoperatsioon algselt oodatust kordi kiiremini ja hetkel on suudetud koopast välja tuua juba kuus last. Teadaolevalt on neist vähemalt ühe seisund tõsine ja ta toimetati Chiang Rai haiglasse helikopteriga.

Austaalia arst ütles ajakirjanik Witulskile, et nad otsustasid esimesena koopast välja tuua nõrgema tervisega lapsed, kellel võiks hiljem tekkida raskusi koopast pääsemisega seal valitsevate olude halvenemisel. Tema sõnul on kuus last suudetud koopast välja tuua, kellest osa vaadatakse üle kohapeal ja osa on juba teel suurde haiglasse ca 100 kilomeetri kaugusel. https://twitter.com/vaitor/status/1015937543689236480

Ajakirjanik Florian Witulski rääkis päästemeeskondadega ja tuleb välja, et vett suudeti eelnevalt koopast välja pumbata rohkesti. Veetase kambrites langes kõvasti ja koopasse sisenemise ja sealt väljumise aeg vähenes märgatavalt: suurem osa teekonnast olla hetkel läbitav jalgsi. Aeg surub aga takka, sest juba mõne tunni pärast on oodata uut suuremat vihmasadu. https://twitter.com/vaitor/status/1015932081514295297

Helikopter asus haigla poole teele, tõenäoliselt pardal kaks last, kes esimesena päästeti.https://twitter.com/PichayadaCNA/status/1015932095162560513/

JUST NÜÜD | Agence France-Presse (AFP) uudisteagentuur teatas hetk tagasi, toetudes kohalikule ametnikule, et juba neli Tai jalkapoissi on suudetud koopast välja tuua ja jõudnud päästelaagrisse. https://twitter.com/AFP/status/1015932394480766976

JUST NÜÜD | Tai Chiang Rai provintsi tervishoiuminister ja päästeoperatsiooni üks koordinaatoritest Tossathep Boonthong ütles BBCle, et „kaks last on koopast väljas“. „Nad toimetati välihaiglasse koopa lähedal,“ ütles ta. „Me kontrollime nende tervislikku seisundit.“

Ajaleht The Bangkok Post kirjutab, et kaks esimest poissi on aga endiselt koopas sees, olles lõpetanud sukeldumise osa, läbides parasjagu jalgsi viimast Tham Luang Nang Noni kambrit.

Telekanal Sky News teatas, toetudes ka kohalikule ametnikule, et kaks poissi suudeti koopast päästa. Telekanali BBC korrespondent Jonathan Head leiab aga, et ametlikku päästeoperatsiooni ajakava arvestades oleks veel vara poiste pääsemist oodata. Õige pea algab pressikonverents. https://twitter.com/pakhead/status/1015922348627615744

JUST NÜÜD | Telekanali ITV korrespondent John Irvine säutsus äsja oma Twitteri kontol, et kohalik politseiülem ütles talle, et kaks poissi on koopast väljas ja väidetavalt ka üsna hea tervise juures. Ametlikku kinnitust selle kohta aga endiselt ei ole. https://twitter.com/johnirvineitv/status/1015922901223079936

Telekanal BBC edastas, et osa Tai meediast teatab, et kaks poissi suudeti koopast päästa. Ametlikku kinnitust selle kohta aga ei ole ja arvestades sukeldujate ajaarvestust ei vasta see üsna tõenäoliselt ka tõele.

Ühise juhtimiskeskuse juht ja Chiang Rai kuberner Narongsak Osottanakorn andis sündmustest ülevaate, öeldes, et ei ole teada, kui kaua läheb aega, mil päästemeeskonnal on võimalik tuua koopast välja esimene grupp poisse. „Sukeldujad teevad koopas koostööd arstidega, et hinnata poiste tervist ja otsustada, kes neist peaks tulema välja esimesena,“ ütles ta.

Arvestades, et kell on alles 14 ja ükski poiss ei tohiks ka kõige paremal juhul koopast välja jõuda enne kella 17 Eesti aja järgi, võib aktiivsuse põhjuseks olla kellegi tähtsa isiku visiit sündmuspaika, arvab BBC korrespondent Helier Cheung. Ajakirjanikel ja teistel inimestel paluti hoida tee äärde. https://twitter.com/HelierCheung/status/1015906333609136128/

Helikopter ootab jalgpallipoiste koopast väljajõudmist, et nad otsekohe lähimasse suuremasse haiglasse toimetada, mis asub sealt ca 100 kilomeetri kaugusel. Kui kõik läheb sukeldumisel plaanipäraselt, jõuab esimene poiss koopast välja Eesti aja järgi kella 17 paiku. https://twitter.com/SaksithCNA/status/1015882859230388224

Telekanali BBC korrespondent Helier Cheung säutsus oma Twitteri kontol, et ootamatult hakati koopa suu juures hoogsalt sagima ja ajakirjandus on ootel. Mis täpselt toimub, ei ole veel teada. https://twitter.com/HelierCheung/status/1015904535313879040/

Tõenäoliselt sukeldumise kõige suurem väljakutse saab olema vähem kui 40 cm suurune avasus, kust poistel tuleb iseseisvalt läbi ronida: ruumi on seal lihtsalt liiga vähe, et päästjatel oleks võimalik neid aidata. Ajaleht Daily Mail tõi võrdluse, et ava on sama suur, kui panna üksteise ritta kolm Marsi šokolaadibatooni.

Operatsioon on äärmiselt riskantne. Tasub meeles pidada, et osa poistest ei oska isegi ujuda, rääkimata sukeldumisest pimedates, kitsastes ja mudastes käikudes, kus ei ole pea mingit nähtavust. Ühtki ametlikku teadet, kuidas riskantne operatsioon edeneb, endiselt veel ei ole.

Telekanali BBC korrespondent Sophie Long ütles sündmuskohalt, et päästetiim otsustas täna kiiresti tegutseda, sest koopast vee välja pumpamisega suudeti veetase ajutiselt alla viia. Aega ei ole aga enam palju, sest vihmahooajale omaste tulvavete tõttu hakkab koobas juba varsti uuesti veega täituma, ähvardades jalgpallimeeskonna veel halvemasse seisu jätta kui enne.

Õige pea, kui kõik läheb plaanipäraselt, asub esimene poiss koopast läbi pimedate, kitsate, vett täis ja mudaste käikude, trotsides sealseid tugevaid hoovuseid, välja sukelduma. Hilisõhtul on piirkonnas oodata ka tugevamat vihmasadu, mis ähvardab veetaset koopas veelgi tõsta.

Tai valitsuse teatel võib sellise päästmisviisi eelisteks pidada, et seda saab teha kiiresti ja selleks ei kulu palju ressursse, kuid miinusteks, et see vajab äärmist professionaalsust sukeldujate poolt, aga ka teatavaid oskusi poiste poolt, kes peavad säilitama külma närvi ja vältima paanikasse sattumist.

JUST NÜÜD | Tai valitsus avaldas täna keskpäeval detaile päästeoperatsiooni kohta: a) varustusena kasutatakse õhuballoone ja kogu nägu katvaid hapnikumaske b) üht last saadavad koopas kaks professionaalset sukeldujat c) nad sukelduvad koos, liikudes väljapääsu poole mööda päästjate paigaldatud köit d) kolmandast ehk viimasest kambrist koopa suuni minnakse jalgsi. https://twitter.com/Beaking_News/status/1015878049349267457

Äärmiselt oluline saab olema ka laste rahulikuna hoidmine sukeldumise ajal. „Ma saan ainult loota, et lapsed võivad näha seda kui väljakutsuvat seiklust,“ ütles Crossley, endine sukelduja. Tema sõnul on tavaline, et professionaalne sukelduja hoiab algajal kogu aeg silma peal, õpetades teda jooksvalt, oodates kiiret reaktsiooni, tegemaks kindlaks, et ta ei hakka kasvõi väiksemasse paanikasse sattuma, mis võib operatsiooni nurjata ja kurvalt lõppeda.

Geoff Crossley, endine koopasukelduja ja päästja, ütles raadiosaatele BBC Radio 5 Live, et Tai päästjate ees on äärmiselt keeruline ülesanne. „Mu koopasukeldujast sõber ütleks, et koopasukeldumises on kaks võimalikku kiirust: surmaeglane liikumine ja seismine, mistõttu võtabki nende päästmine aega,“ märkis ta. Crossley, kes on osalenud sarnastel, kuid väiksema mahulistel päästeoperatsioonidel, kirjeldas, et üks suurimaid probleeme on nähtavus, mida mudastes ja sogastes koobastes põhimõtteliselt ei ole, eriti kui arvestada, et koopasse jõuab tulvavesi. „Kui sa ei näe isegi enda näost väga kaugemale, teeb see sukeldumise keeruliseks, sest vees võib olla kive jm, kuhu taha võib varustus kinni jääda,“ nentis ta.

Ajaleht Bangkok Post kirjutab oma allikatele toetudes, et poisid jagatakse koopas neljaks grupiks, millest esimeses grupis on neli ja ülejäänutes kolm inimest. Treener tuuakse välja viimases grupis.

Tai päästemeeskond loodab, et esimene poiss suudetakse välja aidata juba tänaseks õhtuks (Eesti aja järgi umbes kell 17), ent see ei tähenda, et kõikidel nii kiiresti on võimalik pääseda. Teadaolevalt kulub koopasuust poisteni jõudmiseks ja sealt naasmiseks suisa üksteist tundi (kuus tundi sinna ja viis tagasi), mis tähendab, et kõigi mängijate ja treeneri väljatoomiseks võib kuluda 2-4 päeva.

