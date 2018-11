OTSEBLOGI | USA-s toimuvad kongressi vahevalimised usaldushääletusena president Trumpile

Arvamusküsitluste järgi võivad demokraadid võita juurde 23 kohta, mida on vaja esindajatekoja ülevõtmiseks ja võib-olla veel lisaks 15 kohta.

Samas oodatakse, et demokraatidel jääb puudu kaks kohta, mida nad vajavad vabariiklastelt senati üle kontrolli ülevõtmiseks.

USA kongressi vahevalimised

Graafik näitab praegust ja ennustatavat kohtade jagunemist USA esindajatekojas ja senatis: https://twitter.com/AFP/status/1059726220164648961

„Pärast 11 kampaaniaüritust 8 osariigis ja nädalaid kampaania tegemist vabariiklastest kandidaatidele veedab president tänase päeva, tehes telefonikõnesid, jälgides kongressi-, senati- ja kubernerivalimisi üle riigi ja kohtudes oma poliitikameeskonnaga, et saada reaalajas uudiseid. Hiljem täna õhtul on president ja esileedi kutsunud perekonnaliikmed ja sõbrad endaga ühinema residentsis, et vaadata valimistulemuste selgumist,” teatas Valge Maja pressisekretär Sarah Sanders. https://twitter.com/ABC/status/1059716320227401728

Donald Trumpi toetus 40% on enne esimesi vahevalimisi presidentidest madalaim välja arvatud Harry Trumani oma 1946. aastal. 59% tõenäoliselt valima minevatest inimestest ütles, et nende jaoks on ülimalt tähtis, et kandidaat jagaks nende arvamust Trumpi kohta.

Kui valimisteni oli vaid tunde võttis Facebook eile USA õiguskaitseorganite viite peale maha mitmeid Facebooki ja Instagrami kontosid, mis võisid olla seotud välismaa osapooltega. Kokku eemaldati 30 Facebooki ja 85 Instagrami kontot. Kõik Facebooki kontod näisid olevat prantsuse või vene keeles ja Instagrami kontod enamasti inglise keeles.

Georgias võttis valgete rassistide organisatsioon rassistlike robottelefonikõnedega sihikule sealse demokraatide kubernerikandidaadi Stacey Abramsi. Lindistatud kõnedes esineti teletähe Oprah Winfreyna, kes oli neljapäeval Georgias Abramsile toetust avaldamas, ning need sisaldasid rassistlikku ja antisemiitlikku retoorikat. Abramsi vabariiklasest oponent Brian Kemp mõistis kõned hukka. Oprah reageeris kõnedel, öeldes: „Jeesusele ei meeldi inetud.” View this post on Instagram The antidote to Hate... VOTE your love! A post shared by Oprah (@oprah) on Nov 5, 2018 at 4:23pm PST

Trumpilt küsiti, kas ta kahetseb midagi oma esimestest aastatest presidendina. Trump vastas, et tema toon oleks võinud olla pehmem. „Noh, oleks teatud asju, ma ei ole kindel, et ma tahan need kõik paljastada, aga ma ütleksin toon, ma sooviksin, et mul oleks olnud palju pehmem toon. Ma tunnen teatud määral, et mul ei ole valikut, aga võib-olla mul on ja võib-olla ma oleksin võinud olla pehmem sellest seisukohast...”

President Donald Trump tõi Indiana valimisüritusele oma tütre Ivanka, kes on Valge Maja vanemnõunik, pressisekretär Sarah Sandersi ja nõuandja Kellyanne Conway. „Te peate Kellyanne’ile ja mulle andestama. Me võime olla veidi sõnatud, me ei ole harjunud sõbraliku rahvaga,” ütles Sanders.