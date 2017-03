OTSEBLOGI: Tuhanded tulid Venemaal valitsuse vastu tänavatele, opositsiooniliider Navalnõi peeti kinni

Venemaal avaldatakse valitsuse vastu meelt

Moskvas kinnipeetute arv on jõudnud veerandtuhandeni, teatab telekanal Dožd. https://www.facebook.com/adagamov/videos/vb.100003208032044/1238078476309075/?type=2&theater

Veel Alec Luhnilt: „On teada, et tegu on Aleksei Navalnõi meeleavaldusega, kui pea kohal lendavad helikopterid. Linnavalitsuselt luba mitte saanud Medevedevi-vastasel meeleavaldusel on kohal suur hulk politseijõude.“ https://twitter.com/ASLuhn/status/845949474841280512

Meeleavalduselt Moskvast. Ajalehe Guardian ajakirjanik Alec Luhn tegi foto naisest, kes hoiab peaminister Medvedevi vastasel meeleavaldusel üleval silti kirjaga "Varas peaks istuma trelilide taga". https://twitter.com/ASLuhn/status/845957973797224454

Märulipolitseile OMON tuli nii suur protestijate hulk ootamatult ja see otsustas taganeda. https://twitter.com/ars_ves/status/845964824882434048

Politsei üritab meeleavaldajaid Peterburi Talvepalee eest minema ajada. Esialgu edutult. https://twitter.com/ars_ves/status/845982868438466560

Peterburi tänavatel marssis täna hinnanguliselt 10 000 inimest. Kümned peeti samuti kinni. https://twitter.com/ars_ves/status/845957537220440064 https://twitter.com/ars_ves/status/845988448368574464

Vene riiklikest uudistekanalitest aga ei paista täna suurtest meeleavaldustest midagi kuulvat. https://twitter.com/NoahSneider/status/845970633943126016

Märulipolitsei puhastab Moskva Puškini väljakut meeleavaldajatest. Inimesi peetakse kinni. https://twitter.com/howardamos/status/845991401880014849

Võimalik, et Moskva tänavatel jälgib meeleavaldusi ka uus julgeolekuorgan - Venemaa kaardivägi - Rosgvardija e. nn rahvuslik kaardivägi, mis loodi ametlikult võitluseks terrorismi, ekstremismi ja mitmete teist laadi ilmingutega, kuid on kuulduste kohaselt president Vladimir Putini isiklik ihukaitsevägi. https://twitter.com/t_felg/status/845975512669409280

Moskva tänavatele on täna pärastlõunal kogunenud kümned tuhanded inimesed. Meeleavaldus toimub Puškini väljakul, kust BBC korrespondent Steve Rosenberg teatab: „Rahvahulk skandeerib „Venemaa ilma Putinita!“ ja „Meie käes on võim!“. Politsei annab inimestele teada, et nad häirivad avalikku korda ja rikuvad seadust.“https://twitter.com/BBCSteveR/status/845985003175641089

