OTSEBLOGI: Tuhanded tulid Venemaal valitsuse vastu tänavatele, opositsiooniliider Navalnõi peeti kinni

Venemaal avaldatakse valitsuse vastu meelt

Navalnõi korruptsiooniraporti ülevaadet Medvedevi tegevusest on võimalik vaadata ka Youtubest. https://www.youtube.com/watch?time_continue=805&v=qrwlk7_GF9g

Ajalehe Guardian ajakirjanik Alec Luhn peeti politsei poolt kinni, kuna ta tegi kinnipeetust pilti. Ta üritas politseinikele küll selgitada, kes ta on, kuid toimetati sellegipoolest jaoskonda, kus ta veedab juba peagi teist tundi. https://twitter.com/ASLuhn/status/845993783095427073

Moskva tänavatel kinnipeetute arv on jõudnud veerandtuhandeni, teatab telekanal Dožd. https://www.facebook.com/adagamov/videos/1238078476309075/

Veel Alec Luhnilt: „On teada, et tegu on Aleksei Navalnõi meeleavaldusega, kui pea kohal lendavad helikopterid. Linnavalitsuselt luba mitte saanud Medevedevi-vastasel meeleavaldusel on kohal suur hulk politseijõude.“ https://twitter.com/ASLuhn/status/845949474841280512

Meeleavalduselt Moskvast. Ajalehe Guardian ajakirjanik Alec Luhn tegi foto naisest, kes hoiab peaminister Medvedevi vastasel meeleavaldusel üleval silti kirjaga "Varas peaks istuma trelilide taga". https://twitter.com/ASLuhn/status/845957973797224454

Märulipolitseile OMON tuli nii suur protestijate hulk ootamatult ja see otsustas taganeda. https://twitter.com/ars_ves/status/845964824882434048

Politsei üritab meeleavaldajaid Peterburi Talvepalee eest minema ajada. Esialgu edutult. https://twitter.com/ars_ves/status/845982868438466560

Peterburi tänavatel marssis täna hinnanguliselt 10 000 inimest. Kümned peeti samuti kinni. https://twitter.com/ars_ves/status/845957537220440064 https://twitter.com/ars_ves/status/845988448368574464

Vene riiklikest uudistekanalitest aga ei paista täna suurtest meeleavaldustest midagi kuulvat. https://twitter.com/NoahSneider/status/845970633943126016

Märulipolitsei puhastab Moskva Puškini väljakut meeleavaldajatest. Inimesi peetakse kinni. https://twitter.com/howardamos/status/845991401880014849

Võimalik, et Moskva tänavatel jälgib meeleavaldusi ka uus julgeolekuorgan - Venemaa kaardivägi - Rosgvardija e. nn rahvuslik kaardivägi, mis loodi ametlikult võitluseks terrorismi, ekstremismi ja mitmete teist laadi ilmingutega, kuid on kuulduste kohaselt president Vladimir Putini isiklik ihukaitsevägi. https://twitter.com/t_felg/status/845975512669409280

Moskva tänavatele on täna pärastlõunal kogunenud kümned tuhanded inimesed. Meeleavaldus toimub Puškini väljakul, kust BBC korrespondent Steve Rosenberg teatab: „Rahvahulk skandeerib „Venemaa ilma Putinita!“ ja „Meie käes on võim!“. Politsei annab inimestele teada, et nad häirivad avalikku korda ja rikuvad seadust.“https://twitter.com/BBCSteveR/status/845985003175641089

