OTSEBLOGI | Trump ja Kim lahkusid pärast tuumakõnelusi kodu poole, Trump lubas lõpetada sõjaväeõppused Koreas

Kohtumisel võeti vastu ühine deklaratsioon, kus USA lubab anda Põhja-Koreale julgeolekugarantiid ja Põhja-Korea lubas töötada Korea poolsaare tuumarelvadest vabastamise nimel.

Vaata pressikonverentsi videot:



Jälgi otseblogi:

Donald Trumpi ja Kim Jong-uni kohtumine

Trump andis pärast kohtumist intervjuu telekanalile ABC ja ütles, et Põhja-Korea rahva armastus oma liidri vastu avaldab talle muljet. "Tema kodumaa armastab teda," ütles Trump. "Tema rahva juures on näha vaimustust. Nad on suures vaimustuses."

http://epl.delfi.ee/news/arvamus/ahto-lobjakas-trump-pakub-kimile-katust-ja-kui-nuud-kim-sona-ei-kuula-siis?id=82621121 Ahto Lobjakas: Kimi motiveerib ellujäämisinstinkt

EL-i välispoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini avaldus: "Tippkohtumine oli hädavajalik ja oluline samm, et jätkata positiivseid arenguid kahe Korea vahelistes suhetes ja kogu poolsaarel, mis on saavutatud tänu Korea Vabariigi presidendi Moon Jae-ini juhtimisele, tarkusele ja otsustavusele." Väärib märkimist, et USA ja Põhja-Korea riigijuhtide tarkuse ja otsustavuse kohta ei öelnud Mogherini silpigi.

Riigikogu väliskomisjoni aseesimees Keit Pentus-Rosimannus kommenteerib Facebookis: https://www.facebook.com/pentusrosimannus/posts/178648822833915&width=500

Europarlamendi saadiku ja endise välisministri Urmas Paeti kommentaar: "USA presidendi Trumpi kohtumine Põhja-Korea diktaatoriga on tekitanud vastuolulisi tundeid. Jah, loomulikult tuleb Põhja-Korea tuumarelvadest lahti saada. Aga see, kuidas ja millal see juhtub, jäi segaseks. Samas Trumpi positsioon, et lõpetatakse USA ja Lõuna-Korea sõjalised õppused, on üllatav, sest Põhja-Koreal on maailmas suuruselt neljas armee, mis on peamiselt mõeldud Lõuna-Korea ähvardamiseks. Ka jäi kohtumisel vähemalt avalikkuse jaoks kajastamata katastroofiline inimõiguste olukord Põhja-Koreas, massirepressioonid, hukkamised jne. Olemuslikku muudatust on Põhja-Koreas keeruline eeldada, kuni püsib totalitaarne režiim. Ja jutud liidrite suurepärasest isiklikust keemiast ei aita Põhja-Korea tegelikkuses midagi lahendada."

Lõuna-Korea kaitseväele tuli Trumpi lubadus sõjaväeõppused peatada üllatusena: "Peame välja selgitama, mida president selle kommentaariga öelda tahtis."

https://twitter.com/cnnbrk/status/1006473156868091904 Trumpi prohvetlik tõehetk? "Kui selgub, et ma eksisin, siis mõtlen ilmselt välja mingi vabanduse."

Sellise klipiga võtab kohtumise kokku USA presidendi administratsioon. https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1006446738016755712

Trump: elu on karm nii Põhja-Koreas kui paljudes teistes kohtades https://twitter.com/NBCNews/status/1006471164594671617

Urmas Jaagant: pealtvaatajad said, mida nad poolteist tundi ja enamgi ootasid.

Urmas Jaagant: viimaks sõidab Trumpi kolonn mööda ja rahvas juubeldab. Ilmselt sellepärast, et ootamine on läbi, lapsed saavad sööma.

Urmas Jaagant: Trumpi kolonni ootavad inimesed on juba kärsitud, kuid info pressikonverentsi lõppemisest juba levib.

Pressikonverents on sellega lõppenud. Jätkame sündmuste jälgimist ja kajastame neid ka siinses blogis.

Trump: oleks tore, kui kõnelustele saaks kaasata ka Hiina ja Lõuna-Korea.

Trump: Hiina on võimas riik ja selle liider on minu sõber.

küsimus: mainisite Kimi lubatud järeleandmisi. Kui ta oma lubadusi ei täida, siis mida te olete valmis tegema? Trump: usun, et ta täidab neid lubadusi. Võib-olla tunnistan kuus kuud hiljem, et ma eksisin - noh, võib-olla mitte, vaid leian mingi vabanduse.

Trump: olümpiamängud oleks võinud olla massiivne läbikukkumine. Aga tänu Põhja-Koreale olid need edukad.

küsimus: kas peate Kimi endaga võrdseks? Trump: mismõttes? Ei pea. Minu eesmärk on rahulikum maailm. Olen nõus selle nimel Singapuri sõitma.

küsimus: kas Kim ütles, palju tal tuumarelvi on? Ja kas ta on nõus need ära andma? Trump: võin öelda, et Kim mõistab kõike väga hästi. Ajakava tuleb ruttu. Neil on suur arsenal, pole kahtlust. Meil on päris head luureandmed, ehkki ilmselt vähem kui ühegi teise riigi kohta. Aga me teame, et neil on korralikud tuumarelvad. Seepärast oleks olnud parem sekkuda viis või 20 aastat tagasi.

küsimus sanktsioonide kohta: mainisite, et Hiina ei anna endast parimat ja Venemaa ütleb, et ei taha üldse sanktsioone ja Lõuna-Korea tahab juba kaubavahetust alustada. mis hoovad on USA-l? Trump: meil on palju hoobasid. Peame Hiinaga karme kaubanduskõnelusi. Ja Hiina ja Põhja-Korea piir on tõesti lahtisem kui paar kuud varem. Eks me peame selles suhtes midagi tegema. Ja USA-l on Hiinaga suur kaubandusdefitsiit, peame ka sellega tegelema.

küsimus: kui kaua võib tuumarelvast vabanemine aega võtta? Trump: nii kaua, kui see võib teaduslikult-mehaaniliselt aega võtta. räägitakse õuduslugusid isegi 15 aastast, aga see on ilmselt palju. Aga kui juba 20% sellest tööst on tehtud, siis ei ole enam tagasiteed.

Trump: Lõuna-Korea ja Jaapan on valmis Põhja-Koread ulatuslikult aitama. USA tahab ka aidata.

küsimus: mida ütleksite Põhja-Korea vangilaagrite elanikele? Trump: arvan, et aitasin neid. mingil hetkel Kim kindlasti teeb midagi selles suhtes. Arvan, et (laagrivangid) on tänaste kõneluste ühed suurimad võitjad.

küsimus: P-Korea lubas tuumarelvast loobuda. Kuidas tagada, et see ei jääks jutuks? Trump: midagi ei saa tagada. Kas teie saate tagada, et te maha istudes ikka tooli tabate? Ma olen eluaeg tehinguid teinud, mul on selle peale annet. Mu instinkt ja anded ütlevad mulle, et see läheb korda.

Trump: Põhja-Korea tegi hästi, et olümpiale läks. Avatseremoonia piletid ei müünud väga hästi. Aga kui Põhja-Korea otsustas seal osaleda, läks müük lakke.

küsimus: millal otsustasite, et kohtumiselt välja te ei jaluta? Trump: mõnikord saan sellest esimese sekundiga aru. Kimiga saime läbi algusest peale.

Trump: see Trudeau pressikonverents läheb Kanada rahvale palju raha maksma. Mul on väga head suhted nende kõigiga. Aga me maksame NATO-le liiga palju. Kaitseme Euroopat ja siis nad lämmatavad meid kaubandusega. Mul on väga head suhted Trudeauga ja mul on väga head suhted Kimiga.

Trump: ja siis ma nägin lahkudes pressikonverentsi, kuidas [Trudeau] kurdab, et me survestame neid.... (jätab mõtte lõpetamata)

Trump: saan Merkeliga väga hästi läbi. See kuulus pilt, mida jagatakse, oli väga sõbralikus õhkkonnas. See ei näe niimoodi välja, aga me rääkisime väga sõbralikult.

küsimus: Kim on teie sõnul andekas mees. G7-lt lahkusite hoopis teiste tunnetega... Trump: pea kõik G7 riigid kasutavad meid ära. Hiina oli selles kõige edukam, aga euroliit oli teisel kohal. Meil on Kanadaga suur kaubandusdefitsiit, ehkki väidetakse vastupidist, et meil on nendega ülejääk. Aga tegelikult on ikkagi defitsiit ja see võib olla veel suurem, kui arvatakse. [Delfi: USA-l ei ole Kanadaga kaubandusdefitsiiti]

Trump: halvemal juhul võinuks hukkuda 20, 30 miljonit inimest, kogu Söul võinuks hävida. Omal ajal oli mul vaja rääkida "tulest ja raevust", aga nüüd pole enam vaja ähvardada

Trump: detailid ei olnud täna olulised, sest nendega on juba ammu varem tegeletud.

küsimus: miks ei ole tekstis detaile tuumarelvast vabanemise ajakava kohta? Trump: sest meil oli vähe aega.

Trump: nad sulgesid oma ainsa tuumapolügooni. Nad lubasid hävitada raketimootorite testimispaiga, deklaratsiooni seda ei kirjutatud, aga ma palusin ja nad lubasid selle kinni panna.

Trump: seitse kuud pole olnud tuumakatsetusi.

Trump: ainult keegi, kellele Donald Trump ei meeldi, võib väita, et ma olen siiatulekuga mingeid järeleandmisi teinud. Ma sain lubaduse täieliku tuumarelvast vabanemise kohta. Ja nad andsid juba kaks kuud tagasi välja kolm USA pantvangi. Ja ma sain lubaduse anda välja USA sõdurite säilmed.

Trump: see, et ma nõustusin kohtuma, ei tähenda, et ma oleks järeleandmisi teinud. Välja arvatud see, et ma nõustusin kohtuma.

Trump: lennutame pommituslennukeid õppustele Guami saarelt. see võtab 6,5 tundi! Ja need on suured lennukid. Ja siis nad lendavad tagasi. See on kallis. Ja väga provokatiivne.

küsimus sõjaväeõppuste jätkumise kohta Trump: need on väga kulukad ja Lõuna-Korea ei maksa neid 100% kinni, seda teemat peame veel arutama.

küsimus meenutab Põhja-Korea varasemaid lubadusi. mis on teisiti? Trump: valitsus on teine, president on teine, välisminister on teine. Eelmiste valitsuste jaoks ei olnud see prioriteet. Ja arvan, et nad ei oleks toime tulnud ka siis, kui see oleks olnud prioriteet. Tollal oleks see olnud lihtsam, praegu on see palju raskem, aga mina saan sellega hakkama. Aga mis puudutab Iraani lepet - Iraan on praegu (pärast tuumaleppe tühistamist) juba teistsugune riik kui mõni kuu tagasi. Nad ei ole enam nii enesekindlad, nad ei trügi enam Vahemerele. Loodan, et nad tulevad kõnelustele tagasi.

Trump: palju õnne kõigile ka minu poolt.

Trump: tuumarelvadest vabanemine võtab kaua aega. Aga kui see pikk protsess algab, siis on tegelikult kõik tehtud, tuumarelvi kasutada ei saa.

küsimus: kõnes olukorrast riigis ütlesite, et Põhja-Korea on maailma brutaalseim riik. aga nüüd? Trump: arvan, et olukord on seal päris keeruline. Teeme selles suhtes midagi. See on karm. Muide, paljudes kohtades on elu karm, mitte ainult Põhja-Koreas. Aga tõenäoliselt midagi peab muutuma.

küsimus: kas lähete Pyongyangi? Trump: tulevikus lähen küll. ja plaanin kutsuda Kimi Valgesse Majja, ta ütles, et on sellega nõus. Jutt käib tulevikust.

küsimus inimõiguste kohta. Trump: arutasime seda, aga suhteliselt lühidalt. Aga nad teevad asju. Ja ma arvan, et ta tahab teha asju. Ta on väga tark, väga hea läbirääkija.

Trump räägib hukkunud USA sõdurite põrmude kojutoomisest, mis on lähedastele väga oluline. Trump: Kim mõistab seda.

Trump: ega kunagi ei või teada. Aga me kirjutasime alla väga ulatuslikule dokumendile ja ma usun, et ta peab sellest kinni. Usun, et kohe kui ta kodumaal maandub, asub ta sellega tööle.

küsimus: mida Kim teile ütles, et oleks põhjust teda seekord usaldada? Trump: väga õige küsimus. Kim tegelikult mainis, et nad on varemgi selle tee ette võtnud, aga kuhugi ei jõutud. Arvan, et neil ei ole varem sellist julgust olnud asju ära teha.

küsimus: deklaratsioonis ei räägita midagi desarmeerimise kontrollist. kas see on USA järeleandmine? Trump: ei ole. küsimus: kas te arutasite Kimiga kontrollimise küsimust? Trump: arutasime. hakkame kontrollima. küsimus: kuidas? Trump: paljud inimesed tegelevad sellega, eesotsas välisminister Pompeoga.

Küsimus: mis julgeolekutagatisi olete valmis Kimile andma? Vähendate sõjajõude Lõuna-Koreas? Trump: me ei vähenda midagi. ehkki tulevikus tahaksin sõdurid koju tuua. loodan seda tulevikus teha. aga see pole praegu päevakorras. aga see säästaks USA-le palju raha.

Küsimus: Kim rikub inimõigusi, piinas USA kodaniku surnuks. Miks te teda andekaks nimetate? Trump: sest ta on andekas. Arvan, et ilma (surnukspiinatud) Otto Warmbierita ei oleks me praegu siin, kus oleme. Otto ei surnud asjatult.

Trump: tuumarelva kaotamine algab ja sanktsioonid jäävad püsima.

Trump: Korea poolsaare täielik tuumarelvast vabastamine. Kim tahab detailides kokku leppida võimalikult ruttu, ta tõesti tahab seda.

Trump: Ajalugu on tõestanud, et vaenlastest võivad saada sõbrad. Sellega me tegelemegi. Kui Põhja-Korea annab tuumarelvad ära ja hakkab teiste riikidega kaupu vahetama, siis on riigil arenguks suured võimalused.

Trump: Kohtumine Kimiga oli aus ja produktiivne. 70 aastat tagasi puhkes verine sõda, hulk inimesi hukkus, rahulepingut pole siiani. Aga nüüd võib loota, et varsti saab see sõda läbi.

Trump: Hiina on aidanud Põhja-Korea piiri sulgeda – viimastel kuudel ehk pisut vähem, aga see on okei. Oleme president Xiga head sõbrad.

Trump: Tulin Ameerika esindajana siia lootuse ja rahu sõnumiga. (Kiidab Singapuri külalislahkust, tänab Lõuna-Korea, Jaapani ja Hiina liidreid)

Pressikonverents algab.

Iga hetk peaks algama ka Trumpi pressikonverents.

Hiina välisministeerium teatas, et nüüd võiks hakata Põhja-Korea vastaseid sanktsioone lõdvendama. USA on nõudnud, et Kim astuks enne seda ka reaalseid samme, aga Hiina jaoks võib täna toimunu olla ilus ettekääne sanktsioonide ühepoolseks kaotamiseks - mis omakorda vähendaks Põhja-Korea motivatsiooni tegelikke järeleandmisi teha.

Kolmjalad ootavad Trumpi.

Meenutuseks: ka 1993. aasta USA-Põhja-Korea ühisdeklaratsioon rääkis tuumavabast Korea poolsaarest. https://twitter.com/NarangVipin/status/1006430178787151872

Vene politoloog Dmitri Trenin: Kim muidugi tuumarelvast loobuma ei hakka, ent on tore näha, et tülitsemise asemel on riigid omavahel rääkima hakanud. https://twitter.com/DmitriTrenin/status/1006435229253427200

Ühisavalduses öeldakse veel, et kahe riigi vahel jätkuvad läbirääkimised, mida USA poolt juhib välisminister Mike Pompeo. Kõnelused tippkohtumisel kokku lepitu elluviimiseks peaksid deklaratsiooni järgi jätkuma võimalikult ruttu.

Urmas Jaagant: Trump aga annab Sentosal veel pressikonverentsi. Tema lend tagasi läheb siinse aja järgi kell 20.

Urmas Jaagant: Tagasi autokolonnide jälgimise asupaigas. Kim on Sentosalt lahkunud ja siit mööda sõitnud, kohalike ajakirjanike sõnul pidi ta lennukile jõudma.

Urmas Jaagant: Peale politseikaatrite on merel valves ka Singapuri kaitseväele kuuluvad alused.

Eksperdid tõttavad kordama, et Põhja-Korea jaoks tähendab "poolsaare tuumarelvast vabastamine" midagi muud kui USA jaoks: see peaks tähendama, et ka USA tõmbab oma tuumarelvad Vaikselt ookeanilt ära ja viib väed Lõuna-Koreast välja. Mis omakorda tähendaks, et Lõuna-Korea oleks totalitaarse põhjanaabri ees täiesti kaitsetu. https://twitter.com/shashj/status/1006430228846206976

Paistab, et Trump heitis kohtumisel väheke nalja Kimi kaalu üle. https://twitter.com/StefSimanowitz/status/1006430163817652224

Kokkulepe täpsemalt: 1. USA ja Põhja-Korea võtavad ülesandeks viia USA-Põhja-Korea suhted uuele tasemele, lähtudes mõlema rahva soovist elada rahus ja jõukuses. 2. USA ja Põhja-Korea ühendavad jõud, et Korea poolsaarel oleks kestev ja stabiilne rahu. 3. Vastavalt 27. aprilli Panmunjomi deklaratsioonile lubab Põhja-Korea töötada Korea poolsaare täieliku tuumarelvast vabastamise nimel. 4. USA ja Põhja-Korea võtavad ülesandeks leida üles [Korea sõja] sõjavangide ja lahingus kadunud võitlejate säilmed ja viia tagasi kodumaale nende säilmed, kes on juba tuvastatud.

https://twitter.com/BillNeelyNBC/status/1006424137525391360 NBC ajakirjanik märgib, et poolsaare tuumavabaks tegemine oli kirjas juba kahe Korea liidrite aprillikuises ühisavalduses. Aga kuidas selleni jõuda? Seda pole seni öeldud.

Kaarel Kressa: Niisiis ühine deklaratsioon, mis esialgu ei kohusta millekski. USA on varemgi kinnitanud, et ei plaani Põhja-Koread põhjuseta rünnata ja Põhja-Korea on korduvalt öelnud, et soovib kunagi ebamäärases tulevikus Korea poolsaare tuumarelvadest vabastamist. Kimile oli kohtumine kindlasti võit. Kas ka Trumpile - sõltub sellest, mis edasi saab.

AFP teatel öeldakse dokumendis, et: *USA annab Põhja-Koreale julgeolekugarantii *riikidevahelised suhted jõuavad uuele alusele *Kim lubab Korea poolsaare täielikku tuumarelvadest vabastamist

Urmas Jaagant: Varjulisse paika jääva Capella hotelli ümbruses pole isegi võimalik kõnniteel liikuda. Teeservad on läbipaistmatute aedadega blokeeritud väga kaugele, nii et sõidutee ületamiseks tuleb kõndida pea pool kilomeetrit.

Kimi kommentaarid puudutasid seda, kui palju raskusi tuli tippkohtumise korraldamiseks ületada ja kui hea meel tal on, et see ikkagi toimus.

NB - kui Trump ütleb, et Põhja-Korea vabaneb nüüd tuumarelvadest "väga-väga ruttu", siis Kim ei ole sel teemal avalikult sõnagi poetanud.

Trumpi sõnul on kokkulepe "väga ulatuslik" ja lahendab maailma jaoks "väga suure ja ohtliku probleemi".

Trump ütles, et kahe riigipea vahel tuleb veel mitmeid kohtumisi ja et ta on absoluutselt valmis Kimi ka Valges majas võõrustama.

Ka USA välisministeerium kirjeldab dokumenti lihtsalt kui "dokumenti". Huvitav, kas vähemasti riigisekretär Pompeo teab, millele president just alla kirjutas. https://twitter.com/StateDept/status/1006418646057484288

Foto: Reuters

Liidrid kirjutasid nüüd millelegi alla. Trump: "Olen väga uhke selle üle, mis täna toimus. Arvan, et kogu Põhja-Korea ja Korea poolsaare olukord muutub oluliselt. Me mõlemad kavatseme midagi ette võtta. Meil kujunes väga eriline side." Põhja-Korea tuumarelvadest vabanemise kohta ütles Trump: "Me alustame seda protsessi väga-väga kiiresti." https://twitter.com/cnnbrk/status/1006417634794131456

Urmas Jaagant: Hotelli lähedusse hoovi on paigutatud satelliidiantenn või midagi sarnast. Kas see aitab sidepidamisele kaasa või hoopis takistab seda, on võimatu öelda.

Kimi saabumine https://twitter.com/sarahblakemedia/status/1006173520219508736

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/kimi-ja-trumpi-korteeze-pildistanud-eesti-paevalehe-reporter-liidrid-saabusid-sireenideta-turvakontroll-on-ullatavalt-leebe?id=82617685

Trump pärast lõunat kõneluste kohta: "Palju edusamme - tõesti väga positiivne, arvan, et parem, kui keegi oleks oodanud. Nüüd läheme alla kirjutama." Millisele kokkuleppele või ühisavaldusele plaanitakse alla kirjutada, Trump esialgu ei öelnud.

Ajakirjanikud pressikeskuses https://twitter.com/ToluseO/status/1006355160396779522

Sentosa rannarestoranis valitseb tühjus. Teenindaja tunnistab, et tippkohtumise pärast välditakse randa tulekut, kuigi täna on politseinikke vähe.

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/fotod-trump-kohtumine-kim-jong-uniga-edeneb-vaga-hasti-kim-see-on-nagu-stseen-ulmefilmist?id=82617255

Eriti jeeni puhul (tugevneb pingelise olukorra mõjul, nõrgeneb rahu sõlmimise mõjul) ja Lõuna-Korea won'i puhul.

Bloomberg: mis iganes tulemusi tippkohtumine toob, kohe kajastub see valuutakurssides.

Yonhap News teatab: Kimi ja Trumpi käesurumist jälgis Lõuna-Korea üheksa suurima telekanali vahendusel 31% lõunakorealastest (ehk iga kolmas).

Millest riigijuhid tegelikult räägivad, pole aga teada. Trump peaks meediale mingi kokkuvõtte või selgituse edastama nelja tunni pärast.

Bloomberg usub, et Trumpi ja Kimi kohtumine sujub soodsalt ja nad saavad kenasti läbi, sest mõlemad hoiavad ajakavast kinni ega pole minema kõndinud.

Urmas Jaagant Singapurist: Sentosa saarel pole pea üldse aru saada, et on toimumas ülitähtis kohtumine. Välja arvatud siis, kui vaadata hoolikalt puude vahele.

Põhja-Korea nõudis tippkohtumise eel USA-ga rõhutatult võrdsust ka selles, kuidas üritust maailmale näidatakse. Nt lippe pidi mõlemalt lehvima kuus.

Tippkohtumisel osalejad suundusid töölõunale. Siin on neile pakutav kolmekäiguline menüü. Ajab suu vesiseks?

Diktaator vs. popkultuur: USA-s Los Angelesis võib näha sellist toredat seinamaalingut.

Lõuna-Korea president ja peaminister on kohtumisega esialgu rahul, kui otsustada nende ilmete järgi otseülekannet jälgides.https://twitter.com/elisewho/status/1006358988840026112

Kim kuulab kohtumise ajal Trumpi: loodetavasti on ta nõus ettepanekuid tuumarelvadest loobumise osas ka kuulda võtma.

Korea meediast läks veebi liikvele huvitav infokild: Kim saabus kohtumispaika 7 minutit enne Trumpi, et noorema inimesena vanemale austust üles näidata.

Lee lisas, et see oligi see, mida Kim ootas kui tuumarelvade ja rakettide testimisele hoogu juurde andis. "Seda vaadata on nii pahvikstegev kui hirmutav!"

Lisaks muidugi see, et Trump lendas Kimiga kohtumiseks kaugelt kohale.

Välissuhete ekspert Jean H. Lee ütles CNN-ile, et Põhja-Koreale avaldab kindlasti muljet riigijuhtide käepigistus, mis näitas, et USA kohtleb neid võrdsena.

Ei üllata seegi, et Trump on vähemalt jutu poolest (esialgu) väga positiivne ja usub, et kohtumine toob igati häid tulemusi.

Ei üllata, et Kim keeldub esialgu andmast selget vastust tuumarelvadest loobumise asjus. Selle kokkuleppe saavutamine Trumpile ja liitlastele tähtis ongi.

Tšau, inimesed! Vahelduseks üks pilt võimsatest riigijuhtidest hotelli rõdul

Trumpi poolel on USA välisminister Mike Pompeo, julgeolekunõunik John Bolton, Valge Maja personalijuht John Kelly.

Trumpi ja Kimi kohtumisega on liitunud nende nõunikud. Riigijuhid veetsid kahekesi 41 minutit (+ nende tõlgid muidugi).

Singapuris viibib ka Kimi üks tuntumaid sõpru, värvikas eks-korvpallitäht Dennis Rodman, kes ei häbene kaamerate ees liigutusest natuke töinata.https://twitter.com/SteveKrak/status/1006349567086952448

Trump ja Kim vestlesid eraviisiliselt üle poole tunni, aga enne nõunike ligilubamist astusid koos välja, et kohtumispaigas hotelli ümber koos jalutada.

Eesti aja järgi umbes veerand tunni pärast on oodata, et Trump, Kim ja nende tõlgid lubavad ka nõunikud vestlusringi, millele järgneb 6.30 paiku töölõuna.

Siit ka ülipikk video, kes tahavad sündmust näha justkui oleks ise kohal olnud:https://youtu.be/8Xd5m_p5HfY

Urmas Jaagant: kuigi Sentosa saare eripiirkond algab juba ülepääsu silla algusest, siis erilisi turvameetmeid kasutusel ei ole, inimesed saavad vabalt saarele liikuda. Ka monorail sõidab ning autode sild on samuti avatud.

Ajalooline ülesvõte: Trump ja Kim kätt surumas! Ükski ametisolev USA president pole varem Põhja-Korea liidriga kohtunud.

Trump ja Kim istusid, et alustada silmast-silma vestlust, mis kestab ümmarguselt tunni (osadel andmetel 45 minutit) ja mille ajal kedagi peale tõlkide ligi ei lasta.

Hetk riigijuhtide saabumiskohalt, pildistas Päevalehe reporter Urmas Jaagant

Trump teatas 10 minuti eest kurva uudise: tema peamine majandusnõunik Larry Kudlow on südamerabandusega USA-s haiglasse sattunud.https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1006334219759575040

Urmas Jaagant: nüüd liikus Sentosale ka Kim Jong Uni kolonn, seekord ilma jooksvate turvameesteta.

Singapuris langevad vihmapiisad. Harvad on päevad, mil siin kordagi ei saja.

Nüüd on oodata veel Kim Jong Uni. Huvitav kas tema kuulsad jooksvad turvamehed jaksavad tõesti enam kui kilomeetri auto kõrval Sentosani joosta?

Urmas Jaagant: Ja kohtumine on algamas! President Trumpi kolonn liikus just Sentosa saare poole!

Urmas Jaagant: suur rahvahulk pakub huvi ka politseinikele, kes pildistavad telefonidega kaubanduskeskuse mitme korruse rõdudele end paika sättinud inimesi.

Kohtumispaigaks oleva Sentosa saare sissepääsu juures on kogunemas nii meedia koos telekaameratega kui ka niisama uudistajad. Eeldatavasti liiguvad korteežid saare poole umbes pool tundi enne kohtumise algust ehk kohaliku aja järgi 8:30.

Klipp Trumpi intervjuust 1999. aastal, millest nähtub, et tema suhtumine Põhja-Koreasse on säilinud sellest ajast praktiliselt muutumatuna. S.t, ta näeb riigis suurt murekohta.https://twitter.com/CNNSitRoom/status/1006291073168232448https://twitter.com/CNNSitRoom/status/1006291073168232448

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1006081372912484353 Trumpi Twitteri-video kohtumiselt Singapuri valitsusjuhiga. Novembris lubas Trump tulla siia tagasi ametlikule riigivisiidile.

Lõuna-Korea president Moon Jae-in märkis täna, et USA-Põhja-Korea erimeelsuseid pole üheainsa kohtumisega võimalik lahendada. "See on pikk protsess, mis võib kesta aasta, kaks aastat või isegi kauem," ütles Moon kõneluste kohta.

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/delfi-ja-paevaleht-singapuris-kim-jong-uni-hotell-on-kahes-piiramisrongas-vaata-fotosid-kohapealt?id=82608863

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/singapuri-eripiirkond-jatab-tuumarelvade-vastu-protestijad-pika-ninaga?id=82601835

http://epl.delfi.ee/news/eesti/trumpi-ja-kimi-turvameetmed-vallutavad-singapuris-terve-saare?id=82580781

http://digileht.lp.delfi.ee/lp/trumpi-ja-kimi-kohtumine-voib-loppeda-konfliktiga-voi-kutsega-valgesse-majja?id=82586153