OTSEBLOGI: Toomas Hendrik Ilves räägib USA parlamendi ees Venemaa mõjutustegevusest

Doran: Venemaa tahab oma mõjusfääri laiendamiseks USA mõju vähendada. Nende häda on selles, et Venemaa on nõrk. Aga üksikute ELi riikidega võrreldes on ta piisavalt tugev. Kui me oleme lõhestunud, siis saab Venemaa meile väljakutse esitada. See on eesmärk; propaganda on vaid vahend.

Doran: minu põhisõnum. Vene valitsus kasutab oma propagandavahendeid järjest jõulisemalt ja see seab NATO ohtu.

Kõneleb Peter B Doran mõttekojast Euroopa Poliitanalüüsi keskus (CEPA).

Bloomfield: me elame need mõjutuskatsed üle. Venemaa tegi Külma sõja ajal väga tõsiseid katseid meid mõjutada. Aga kas Putin elab üle? Vaatame seda asja, räägime Malaisia lennuki allatulistamisest ja muust.

Bloomfield: aga teiseks. Venemaa kasuks töötab vastandumine USA poliitikas. Demokraatlik vastandumine on mõistetav, aga kui me enam põhiküsimustes üksmeelt ei leia, siis Venemaa võidab.

Bloomfield: pakun kahte sorti lahendust. Esiteks peame uurima, mis juhtus, koos oma Euroopa-NATO liitlastega. Ja leidma sobivad vastumeetmed, levitama oma infovälja jne.

Bloomfield: Vene, Hiina, Iraan, Süüria on režiimid, mis tahavad püsima jääda ja võitlevad selle nimel nii finantsvahendite kui meedia abil.

Bloomfield: maailmas on viimastel kümnenditel üldiselt olnud trend demokratiseerimise suunas. hiljutised näited Ukraina, Kõrgõzstan, Gruusia. Härra Putinile see ei meeldi.

Bloomfield: lisaks Vene mõjutustegevusele on maailmas käimas suurem muutuste laine. Tuleb neil kahel asjal vahet teha. Venemaa püüab toimuvat ära kasutada.

Bloomfield: Ilvese ja teiste välismaalaste kohalviibimine näitab, et tegu pole ainult Ameerika, vaid rahvusvahelise probleemiga

Ütlusi annab nüüd Lincoln P Bloomfield, kes on varem töötanud nii välis- kui kaitseministeeriumis.

Ilves: venemaa toetab NATO- ja eurovastaseid kandidaate, eriti prantslaste Marine le Pen, kes on saanud venelastes 9 miljonit eurot. Nüüd tõuseb tema alternatiiv Macron ja toimub massiivne mõjutustegevus tema vastu. Selgelt on Saksa kantsler Angela Merkel üks peamine sihtmärk, kuna ta hoiab Euroopat sanktsioonide osas ühtsena.

Ilves: hollandlased on loobunud e-valimistest, kuna nad kardavad vene mõjutustegevust.

Ilves: tänavu tulekul mitu olulist valimist, eriti Saksa ja Prantsuse omad

Ilves: pärast Krimmi annekteerimist on hübriidsõda muutunud aktuaalsemaks. Gruusia puhul Vene infosõda ei õnnestunud, seekord õnnestus Lääne inforuum üle ujutada teadetega "Ukraina natsidest" jne.

Ilves: ütleks, et hübriidsõda käis meie vastu juba aastal 1989, enne N Liidu lagunemist.

Ilves tsiteerib esmalt Clausewitzi: Vene hübriidsõda on poliitika jätkamine teiste vahenditega. Vene kindral Gerassimov defineeris hübriidsõja doktriini juba ammu.

Nüüd ongi Toomas Hendrik Ilvese kord kõneleda.

Royce suutis presidendi nime valesti hääldada: president Toomas Elvis, kui komitee esimeest uskuda.

Engel: Lisaks Flynni ja Sessionsi juhtumitele on nüüd selgunud, et ka Trump kohtus Vene saadikuga. Delfi: Wall Street Journali teatel toimus selline kohtumine 27. aprillil hotellis Mayflower toimunud VIP-ide vastuvõtul, koos vene saadik Kisljakiga osalesid vastuvõtul veel kolme riigi saadikud. WSJ artikkel ilmus juba eelmisel kevadel ja kaevati nüüd üles.

Engel: Trumpi kampaanialiikmed on Vene ametnikega kohtunud. Kohtuda võib, küsimus on selles, miks neid kohtumisi varjati.

Engel: tahaksime lisaks tänastele ekspertidele kuulda ka kõrgete valitsusametnike arvamust. Tuleb nõuda põhjalikku uurimist.

Engel: desinformatsioonist suurem probleem on vaenuliku jõu sekkumine USA demokraatiasse. Putin üritas aidata Trumpi. Kui me ei reageeri, muutub ta veel suuremaks ohuks. Vahet pole, keda ta parasjagu toetab, selline sekkumine peaks kõigile muret tegema.

Nüüd kõneleb demokraatide liider väliskomitees Eliot Engel.

Royce: peame tegema rohkem, et Vene häkkerid vastutusele võtta. Miks mitte minna rünnakule ja paljastada Vene võimutegelaste korruptsioon?

Royce: Isegi kui osad meist pooldavad Euroopa Liidu lagunemist, peaks see olema eurooplaste otsus, mitte Vene mõjutustöö tulemus.

Royce: Vene strateegiline eesmärk on lõhkuda NATO ja tugevdada oma mõju Lääne-Euroopas.

Royce: Vene mõjutustegevus on ülemaailmne: Saksamaa, Holland, Tšehhi, Itaalia on samuti mures. Ja USA vahevalimised on juba kahe aasta pärast. RT ja Sputnik külvavad desinformatsiooni ka Prantsusmaal.

Royce: Ilves oli Eesti president, kui Venemaa korraldas 2007. aasta küberrünnakud. Vene mõjutustegevus Balti riikides pole uus nähtus, aga see on viimasel ajal tugevnenud.

Komitee esimees Royce: Venemaa püüdis mõjutada 2017. aasta valimisi, õnneks ei suutnud Vene häkkerid hääletusprotsessi mõjutada. Siiski vajab Kongress vastuseid.

USA Kongressis räägitakse neil päevil Venemaast palju, alles eile oli senatis tunnistusi andmas Eesti suursaadik Eerik Marmei. Ka Ilves astub järgmisel nädalal senati ette, rääkides senati kohtukomitee kuritegude ja terrorismi alamkomiteele küberkuritegevusest ja sellest, milline võiks olla seda puudutav seadusandlus.

USA Kongressis räägitakse neil päevil Venemaast palju, alles eile oli senatis tunnistusi andmas Eesti suursaadik Eerik Marmei. Ka Ilves astub järgmisel nädalal senati ette, rääkides senati kohtukomitee kuritegude ja terrorismi alamkomiteele küberkuritegevusest ja sellest, milline võiks olla seda puudutav seadusandlus.

Väliskomitees vastandub Vene küsimuses ülejäänud liikmetele vabariiklane Dana Rohrabacher, kes on Euraasia ja Euroopa alamkomitee juht. Rohrabacher on teinud ettepaneku tühistada nn Magnitski seadusega kehtestatud Vene-vastased sanktsioonid. Ta on ka öelnud, et Ukrainas toimuvat sõda ei saa nimetada Vene agressiooniks ja leiab, et NATO paisutab Vene ohtu üle. „Väide, et Venemaa püüdis USA valimistesse sekkuda, on paljaks väiteks jäänudki," kirjutas ta detsembris. 2015. aasta kevadel käis Rohrabacher Moskvas ja kohtus seal Vladimir Jakunini ja Konstantin Kossatšoviga. Tänavu talvel tahtis ta sinna naasta terve kongressi delegatsiooniga, ent reisi siiski ei toimunud.

Ilves esineb sõbralikule publikule. Venemaa suhtes soovivad üldiselt ranget joont üles näidata mõlema partei poliitikud. Vabariiklaste puhul on selline hoiak traditsiooniline, demokraatide suhtumist muutsid jäigemaks presidendivalimiste ajal parteid tabanud küberrünnakud. Kuulamine toimub vaid paar päeva pärast seda, kui USA luure arvates Venemaaga seotud veebileht WikiLeaks avaldas järjekordse USA-d puudutava paljastuse, seekord CIA luuremeetodite kohta.

Kuulamise korraldab esindajatekoja välisasjade komitee, kes soovib saada infot Venemaa korraldatud demokraatiavastase õõnestustegevuse kohta. Komitee vabariiklasest esimees Ed Royce märkis kohtumist välja kuulutades, et Venemaa viib läbi laiaulatuslikku kampaaniat, et demokraatlike riikide stabiilsust õõnestada ja NATO-t kahjustada. „Lisaks Ukrainasse tungimisele ja Süüria tsiviilelanike pommitamisele kulutab Venemaa miljoneid, et rahastada desinformatsioonikampaaniaid USA-s ja Euroopas," teatas Royce pressiteates. „Liiga kaua on USA vastus Vene agressioonile olnud nõrk ja vähetõhus. See peab muutuma. Seekordne kuulamine võimaldab uurida, kuidas Venemaa inforelvale ja muudele vaenulikele sammudele kõige paremini vastata."

