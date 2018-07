OTSEBLOGI | Täna alanud NATO tippkohtumisel püüavad Euroopa riigid Trumpiga lepitust leida

NATO tippkohtumine

Eesti peaminister Jüri Ratas tegi saabudes lühikese avalduse, kinnitades, et NATO liikmed on ühtsed ja atlandiülesed head suhted on kõigi huvides.

CNNi ajakirjanik pressib Stoltenbergi: kas Trumpi jutt on tõesti ainult poliitiline sõu? Kas ta üldse saab aru, mismoodi NATO kaitsekulude põhimõte toimib, kui ta räägib, et liikmesriigid peavad USA-le "raha tagasi maksma". Stoltenberg on diplomaatiline: minu asi on liikmesriigid ühtsena hoida. Jah, Trump väljendub reljeefselt, aga tegelikult oleme kõik üksmeelel: NATO riikide kaitsekulud on liiga väikesed. Tõsi, NATO eelarvest maksab USA vaid 20%, mis on teine asi kui riiklikud kaitsekulutused.

Kaarel Kressa, EPL: Turvameetmed on mõistagi märkimisväärsed: ajakirjanikud sisenevad alale läbi pressitelgi ja transporditakse siis regulaarselt väljuvate bussidega mitme kilomeetri kaugusele läbi linna. Ühistransport linna kirdeosas, kus NATO peakorter asub, on suuresti suletud. Bussiaknast näeb sõjaväelasi ja politseinikke, kõikvõimaliku varustusega, püstolkuulipildujatest hobusteni.

Stoltenberg: Mõned liitlased tahavad küll, et kulud tõuseksid kiiremini, aga vähemalt liigume õiges suunas. Tugev NATO on hea nii Euroopale kui USA-le. Kaks ilmasõda ja külm sõda näitasid, et koos olema tugevad. USA sõjaline kohalolek Euroopas on hea ka USAle, sest see aitab USA-l olla globaalne suurjõud. Ühest küljest aitab see kaitsta Euroopat, aga samal ajal aitab see USA-l siirata sõjajõude Aafrikasse ja Aasiasse. Meenutagem, kus on USA Aafrika-väejuhatus? Stuttgardis.

Stoltenberg: On selge, et osa liikmesriike ei kuluta piisavalt, erinevalt riikidest nagu USA, kes kulutab proportsionaalselt palju rohkem. Hea uudis: täpselt seda me teemegi. Kõik liitlased on kärbete asemel asunud kaitsekulusid tõstma.

Stoltenberg: Juttu tuleb kindlasti ka uuest Iraagi julgeolekujõudude treeningmissioonist ja Afganistanis tegevuse laiendamiseks. Ja kindlasti võetakse jutuks kaitsekulutused.

"Ma arvan, et peasekretärile meeldib Trump. Ta võib olla ainus, aga see on minu poolest OK." https://twitter.com/ABC/status/1016954363053576192

Peasekretär Jens Stoltenberg annab pressibriifingut: vaatamata selgetele erimeelsustele peaks praegune kohtumine näitama, et vaidlustest saadakse üle ja Euroopa ning Põhja-Ameerika side jääb tugevaks.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1016956445307400193

http://ekspress.delfi.ee/kuum/trumpi-ja-putini-kohtumine-eesti-poliitikud-ennustavad-mida-meil-oodata-on?id=82968685

http://epl.delfi.ee/news/valismaa/sven-mikser-me-ei-saa-kaed-rupes-oodata-et-saabub-paratamatu-kollaps?id=82996183

http://epl.delfi.ee/news/valismaa/trump-ees-tukid-taga-nato-tippkohtumine-algab-arevas-ohkkonnas?id=82998347

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/nato-tippkohtumisel-osalevad-ka-eesti-pea-valis-ja-kaitseminister-ning-kaitsevae-juhataja?id=83007081

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/trump-kohtumine-putiniga-voib-olla-euroopa-kohtumistest-lihtsaim?id=83007499

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/trump-nato-tippkohtumisel-saksamaa-on-venemaa-taieliku-kontrolli-all?id=83008873