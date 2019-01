OTSEBLOGI | Suurbritannia parlament kukutas Brexiti-leppe läbi hävitusliku tulemusega

Hääletus Brexiti-kokkuleppe üle

Euroopa Liidust lahkumise lepe kukkus täna õhtul läbi hävitusliku tulemusega. Vastuhäälte hulk (432 vastu, 202 poolt) oli suurem, kui arvati isegi kõige tumedamates prognoosides. Juba homme leiab aset umbusaldushääletus peaminister Theresa Mayle: selle läbiminemisel on oodata erakorralisi üldvalimisi ja see tähendab suure tõenäosusega Euroopa Liidust lahkumise edasilükkumist - võimalik, et uusi läbirääkimisi Euroopa Liiduga või lõpuks suisa saareriigi blokki jäämist. Aktsiaturgudel valitseb rahutus ja naelsterlingu väärtus hakkas langema, kukkudes minutitega rohkem kui poole protsendi võrra.

Umbusaldushääletus peaminister Theresa May valitsusele toimub homme meie aja järgi kell 21.

Opositsiooniliste leiboristide seast toetas valitsuse Brexiti-lepet kõigest kolm parlamendisaadikut. https://twitter.com/breeallegretti/status/1085264443632766976/

Ajaloo suurim vastuseis oma partei peaministrile: 118 tooride saadikut hääletas Brexiti-leppe vastu. https://twitter.com/adamboultonSKY/status/1085264829840011264

Opositsiooniliider Jeremy Corbyn teatas, et kutsus esile umbusaldushääletuse peaminister Theresa Mayle, öeldes, et Brexiti-leppe sedavõrd ülekaalukas läbikukkumine oli suurim tagasilöök Suurbritannia valitsusele alates 1920ndatest. Hääletus leiab parlamendis aset juba homme. https://twitter.com/labourwhips/status/1085262188464558081

Theresa May ütles hääletustulemuste selgumise järel, et valitsus arvestab seadusandliku kogu otsusega lepet mitte toetada. Ta salvas aga parlamendisaadikuid, öeldes, et nad ei ole pakkunud ka mingit muud varianti, kuidas Euroopa Liidust lahkuda. Veel enam, ta seadis kahtluse alla, kas parlament üldse austab rahva soovi Euroopa Liidust lahkuda.

JUST NÜÜD! Suurbritannia parlament otsustas valitsuse Brexiti-lepet mitte toetada: selle poolt oli 202 ja vastu suisa 432 parlamendisaadikut.

Hääletamiseks anti parlamendisaadikutele aega 15 minutit, mis on kohe läbi.

Õige pea selgub, kas parlament toetab Euroopa Liidust lahkumise lepet, mille kallal peaminister Theresa May valitsus töötas kaks viimast aastat, pidades selle jooksul pikki ja pidevalt ummikusse jooksnud kõnelusi Euroopa Liiduga.

Aeg on käes lõpphääletuse jaoks, mille tulemusi on oodata veel enne täistundi.

Ainus muudatusettepanek, mille üle täna hääletati, tuli tooride parlamendisaadikult, kes toetab Euroopa Liidust lahkumist: tema soovis Brexiti-leppesse punkti, millega Suurbritannial oleks võimalik ühepoolselt loobuda Iiri saart puudutavast lepingulisest garantiist (inglise keeles backstop). Toetas seda muudatusettepanekut pelgalt 24 parlamendisaadikut, 600 oli vastu.

Hääletus käib. Juba lähimatel minutitel saame kuulda tulemustest. https://www.youtube.com/watch?v=lrX6ktLg8WQ

Ajaleht The Guardian kirjutab, et üks põhjustest, miks opositsiooniliider, leiborist Jeremy Corbyn loobus muudatusettepanekute hääletusele panekust, oli see, et võimaldada homsetel ajalehtedel kajastada tänu sellele mitte liiga hilja toimuvat lõpphääletust, mis tema loodab, saab olema hävituslik peaminister Mayle ja võimulolevatele tooridele.

Opositsioon otsustas äsja loobuda oma muudatusettepanekutest, mis tähendab, et lõpphääletuse tulemus selgub oodatust varem: meie aja järgi orienteeruvalt kell 21.30.

Suurbritannia peaminister Theresa May ütles parlamendisaadikute ees vahetult enne hääletuse algust kõneldes, et hääl leppe vastu toob teadmatuse, lõhestatuse ja riski, et riik lahkub Euroopa Liidust ilma mingite garantiide ja hädavajalike kokkulepeteta.

Juba lähiminutitel hakatakse hääletama.

Parlamendi spiiker John Bercow valis hääletamiseks välja neli parandust. Need on: parandus A (esitas leiboristide juht Jeremy Corbyn), mis heidab kokkuleppe kõrvale, sest see ei anna alalist tolliliitu ja tugevat ühisturukokkulepet, on vastu lahkumisele ilma kokkuleppeta ja nõuab kõigi valikuvõimaluste poole püüdlemist, mis hoiavad ära kas kokkuleppeta jäämise või lahkumise praeguse kokkuleppe alusel. Parandus K (esitas Šoti Rahvuspartei fraktsiooni juht Ian Blackford), mis ei kiida heaks May Brexiti-kokkulepet vastavalt Šoti parlamendi ja Walesi esinduskogu seisukohale, et see on kahjulik Šotimaale ja Walesile ning Ühendkuningriigi regioonidele tervikuna ning kutsub üles Ühendkuningriigi EL-ist lahkumist edasi lükkama, kuni on läbi räägitud uus lahkumiskokkulepe. Parandus B (esitas konservatiiv Sir Edward Leigh), mis ütleb selgelt, et Põhja-Iirimaa varulahendus on ajutine ja peaks jääma ajutiseks, ning kutsub üles kinnitama, et kui varulahendus ei lõpe 2021. aasta lõpuks, koheldakse seda fundamentaalse asjaolude muutusena, mis lõpetaks lahkumiskokkuleppe kehtivuse 1. jaanuaril 2022. Parandus F (esitas konservatiiv John Baron), mis annab Ühendkuningriigile õiguse lõpetada Põhja-Iirimaa varulahenduse kehtimine ilma EL-i nõusolekuta.

Press Association on oma ennustust muutnud: https://twitter.com/ian_a_jones/status/1085145994260594688?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1085145994260594688&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fpolitics%2Flive%2F2019%2Fjan%2F15%2Fbrexit-vote-parliament-latest-news-may-corbyn-gove-tells-tories-they-can-improve-outcome-if-mays-deal-passed-politics-live

Prantsusmaa Euroopa minister Nathalie Loiseau ütles, et on Briti parlamendi ja valitsuse asi tulla välja varuplaaniga, EL on andnud kõik, mis anda saab.

Press Association ennustab hääletuse tulemust selliseks: https://twitter.com/ian_a_jones/status/1084836940292198402?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1084836940292198402&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fpolitics%2Flive%2F2019%2Fjan%2F15%2Fbrexit-vote-parliament-latest-news-may-corbyn-gove-tells-tories-they-can-improve-outcome-if-mays-deal-passed-politics-live

Reuters teatab aga, et Saksamaa välisminister Heiko Maas on öelnud, et kui May Brexiti-kokkulepe täna parlamendis läbi kukub, võivad järgneda uued läbirääkimised Euroopa Liiduga. https://twitter.com/ReutersUK/status/1085121753729388544?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1085121753729388544&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fpolitics%2Flive%2F2019%2Fjan%2F15%2Fbrexit-vote-parliament-latest-news-may-corbyn-gove-tells-tories-they-can-improve-outcome-if-mays-deal-passed-politics-live

Saksamaa valitsus eitas Briti kõmulehes The Sun ilmunud väiteid, et liidukantsler Angela Merkel lubas peaminister Theresa Mayle hääletamise kaotamise puhul Euroopa Liidu järeleandmisi.

DUP juht Arlene Foster kinnitab oma erakonna vastuhääli: https://twitter.com/DUPleader/status/1085112510544572416?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1085112510544572416&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fnews%2Flive%2F46874049

Seni on tehtud 14 parandusettepanekut. Spiiker John Bercow teatab debati alguses, millised neist hääletusele paneb.

Hääletus võib aset leida alles kohaliku aja järgi kell 22. Seejärel peaks May alamkoja ees avalduse tegema.

Meeleavaldajad parlamendihoone vastas. https://twitter.com/nickeardleybbc/status/1085100680950501377?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1085100680950501377&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.bbc.com%2Fnews%2Flive%2F46874049

Peaminister May pöördub hommikul valitsuse poole, enne kui debatid jätkuvad lõuna ajal parlamendis. Parlamendiliikmetel on päeva jooksul võimalus esitada parandusi, mis võivad kokkuleppe ümber kujundada. Opositsiooniliste leiboristide juht Jeremy Corbyn ütles, et taotleb umbusaldushääletust valitsusele, kui kokkulepe alamkojas läbi kukub.

https://twitter.com/AllieHBNews/status/1084914202748309505?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1084914202748309505&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fpolitics%2F2019%2Fjan%2F14%2Fthe-papers-on-brexit-betrayal-pragmatism-or-a-leap-of-faith

https://twitter.com/AllieHBNews/status/1084940348814778369?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1084940348814778369&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fpolitics%2F2019%2Fjan%2F14%2Fthe-papers-on-brexit-betrayal-pragmatism-or-a-leap-of-faith

https://twitter.com/AllieHBNews/status/1084942191779373056?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1084942191779373056&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fpolitics%2F2019%2Fjan%2F14%2Fthe-papers-on-brexit-betrayal-pragmatism-or-a-leap-of-faith

https://twitter.com/guardian/status/1084932559170138118?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1084932559170138118&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fpolitics%2F2019%2Fjan%2F14%2Fthe-papers-on-brexit-betrayal-pragmatism-or-a-leap-of-faith

https://twitter.com/AllieHBNews/status/1084939482087018501?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1084939482087018501&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fpolitics%2F2019%2Fjan%2F14%2Fthe-papers-on-brexit-betrayal-pragmatism-or-a-leap-of-faith

https://twitter.com/Telegraph/status/1084932792096571398?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1084932792096571398&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fpolitics%2F2019%2Fjan%2F14%2Fthe-papers-on-brexit-betrayal-pragmatism-or-a-leap-of-faith

https://twitter.com/AllieHBNews/status/1084936780053393408?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1084936780053393408&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fpolitics%2F2019%2Fjan%2F14%2Fthe-papers-on-brexit-betrayal-pragmatism-or-a-leap-of-faith

https://twitter.com/TheSun/status/1084940418578563073?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1084940418578563073&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fpolitics%2F2019%2Fjan%2F14%2Fthe-papers-on-brexit-betrayal-pragmatism-or-a-leap-of-faith