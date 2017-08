OTSEBLOGI: Soomes Turus toimus mitmeid pussitamisi ja oli kuulda laske, vähemalt üks inimene on surnud

Soomes Turu kesklinnas on toimunud mitmeid pussitamisi ja on kuulda olnud laske. Hansakvartalit tühjendatakse.

Puutoril ja Kauppatoril on käimas politseioperatsioon. Tunnistajate sõnul on kuulda olnud laske, vahendab Yle Uutiset.

Pealtnägija sõnul lamas Puutoril vähemalt üks inimene elutuna maas. Vähemalt kaks inimest on viga saanud.

Ka Kauppatoril on vigastatuid. Yle ajakirjaniku sõnul on maas lebav surnukeha kaetud.

Edela-Soome politsei teatas Twitteris, et politsei tulistas Turus üht kahtlusalust alakehha ja ta on vahi all.

Turussa poliisi on ampunut yhtä epäiltyä tekijää alavartaloon. Hän on poliisi hallussa. — L-S poliisi (@L_S_poliisi) August 18, 2017

Politsei teatas, et otsib võimalikke tegijaid ja kutsus kõiki Turu kesklinnast lahkuma.

Poliisi etsii lisää mahdollisia tekijöitä Turussa. Ihmisiä kehotetaan poistumaan Turun keskustasta. — L-S poliisi (@L_S_poliisi) August 18, 2017

"Mees üritas pussitada kõiki vastutulijaid. Ühel naisel olid sügavad haavad ja temast voolas palju verd. See paistis väga hull," rääkis pealtnägija Ilta-Sanomatele.

Pealtnägija sõnul üritasid paljud kohal viibunud pussitajat takistada. Üks lõi teda pesapallikurikaga vastu jalga.

Ilta-Sanomate ajakirjaniku Kimmo Rantaneni sõnul on ohvreid tõenäoliselt kuus - üks mees ja viis naist.

"Välismaalase taustaga mees lõi lapsevankriga liikunud naist pussiga selga. Ta tegutses pimesi, tungis kallale ilma igasuguse hoiatuseta," rääkis Rantanen. "Esimene rünnak toimus Puutoril, mille järel jooksis mees mööda Kauppiaskatut üles ja ründas teisi inimesi."

Ajalehe Turun Sanomat teatel on politsei kontrollinud linnast lahkuvaid ronge ja busse.

Loe veel

Ida-Uusimaa politsei teatas, et tugevdas valmisolekut muu hulgas ka Helsingi-Vantaa lennujaamas ja raudteejaamades.

Soome presidendi kantselei teatas, et president Sauli Niinistö, peaminister Juha Sipilä ja siseminister Paula Risikko on seoses Turu rünnakuga omavahel ühenduses olnud. Riigi juhtkond jälgib olukorda.

TP Niinistö, PM Sipilä, varaPM Orpo, SM Risikko olleet yhteydessä Turun iskujen johdosta. Valtiojohto seuraa tilannetta aktiivisesti. #turku — TPKanslia (@TPKanslia) August 18, 2017