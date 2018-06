OTSEBLOGI | Singapuris toimub Donald Trumpi ja Kim Jong-uni tippkohtumine, esimesed kaks tundi räägitakse nelja silma all

Kohtumine algab Singapuri aja järgi hommikul kell 9 (Eesti aja järgi kell 4). USA valitsuse allika sõnul algab kohtumine kahetunnise sessiooniga, kus kaks riigipead saavad rääkida näost näkku ja peale kummagi poole tõlkide kedagi teist ruumi ei lasta.

USA välisminister Mike Pompeo kinnitas enne kohtumist, et USA eesmärk on endiselt "Korea poolsaare täielik, kontrollitav ja pöördumatu tuumarelvadest vabastamine". Ka Põhja-Korea riikliku uudisteagentuuri KCNA teatel soovib Kim arutada rahu tagamist Korea poolsaarel ja Korea poolsaare tuumarelvadest vabastamist.

Pompeo lisas esmaspäevasel pressikonverentsil, et enne, kui Põhja-Korea ei astu sisulisi samme desarmeerimiseks, ei saa majandussanktsioonide kaotamisest juttugi olla. Trump väljendas pühapäeval arvamust, et saab juba kohtumise esimesel minutil aru, kas Kim võtab läbirääkimisi tõsiselt või mitte.

Donald Trumpi ja Kim Jong-uni kohtumine

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1006081372912484353 Trumpi Twitteri-video kohtumiselt Singapuri valitsusjuhiga. Novembris lubas Trump tulla siia tagasi ametlikule riigivisiidile.

Lõuna-Korea president Moon Jae-in märkis täna, et USA-Põhja-Korea erimeelsuseid pole üheainsa kohtumisega võimalik lahendada. "See on pikk protsess, mis võib kesta aasta, kaks aastat või isegi kauem," ütles Moon kõneluste kohta.

