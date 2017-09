OTSEBLOGI | Sakslased valivad täna parlamenti

Valimisjaoskonnad avati kohaliku aja järgi kell 8 hommikul ja suletakse juba kell 18.

Valimisõigust omavaid kodanikke on umbes 61 miljonit, kellest oodatakse tavaliselt valima enam kui 40 miljonit inimest. Valimisjaoskondi on üle Saksamaa pea 73 500, märgib uudisteagentuur AP.

SAKSA VALIMISTE BLOGI

Äärmusparempoolse erakonna Alternative für Deutschland (AfD) populaarsuse tõus on viinud avalike palveteni tulla valima. Saksamaa president Frank-Walter Steinmeier oli üks paljudest, kes ärgitas inimesi oma häält andma. Ta ütles ajalehele Bild am Sonntag, et „inimesed, kes ei tule valima, annavad teistele võimaluse otsustada meie maa saatuse üle“, rõhutades, et tänavustel valimistel on „kaalul Euroopa demokraatia ja tulevik“.

Tänavu on ühtlasi oodata majandussõbraliku liberaalse Vaba Demokraatliku Partei tagasitulekut, kellest võib saada ka Angela Merkeli potentsiaalne koalitsioonipartner, märgib uudisteagentuur AP. Erakonnal ei õnnestunud eelmistel valimistel valimiskünnist ületada ja nad jäid oma 4,8% esinduskogust napilt välja. Tänavu paistavad arvamusküsitlused neile aga paremat tulemust pakkuvat.

Kuigi Merkel liigub oma mentori Helmut Kohli pikaaegseima liidukantsleri rekordi purustamise poole, on 63-aastase poliitik tänavuse valimiskampaania ajal kohanud enneolematut õelust, ennekõike endisel Ida-Saksamaal, kust ta ka ise pärit on. Merkeli viimasel kampaaniaüritusel reedel Münchenis Marienplatzi väljakul paistis liidukantsler suurel laval „väike ja üksik“, kui arvestatav hulk meeleavaldajaid tema kõne ajal vilistama ja karjuma asus, märgib ajalehe The Guardian uudisteportaal. Merkel veetis eilse päeva erinevatel väiksematel üritustel oma valimisringkonnas Mecklenburg-Vorpommernis. Tema suurim vastane sotsiaaldemokraat Martin Schulz astus aga üles 4000 inimese ees Aachenis Katschofi väljakul.

Avaliku arvamuse küsitluste kohaselt jõuab tänaste valimiste tulemusel kolmandada parlamenti, kogudes 10-13% häältest, paremäärmuslik Alternative für Deutschland (AfD). Vastuolulise kuulsusega immigratsioonivastasest erakonnast tõotavad parema tulemuse teha ainult Angela Merkeli juhitav Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU) ja Martin Schulzi tüüritav Sotsiaaldemokraatlik Partei (SPD).

