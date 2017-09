OTSEBLOGI | Saksamaa valimised võitsid lävepakuküsitluste järgi Angela Merkeli juhitud kristlikud demokraadid, sotsid said läbi aegade halvima tulemuse

Telekanali ARD korraldatud lävepakuküsitluste kohaselt sai valimistel kõige rohkem hääli Merkeli Kristlik-Demokraatllik Liit (CDU), millele järgnes teisena ajaloo halvima tulemuse teinud sotsiaaldemokraatlik partei (SPD) ja kolmandana parempopulistlik Alternatiiv Saksamaale (AfD).

Valimisjaoskonnad avati täna kohaliku aja järgi kell 8 hommikul ja suleti juba kell 18.

Valimisõigus oli tänavu ligemale 61 miljonil kodanikul ja valimisjaoskondi üle 73 500, märgib uudisteagentuur AP.

SAKSA VALIMISTE BLOGI

Prantsuse paremäärmuslaste juht Marine Le Pen õnnitleb Twitteri kaudu aatekaaslasi Saksamaalt hea tulemuse puhul. https://twitter.com/MLP_officiel/status/911992371067461637

Kui sotsiaaldemokraadid endale hommegi kindlaks jäävad ning tõepoolest koalitsiooniläbirääkimistel ei osale, ei jää Angela Merkelil midagi muud üle, kui proovida moodustada Jamaica-koalitsioon, kus osalevad lisaks CDU-le rohelised ja liberaalid (FDP). Nime on ühendus saanud erakondade tunnusvärvide järgi, mis üheskoos moodustavad saareriigi liputoonid. "Meie lihtsaks partneriks ei kujune," kinnitas täna roheliste nüüdsete valimiste esinumber Katrin Göring-Eckhardt. Erakonna juht Cem Özdemir sõnas samuti, et roheliste eesmärk on riiki muuta. Ka liberaalide esimees Christian Lindner ei rutanud koalitioonikõnelusi pidama. "Suudan meie erakonda nii valitsuses kui ka opositsioonis ette kujutada," ütles Lindner täna. Valimiskampaania olid rohelised ja liberaalid veetnud teineteist teravate rünnakutega kostitades, kuid tõsi - koos valitsusse minekut ei välistanud kumbki osapool.

Kui Angela Merkel veedab järgmised neli aastat liidukantslerina, siis jõuab ta väga lähedale oma mentorile Helmut Kohlile, kes oli samuti 16 aastat valitsusjuht. Spiegeli arvutuste kohaselt jääks Merkelil siiski paar päeva puudu ning kõige pikemalt liidukantsleri ülesandeid täitnud inimeseks jääks siiski Kohl.

"Muidugi lootsime paremat valimistulemust," sõnas liidukantsler Angela Merkel täna Berliinis toetajatele. "Nüüd seisab meie ees valitsuse moodustamise töö, sest ilma meieta ei saa keegi seda teha. 12 aasta pikkuse võimuloleku järel pole selline tulemus sugugi iseenesestmõistetav," ütles Merkel. "Peame AfD valijad enda poole tagasi võitma, püüdma nende probleeme lahendada ja osalt ka hirmudega tegelema," sõnas ta.

Valimisaktiivsus oli sel korral kõrgem kui nelja aasta eest: hääletamas käis erinevatel hinnangutel 75 kuni 76,5 protsenti valimisõiguslikest kodanikest. 2013. aastal oli valimisosalus 71,5 protsenti.

Berliini AfD valimispeo toimumispaiga ette on kogunenud nüüdseks tuhatkond protestijat. https://twitter.com/theresakalmer/status/912012474215526403

Esmakordselt parlamenti pääsenud erakonna Alternatiiv Saksamaale (AfD) juht Alexander Gauland pidas Berliinis poolehoidjatele sõjaka kõne. „Järgmine valitsus pangu end soojalt riidesse, me hakkame neid jahtima,“ sõnas Gauland. „Me võtame oma maa ja rahva endile tagasi,“ kinnitas ta. Gauland palus oma toetajatel valimistulemust rahulikult tähistada, aga hoiduda ekstremistlikest loosungitest. „Selleks tehakse kõik, et üritada meid kujutada paremäärmuslastena,“ hoiatas ta.

Halvasti läks ka Merkeli CDU Baieris tegutseval sõsarparteil kristlik-sotsiaalsel liidul (CSU), mis kaotas liidumaal eelmiste valimistega võrreldes toetusest ligi kümmekond protsendipunkti. "Kes tahab, võib minu isiku üle arutada, kuid võime ka eluga edasi minna," sõnas CSU juht Horst Seehofer Münchenis toimunud valimispeol peetud kõnes. Konservatiivid kaotasid tänastel valimistel esialgsete prognooside kohaselt parempopulistidele ligi miljon valijat.

Sotside esimees Martin Schulz teatas, et SPD kindlasti järgmisesse valituskoalitsiooni ei lähe. "Suur koalitsioon on välistatud," kinnitas ta. SPD parteiladviku teatel jääb erakonna ajalooliselt halvale tulemusele tüürinud Schulz siiski sotside esimeheks, kuid parteid ootavad ees muutused.

ARD korraldatud küsitluse kohaselt hääletas Angela Merkeli Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) poolt 32,5 protsenti valijaist, sotse toetas 20 protsenti ja paremäärmuslikku AfD-d 13,5 protsenti. Tegemist on sotsiaaldemokraatide kõigi aegade halvima valimistulemusega. Ühtlasi pääsevad esinduskokku veel liberaalid (FDP), kelle poolt hääletas 10,5 protsenti valijaist, rohelised 9,5 protsendiga ja vasakpoolsed 9 protsendiga.

Saksamaa üldvalimised võitsid liidukantsler Angela Merkeli juhitud kristlikud demokraadid (CDU), sotsiaaldemokraadid (SPD) jäid teiseks ja parempopulistlik Alternatiiv Saksamaale (AfD) kolmandaks.

Valimisjaoskonnad on Eesti aja järgi avatud täna kuni kell 19ni, misjärel on juba õige pea oodata esimesi ametlikke valimisprognoose tänavuste valimiste võitjate, kaotajate ja ehk ka üllatajate kohta, mille põhjal on omakorda võimalik hakata tegema juba ennustusi potentsiaalsete koalitsioonide kohta.

Teie dokument, palun! Ole sa liidukantsler või tavakodanik, valimisjaoskonnas tuleb end tuvastada. https://twitter.com/dwnews/status/911951453815795713?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.politico.eu%2Farticle%2Fgerman-election-live-blog%2F

Saksamaa sotsiaaldemokraadist välisminister Sigmar Gabriel jõudis ka valimisjaoskonda. https://twitter.com/sigmargabriel/status/911946889045712896?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.politico.eu%2Farticle%2Fgerman-election-live-blog%2F

Ka neljandat ametiaega püüdlev liidukantsler Angela Merkel on nüüd andnud oma hääle. https://twitter.com/nora_sonn/status/911931311593574405/

Oma traditsioone rõhutada armastavad baierlased võetavad ka tänavusi valimisi tõsiselt. https://twitter.com/juliareinstein/status/911935139000864768

Ajaleht Bild am Sonntag, mis on traditsiooniliselt vähem konservatiivsem oma sõsarlehest Bild Zeitung, loodab tänavu nn Jamaika koalitsiooni sündimist. Taoline nimetus tuleb sellest, et kristlike demokraatide must, liberaalide kollane ja roheliste roheline annavad ritta panduna värvidena kokku Jamaika lipu. Ajaleht märgib, et see looks „tugeva ja kõvasti võitleva opositsiooni“, mida juhiks sotsiaaldemokraatlik partei (SPD). „Ja kõik, kes soovivad kasvada ja saada veelgi tugevamaks, vajavad seda, sh igavene kantsler,“ kirjutas ajalehe peatoimetaja Marion Horn. Ühtlasi oli Bild am Sonntagil sõnum ka kõigile neile, kes ei ole Angela Merkeliga rahul: „liidukantlser võib küll saada tagasi ametisse valitud, kuid koalitsioon liberaalide ja rohelistega saab olema tema jaoks väga ebamugav“.

USA mõttekoda Atlantic Council annab teada, et venekeelne kräkkerite hallatav haavatavate internetti ühendatud arvutite võrgustik on täna asunud hoogsalt jagama materjali, mis toetab paremäärmuslikku erakonda Alternative für Deutschland (AfD) ja seab kahtluse alla valimissüsteemi usaldusväärsuse.

Angela Merkelilt küsiti täna, mida ta kavatseb teha, et võita paremäärmusliku erakonna Alternative für Deutschland (AfD) toetajad enda partei rüppe tagasi. „Mu vastus on selge: lahendada inimeste probleeme. Muresid, mis neil on, et neil oleks töökoht, aga ka korralikud koolid ja arstid, tegeleda reaalselt nende probleemidega, kuid samal ajal nõuda kindlat lõppu vihkamisele ja vägivallale,“ vastas liidukantsler. https://twitter.com/dwnews/status/911902493294174210

Antud graafikul on näha, kui suur on paremäärmusliku erakonna Alternative fur Deutchland (AfD) toetuse erinevus piirkonniti. Ühe selge erinevusena on näha, et idaosas toetab erakonda oluliselt rohkem valimisõiguslikke kodanikke, kui lääneosas, kus äärmuslike jõudude toetus ei ületa kohati isegi 10 protsenti.

Valimisaktiivsus on esialgu oluliselt suurem kui eelmistel valimistel. Ajaleht Die Welt teatab, et keskpäevaks oli Münchenis oma hääle, sh posti teel andnud 57,1 protsenti valimisõiguslikest kodanikest, mis on enam kui 10 protsenti rohkem kui 2013. aasta üldvalimistel sel ajal. Toona oli see 44,3 protsenti.

Sotsiaaldemokraatlik Partei (SPD) kantslerikandidaat Martin Schulz andis oma hääle. https://twitter.com/MartinSchulz/status/911881621812531200?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.politico.eu%2Farticle%2Fgerman-election-live-blog%2F

Pealinna Berliini elanikel on võimalik tänaste valimiste kõrval võimalik osaleda ka rahvahääletusel, kus neilt küsitakse, kas Tegeli lennujaama peaks sulgema. Avaliku arvamuse küsitluste kohaselt toetab enamik berliinlasi lennujaama avatuks jätmist isegi pärast uue Brandenburgi lennujaama avamist linna teises otsas.

Ole sa president või tavakodanik, järjekorras tuleb ikka seista. Fotol ootab oma korda hääl kasti pista president Frank-Walter Steinmeier. https://twitter.com/AlbertoNardelli/status/911905956409348096?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=http%3A%2F%2Fwww.politico.eu%2Farticle%2Fgerman-election-live-blog%2F

Võimalik Angela Merkeli koalitsioonipartner Saksamaa Vaba Demokraatliku Partei (FDP) esimees Christian Lindner tekitas valimiskampaania ajal palju kära, kutsudes üles taaskäivitama suhteid Venemaaga ja Krimmi annekteerimisega leppima. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/saksa-vabade-demokraatide-juht-kutsus-krimmi-annekteerimisega-leppima?id=79112880

Ajaleht Eesti Päevaleht kirjutas sel nädalal paremäärmusliku erakonna AfD valimiskampaaniast, märkides, et erakonna toetajatele annab enesekindlust juurde asjaolu, et pärast pühapäevaseid valimisi on nad peaaegu kindlalt parlamendis ka sees, ja kui hästi läheb, siis suuruselt kolmanda jõuna. http://epl.delfi.ee/news/valismaa/saksa-parempopulistide-juht-kiitis-berliinis-wehrmachti-ja-eestit?id=79540818

Ajaleht Eesti Päevaleht kirjutas nädala eest, et erakonnad ja julgeolekuasutused ootasid valimiskampaania ajal pingsalt, kas õnnestub valimisteni jäänud päevad küberintsidentideta üle elada. http://epl.delfi.ee/news/valismaa/arevust-viimase-hetkeni-sakslased-pelgavad-enne-valimisi-kuberullatusi?id=79497292

Ajaleht Eesti Päevaleht kirjutas sel reedel, et on võimatu ennustada, kuivõrd on viimased kampaanianädalad mõjunud sotsiaaldemokraatide (SPD) ja väikeparteide valijaskonnale ning endiselt on õhus küsimus, kellega koos hakkavad liidukantsler Angela Merkeli konservatiivid riiki valitsema. http://epl.delfi.ee/news/valismaa/saksamaal-kaib-viimase-hetke-voidujooks-valimiste-kolmandale-kohale?id=79580090

Äärmusparempoolse erakonna Alternative für Deutschland (AfD) populaarsuse tõus on viinud avalike palveteni tulla valima. Saksamaa president Frank-Walter Steinmeier oli üks paljudest, kes ärgitas inimesi oma häält andma. Ta ütles ajalehele Bild am Sonntag, et „inimesed, kes ei tule valima, annavad teistele võimaluse otsustada meie maa saatuse üle“, rõhutades, et tänavustel valimistel on „kaalul Euroopa demokraatia ja tulevik“.

Tänavu on ühtlasi oodata majandussõbraliku liberaalse Vaba Demokraatliku Partei tagasitulekut, kellest võib saada ka Angela Merkeli potentsiaalne koalitsioonipartner, märgib uudisteagentuur AP. Erakonnal ei õnnestunud eelmistel valimistel valimiskünnist ületada ja nad jäid oma 4,8% esinduskogust napilt välja. Tänavu paistavad arvamusküsitlused neile aga paremat tulemust pakkuvat.

Kuigi Merkel liigub oma mentori Helmut Kohli pikaaegseima liidukantsleri rekordi purustamise poole, on 63-aastase poliitik tänavuse valimiskampaania ajal kohanud enneolematut õelust, ennekõike endisel Ida-Saksamaal, kust ta ka ise pärit on. Merkeli viimasel kampaaniaüritusel reedel Münchenis Marienplatzi väljakul paistis liidukantsler suurel laval „väike ja üksik“, kui arvestatav hulk meeleavaldajaid tema kõne ajal vilistama ja karjuma asus, märgib ajalehe The Guardian uudisteportaal. Merkel veetis eilse päeva erinevatel väiksematel üritustel oma valimisringkonnas Mecklenburg-Vorpommernis. Tema suurim vastane sotsiaaldemokraat Martin Schulz astus aga üles 4000 inimese ees Aachenis Katschofi väljakul.

Avaliku arvamuse küsitluste kohaselt jõuab tänaste valimiste tulemusel kolmandada parlamenti, kogudes 10-13% häältest, paremäärmuslik Alternative für Deutschland (AfD). Vastuolulise kuulsusega immigratsioonivastasest erakonnast tõotavad parema tulemuse teha ainult Angela Merkeli juhitav Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU) ja Martin Schulzi tüüritav Sotsiaaldemokraatlik Partei (SPD).

Analüütik Toomas Alatalu kirjutab, et USA uue riigipea Donald Trumpi maailmapoliitikat arvestades anti mõlemal pool ookeani asuvate globalistide leeris veel aprillis-juunis toimunud Prantsusmaa presidendi ja parlamendivalimistele see maik, et tegu on n-ö õige suuna jätkamisega ja Euroopa Liidu jätkusuutlikuse tõestamisega. Tänastelt Bundestagi valimistelt oodatakse eeskätt selle ülekinnitamist. http://epl.delfi.ee/news/arvamus/toomas-alatalu-saksa-valimistel-domineerivad-pigem-ullatused-kui-etteotsustatus-segadus-on-suur-ja-rindejoon-arusaamatu?id=79603370

http://arileht.delfi.ee/news/uudised/sakslased-valivad-vanamoeliselt?id=79603682

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/viis-sakslast-viis-arvamust-kas-saksamaal-peaks-valimiste-jarel-puhuma-uued-tuuled-voi-ei-suuda-keegi-merkelit-asendada?id=79602690