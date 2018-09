OTSEBLOGI | Rootsi valimised: paremäärmuslased said oodatust kehvema tulemuse! Sotsid võivad ilmselt rahul olla

Valimiste eelsete arvamusküsitluste kohaselt pidi vasakpoolne blokk koguma umbes 40 protsenti ja opositsiooniline paremtsentristlik blokk Allianss (Mõõdukad, Liberaalid, Keskdemokraadid ja Kristlikdemorkaadid) umbes 37 protsenti häältest, millega kumbki ei saaks parlamentaarset enamust, mistõttu neil tuleks hakata otsima toetust väljaspoolt.

Rootsi Demokraadid on avaldanud mõlema bloki suhtes valmisolekut nendega koalitsiooni minna, kuni see tähendab immigratsioonipoliitika selget muutust. Ükski partei ei ole aga olnud seni valmis nendega ühe laua taha istuma.

ROOTSI VALIMISED

Lugemata on veel paarsada jaoskonda, ent üldpilt on selge. Vaadates ka Rootsi uudiskanaleid, on läbiv teema ikkagi segadus: mis saab edasi? Kes moodustavad valitsuse? Küll aga võib läbiva joonena välja tuua, et hirmutamine kui selline mõjub. Iseasi, kellele hästi. Oli teada, et sotsid ei suuda enam teha taolist tulemust, mis varem. Siiski - üle 28 protsendi häältest on nende kohta korralik tulemus. SD põrkas veidi vastu barjääri "hirm mobiliseerib". Nende tulemus on väga korralik, kuid oodati enamat. Prognooside tõttu läksid ilmselt valima ka üldiselt passiivsed valijad, kes otsesõnu kartsid nende võimuletulekut. Samas ei saa ka nende tulemust alahinnata. Sisserändajate temaatika ja ka Malmös vahepeal toimunu on nad pildile toonud. Ning ka parlamendis on nende hääl edaspidi vali.

Vasakparteile ennustati enne valimisi koguni 10 protsenti häältest, ent hetkel on veidi vähem: ligi 8 protsenti. Siiski võib ka neil olla määrav roll valitsuse moodustamisel. Nad pole hetkel küll valitsuses, ent koalitsiooni eelnõudele ja ka riigieelarvele rohelist tuld näidanud. Kuuldavasti on nad nõus sotsidega liitu tegema.

Südaööks siiski kõik hääled loetud polnud. Kella 00:16 seisuga oli 6004-st jaoskonnast loetud 5600. Seis pole vahepeal eriti muutunud. Sotsiaaldemokraadid 28,3 protsenti, moderaadid 19,8 protsenti, SD 17,7 protsenti. Ilmselgelt on SD pigem pettunud. Omaette huvitav tõik on see, et rohelised on vähemasti praeguse seisuga parlamendis sees: 4,4 protsenti. Just see võib osutuda kaalukeeleks ka valitsuse moodustamisel. Rohelised on praeguses valitsusliidus sotsidega.

Yle vahendab, et Soome riigipea Sauli Niinistö märkis, et teda üllatas, et kokkuvõtteks kujunes valimiste keskseks teemaks sisseränne, mitte näiteks julgeolekupoliitika. Ta lisas, et olenemata tulevase valitsuse koosseisust, on Soome ja Rootsi koostöö ka edaspidi tihe.

Paistab, et SD ise jookseb lati alt läbi. Hetkel on loetud juba 4123 jaoskonda 6004-st, neil on 17,8 protsenti häältest. Sotsidel seevastu 28,2 protsenti ja moderaatidel 19,5 protsenti.

Huvitav tõik, mille toob välja Iltalehti. Kui hääletanud oleks vaid naised, poleks SD kerkinud isegi tulemuselt teiseks parteiks. Sotsiaaldemokraadid 28 protsenti, moderaadid 16 protsenti ja SD 13 protsenti.

Eesti Päevalehe reporter Kaarel Kressa on Rootsis kohal. Hetkel viibib ta moderaatide peol ja märkis, et üldine meeleolu on seal väga hea. Juuakse veini ja vahetatakse muljeid: praeguse seisuga on neil 19 protsenti häältest. Enne valimispäeva prognoositi, et tulemus võiks olla 17 protsenti. Kressa sõnutsi on aga praegu kõigi erakondade puhul ootusärevus – palju hääli on lugemata. Erakondade juhid muidugi on kaamerate ees ja annavad intervjuusid. Loodetavasti on üldpilt selge ja hääled loetud südaöö paiku.

Kui teada 1522 jaoskonna tulemused, on hetkel valimiskünnise ületanud ka rohelised. Neil on 4,3 protsenti häältest. Rootsis on valimiskünnis 4 protsenti. Võrdluseks: Eestis on riigikogu valimistel künnis 5 protsenti

Kirjutasime enne Rinkeby linnaosast, mis tuntud ka kui immigrantide linnaosa - sealsed tulemused on näitavad, et sotsiaaldemokraadid said seal ligi 80 protsenti häältest. See näitab, kui vastu ollakse SD seisukohtadele.

Valimistulemuste selgumiseni on veel aega: hetkel on loetud enam kui 500 jaoskonna hääled, ent kokku on jaoskondi üle 6000.

Rootsi meediakanalid vahendavad, et SD valimispeol oldi lävepakuküsitluse tulemuses selgelt pettunud. Oodati enamat. Tõsi, see on vaid küsitlus, ametlikud tulemused alles tulevad.

Kui veel rohelised allapoole künnist jääksid, oleks vasakleeri lüüasaamine absoluutne. Ainsana võib rõõmustada Vasakpartei, kunagiste kommunistide mantlipärija.

Esimene proovikivi tuleb uuele parlamendile septembri lõpus, kui tuleb valida juhatus. Novembris-detsembris seisab ees eelarve hääletamine, mis tuleb väga keeruline.

Aga numbrid on muutumas: Di TV ekraan näitab SD-le parasjagu juba 19%.

Kõik teised kokku 1,8%.

Moderaadid pluss tsentristid pluss liberaalid pluss kristlikud demokraadid: 40,1%. Kaduvväike vahe.

Sotsid, vasakpartei ja rohelised kokku - 40,9%.

Sotside jaoks, nagu öeldud, ajaloo halvim tulemus. Nende valimiste suurim kaotaja. Ehkki üldtabelis esimene.

Tsentripartei võib end pidada võitjaks. Viimase 30 aasta parim tulemus.

Prognoosidega võrreldes suhteliselt kehv tulemus SD-le, objektiivselt halb tulemus mõlemale suurele leerile. Vahe on vasakpoolsete kasuks, aga kaduvväike ja võib häälte lugemise käigus kaduda.

Lävepakuküsitluste tulemused peaksid tulema umbes 21 paiku.

Igasuguse SD kampavõtmise Andersson välistab. Kui võidab moderaatide paremblokk, siis olevat põhiküsimus hoopis selles, milline väikestest paremparteidest saab teistest rohkem - sellel avaneb parim võimalus dikteerida, kes millise ministrikoha peaks saama.

Analüütik ja ettevõtja Fredrik Andersson märkis Delfile, et praegu võivad sotsid õnnelikud olla, et nende toetuseks taas 27% ennustatakse, kuna vahepeal kõikus see allapoole 25%. Seega on sotsid ilmselt täna populaarseim partei. "Aga seegi oleks nende jaoks sajandi halvim tulemus," märkis Andersson. Aastal 1911 said sotsid uue parteina "kõigest" 29% häältest, hiljem on nad selle alati ületanud.

Rootsi Demokraatide (SD) toetus on kõrgem pigem maapiirkondades. Paljud inimesed tunnevad, et neid on maha jäetud ja praegune võimuliit hoolib vaid urbaniseerunud keskklassist. Samas, osadele inimestele on siiski vastumeelne SD neonatsistlik taust. Partei kandidaatide hulgast kriipsutas erakond ise viimastel nädalatel maha üle 10 liikme, kuna nad levitasid sotsiaalmeedias neonatsistlike loosungeid.

Väljaande Local reporter käis Stockholmis Rinkeby linnaosas, mis tuntud ka kui immigrantide linnaosa. 2014. aastal käis seal hääletamas vaid umbes 50 protsenti hääleõiguslikest. Täna olla aga rahvast jaoskondades tunduvalt rohkem. Põhjus lihtne: just nende pihta annavad paremäärmuslased turmtuld. 30-aastane kunstnik Imenella Mohamed märkis: "Poliitikud on avalikult tele-eetris rassistlikud. Vahel on tunne, et näen seal Hitlerit. Probleem on, et SD räägib meie eest või meist, aga nad ei räägi kunagi meie endiga." Ta lisas, et SD tahaks nad kõik koju saata... "Ent, kus on meie kodu? Mina hääletasin punaste (sotsiaaldemokraadid – toim) poolt, kuna see on inimlik valik."

Õhtul käib Delfi läbi suuremate parteide valimispidudelt ja kuulab, mida seal räägitakse. Esimesed lävepakutulemused peaks loodetavasti tulema kella 21 paiku, südaöö kandis hakkab pilt selginema.

Põhiküsimus kõigi huulil on hetkel see, kas moderaatide liider Ulf Kristersson eirab oma lubadust ja laseb ikkagi SD valitsusse. Tänavavestluste põhjal peab siinne rahvas seda vähemasti usutavaks, kui mitte vältimatuks. Tsentristide ja liberaalide telkide juures kinnitatakse, et sellisel juhul parempoolsete liit ehk Allianss laguneb, aga nad tahaksid ikkagi Kristerssoni uskuda. Pildil ei ole küll Kristersson, vaid üks tema parteikaaslane.

Kui juba feministidest rääkida, siis nemad agiteerivad sellises telgis. Rohelised pole ainsana viitsinud välja tulla, mis on veider, kuna nad kõiguvad täpselt valimiskünnise kohal.

Rootsi Demokraadid (SD) on need, kellega teised parteid ja liikumised valijaid hirmutavad. Välja arvatud üks, Saksa populistide eeskujul loodud Alternatiiv Rootsile, kelle liikmed on SD-st lahku löönud ja/või välja heidetud, kuna SD vaated on nende jaoks liiga pehmed ja euroopalikud. Välja näevad nad sellised. Parlamenti pääsemise lootust on neil sama palju kui feministide parteil ehk üldse mitte.

Kõik ennustab, et sotsidel läheb seekord üsna kehvasti. Delfi vestles mitme inimesega, kes ütlesid, et nad on eluaegsed sotside valijad, aga mitte seekord - nüüd hääletavad parembloki või Rootsi Demokraatide poolt. Põhjuseks kõrged maksud ja immigratsioon.

Tervist Stockholmist! Välireklaam on ka valimispäeval lubatud ja Sergels torgil ehk linna keskväljakul on avatud parteide putkad.

Valimistel saab tänavu oma hääle anda orienteeruvalt 7,5 miljonit kodanikku ja traditsiooniliselt tuleb valimisjaoskondadesse seda tegema umbes 85 protsenti rootslastest.

Tähtsa valimispäeva eel: ülevaade kohalike kuritegevusevastasest tegevusest kuuldud, sai peaminister Stefan Löfven selga kollase jope kirjaga Nattvandrare Tynnered („Tynneredi Öised Jalutajad”) ja suundus pärast augustipimedusse. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/rootsi-peaminister-lofven-kais-oisel-jalutuskaigul-goteborgi-probleemses-linnaosas?id=83355329

Värske küsitluse järgi toob immigratsioonivastaste Rootsi Demokraatide strateegia tulemusi, isegi hoolimata sellest, et erakonna juht Jimmie Åkesson on nimetanud moslemite arvu kasvu Rootsile suurimaks ohuks pärast teist maailmasõda. 2014. aasta mais oli partei toetus võõrpäritolu kodanike seas 2%. Tänavu mais aga juba 12%. „Valdav osa kuritegudest toimub äärelinnades, kus elab palju võõrpäritolu inimesi,” partei parlamendifraktsiooni juht ja peaideoloog Mattias Karlsson, „põletatakse nende autosid, nende laste koolid on kaosesse langemas.” http://epl.delfi.ee/news/valismaa/varem-neonatslikuks-peetud-rootsi-partei-puuab-nuud-migrantide-haali?id=83463991

http://epl.delfi.ee/news/valismaa/populistide-esiletous-seab-rootsi-peavooluparteid-enneolematult-keerulisse-seisu?id=83587243 Juba praegu on selge, et pühapäevased valimised tähistavad Rootsi poliitikas ajaloolist muutust. Äärmusparempoolsete Rootsi Demokraatide juht Jimmie Åkesson lubab Rootsi euroliidust välja viia ja ei ole konkurentide arvates suutnud partei neonatslikest juurtest piisavalt distantseeruda.

Valimisjaoskonnad on täna avatud Eesti aja järgi kella üheksast hommikul kella üheksani (21) õhtul. Jaoskondade sulgemise järel avaldab kohalik rahvusringhääling STV lävepakuküsitlustel põhineva valimistulemuste prognsoosi.