OTSEBLOGI | Rootsi asus Riigipäeva valima: kas immigratsioonivastasus võtab parem- ja vasaktiivalt arvukalt hääli ja kohti?

Äärmusparempoolsetel immigratsioonivastastel neonatsi sugemetega Rootsi Demokraatidel (SD) läheb erinevate avaliku arvamuse küsitluste kohaselt hästi ja nad võivad võtta umbes 20 protsenti häältest, mida on pea poole enam kui eelmistel valimistel 2014. aastal ja millega neist saaks Riigipäeva suuruselt teine partei valitsusjuht Stefan Löfven sotsiaaldemokraatide järel.

Arvamusküsitluste kohaselt kogub vasakpoolne blokk umbes 40 protsenti ja opositsiooniline paremtsentristlik blokk Allianss (Mõõdukad, Liberaalid, Keskdemokraadid ja Kristlikdemorkaadid) umbes 37 protsenti häältest, millega kumbki ei saaks parlamentaarset enamust, mistõttu neil tuleks hakata otsima toetust väljaspoolt.

Rootsi Demokraadid on avaldanud mõlema bloki suhtes valmisolekut nendega koalitsiooni minna, kuni see tähendab immigratsioonipoliitika selget muutust. Ükski partei ei ole aga olnud seni valmis nendega ühe laua taha istuma.

Valijad, kes tunnevad, et traditsioonilised parteid on nad pärast 400 000 asüülitaotleja saabumist riiki alates 2012. aastast hüljanud, ja leiavad, et uuselanikud on koormaks riigi kuulsale sotsiaalsüsteemile, on koondunud Rootsi Demokraatide selja taha.

Tänavune valimisvõitlus keerles peamiselt viie rootslastele hetkel kõige olulisema teema ümber: immigratsioon, integratsioon, kliima ning tervishoiu- ja haridussüsteemi tulevik.