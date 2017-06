OTSEBLOGI | Ratas arutab Merkeliga, kuidas EL-i edasi viia. Delfi on Berliinis kohapeal!

Peaminister teeb järjest visiidid Euroopa võimu suurtesse keskustesse, Berliini ja Pariisis.

Traditsiooniliselt üritab EL-i eesistumiseks valmistuva liikmesriigi valitsusjuht külastada enne pooleaastase juhtrolli ülevõtmist kõiki oma kolleege. Peaminister Ratase aeg on viimase kuu jooksul juba paljuski taolistele kohtumistele kulunud.

Kuid täna-homme seisavad tal ees kõige olulisemad kaks päeva. Eesti valitsusjuht käib järjest külas Saksamaa kantsler Angela Merkelil ja seejärel kohe Prantsusmaa uuel riigipeal Emmanuel Macronil.

Saksamaa on tahes tahtmata EL-i kõige suurema kaaluga riik ja selleks, et Eesti eesistumine saaks olla edukas peab Ratas Merkeli Eesti kavade taha võitma ja samas olema valmis indlasti ka Saksamaa seisukohti kuulama.

Kui viimastel aastatel ollaksegi ehk EL-is harjutud suuna näitamiseks vaid Berliini poole vaatama, siis nüüd äsja Prantsusmaal võimule saanud Macron, kes kindlustab omale ka ülekaalukat enamust parlamendis, on tõusmas suure hooga Merkeli kõrvale. Traditsiooniline EL-i kurssi määranud Prantsuse-Saksa telg tõota hakata taas tööle.

Ratasel on seetõttu ka oluline Macroniga nö ühele lainele jõuda ja eriti tähtis on mõista Prantsusmaa riigipea soove edasiseks EL-i arendamiseks, millest vastne riigijuht oma valimiskampaanias palju rääkis.

Eesti peaministri jaoks on nii Merkeli kui Macroniga kohtumised esimeseks kahepoolseks aruteluks üldse. Aga Ratas on varem siiski mõlemaga suhelnud muudel üritustel, mistõttu polda enam võõrad. Merkeliga on Eesti peaminister mõistagi kohtunud Euroopa Ülemkogu kooskäimistel Brüsselis.

Macroniga aga istus Ratas kõrvuti mais aset leidnud NATO tippkohtumisel ja seal saadi hästi jutusoonele.

Delfi on nii Berliinis kui Pariisis kohapeal, et vahendada Ratase kohtumisi Euroopa absoluutsetes võimukeskustes.