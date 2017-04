OTSEBLOGI: Prantsusmaa tänastel presidendivalimistel võib edu saata kaht eri äärmust

Arvamusküsitluste kohaselt käib kõigi nelja vahel tihe rebimine ja tulemust on pea võimatu ennustada, mistõttu ei saa sugugi välistada, et teise vooru pääsevad kaks Venemaa-sõbralikku, euro- ja NATO-vastast kandidaati.

Valimisjaoskonnad on avatud kella 21-ni, misjärel on juba oodata esimesi tulemusi.

DELFI otseblogi kaudu on võimalik jälgida valimiste kulgu kogu tänase päeva vältel.

PRANTSUSMAA PRESIDENDIVALIMISTE I VOOR

Paremäärmuslasest Marine Le Pen (48) lubab astuda välja NATO-st, korraldada Euroopa Liitu jäämise või sealt lahkumise üle referendumi, asuda tihedamalt läbi käima Venemaaga ja tunnustada Krimmi selle osana. Ühtlasi tahab ta piirata sisserännet 10 000 inimeseni aastas ja illegaalid automaatselt välja saata. Majandusliku poole pealt lubab Le Pen alandada madalapalgaliste makse, langetada pensioniea praeguselt 62. eluaastalt 60. eluaastale ja keelduda kõigist vabakaubanduslepetest.

Veidi vanem lugu ka konservatiivide kandidaadi põhiseisukohtadest. François Fillon (63) armastab rõhutada, et konservatiivse katoliiklasena on ta rangelt abordi vastu, kuid ei plaani sellegipoolest abordiseadust muuta. Niisamuti on nelja aasta eest legaliseeritud samasooliste abieluga. Ta ei taha geiabielusid keelata, vaid üksnes seaduses täpsustada, et lapsel saab olla ainult üks isa ja üks ema. Konservatiivsem tiib heidab talle ette 2010. aastal peaministrina Argenteuil' linna mošee avamistseremoonial osalemist. Samal ajal ütleb ta, et illegaalid tuleb riigist välja saata, ja nõuab ägedamat võitlust „islamistliku totalitarismi" vastu. Kampaania vältel on François Fillon korduvalt öelnud, et Venemaas tuleks vastase asemel näha partnerit, kellega koos Süürias ja mujal radikaalse islami vastu võidelda. Krimmi annekteerimise tõttu kehtestatud sanktsioonid tuleks Filloni arvates tühistada. Majandusliku poole pealt lubab FIllon tõsta pensioniea alguse 65. eluaastale, kaotada töönädalale kehtiva 35-tunnise piirangu ja koondada viie aasta jooksul kuni 500 000 riigitöötajat.

Venemaa üritab ka prantslasi mõjutada andma häält neile sobiva kandidaadi poolt. Prantsusmaa poliitik Alain Lamassoure tunnistas, et Venemaa tegevus on enne olulisi valimisi kõvasti laienenud, eriti kõikide Euroopa-vastaste poliitjõudude toetamise vallas. „Jah, Venemaa on ka Prantsusmaal enne valimisi väga aktiivne, aga neil pole avalikule arvamusele mingit mõju. Venemaa ja Vladimir Putin pole Prantsusmaal populaarsed, kuid nad rahastavad kas otse või kaudselt kõiki Prantsusmaa Euroopa-vastaseid erakondi,” ütles Lamassoure. „Putin võttis ju alles mõned päevad tagasi ametlikult vastu Marine Le Peni,” meenutas ta.

Vasakäärmuslane Jean-Luc Mélenchon (65) arvab sarnaselt Le Penile, et Prantsusmaa peaks NATO-st otsekohe lahkuma. Euroliiduga lubab ta alustada läbirääkimisi ühenduse „demokraatlikuks, sotsiaalseks ja ökoloogiliseks ümberkujundamiseks” ja kui need nurjuvad, lõpetada EL-i lepingute järgimise – sisuliselt seega välja astuda. Samuti tahab ta välja astuda Rahvusvahelisest Valuutafondist ja maailma kaubandusorganisatsioonist, rääkimata vabakaubanduslepetest, nagu hiljuti Kanadaga sõlmitud CETA. Alternatiiviks pakub kandidaat suuremat koostööd arenguriikidega, näiteks Venemaa, Brasiilia, India ja Hiinaga. Mis puudutab suhteid Venemaaga, siis väidab Mélenchon, et praegu võiks olla õige aeg maailma riigipiire ümber kujundada. „Me peame rääkima kõigist piiridest,” ütles ta hiljuti. „Näiteks kas Venemaa ja Ukraina piir läheb ühelt või teiselt poolt Krimmi poolsaart?” http://epl.delfi.ee/news/valismaa/vasakaarmuslase-melenchoni-edu-ahvardab-prantsuse-valimistel-kaardid-segi-luua?id=77910508

Tsentrist Emmanuel Macron (39), endine majandusminister, lubab rahule jätta prantslaste kuulsa 35-tunnise töönädala ja 60. eluaastast algava pensioniea. Ühtlasi kavatseb ta riigi kulutusi 60 miljardi euro võrra vähendada, lasta lahti 120 000 ametnikku ja kärpida nii ettevõtete kui ka vaeste töötajate makse. Ainsa kandidaadina lubab Macron kindlasti täita euroliidu nõuet, et riigieelarve puudujääk ei tohi ületada 3% SKT-st. Samuti lubab ta eraldada viie aasta jooksul riiklikeks investeeringuteks 50 miljardit eurot ja vähendada tööpuuduse 7%-ni. http://epl.delfi.ee/news/valismaa/karpeid-lubava-macroni-toetus-suureneb-muhinal?id=77369170

