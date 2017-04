OTSEBLOGI: Prantsusmaa presidendivalimistel saatis küsitluste kohaselt edu Macroni ja Le Peni

Uuringufirma Ipsos lävepakuküsitluse kohaselt hääletas esimeses voorus Macroni poolt 23,7, Le Peni poolt 21,7, vasakäärmuslase Jean-Luc Mélenchoni poolt 19,5 ja vabariiklase François Filloni poolt 19,5 protsenti valijatest.

DELFI otseblogi kaudu on võimalik jälgida valimiste kulgu kogu tänase päeva vältel.

PRANTSUSMAA PRESIDENDIVALIMISTE I VOOR

Prantsusmaa president François Hollande õnnitles Macroni teise vooru jõudmise puhul. https://twitter.com/AFP/status/856227353294516224

Vasakäärmuslane Jean-Luc Mélenchon keeldub nõunike sõnul esialgu veel kaotust tunnistamast, kuna usub, et võib veel Marine Le Peni võita ja pääseda Emmanuel Macroni kõrval teise vooru. Mélenchon tahab oodata ametlike tulemuste, ka suurlinnade omade selgumist, mitte lähtuda lävepakuküsitlustest.

Euro hakkas tõusma. https://twitter.com/markets/status/856221501841965056

Associated Press toob välja, et tegemist on esimese korraga, mil Prantsusmaa presidendivalimiste teise vooru ei jõua vähemalt ühte kahe peamise erakonna, vabariiklaste ega sotsialistide kandidaati. https://twitter.com/AP/status/856218955035418626

Vabariiklaste presidendikandidaat François Fillon tunnistas äsja kaotust Le Penile ja Macronile. „Me peame valima, mis on meie riigile hea, ja ma ei tee seda kerge südamega. Aga ei ole mingit muud võimalust, kui hääletada paremäärmusluse vastu. Mina hääletan seetõttu Emmanuel Macroni poolt.“

Prantsuse pealinna Pariisi tänavatel puhkesid kokkupõrked politseinike ja meeleavaldajate vahel.

Prantsusmaa peaminister Bernard Cazeneuve tegi juba avalduse ja kutsus kahe nädala pärast toimuvatel valimistel heitma kõrvale paremäärmusluse ja hääletama Marine Le Peni asemel tsentristist Emmanuel Macroni poolt. https://twitter.com/AP/status/856212073285660672

Avaliku arvamuse küsitluste kohaselt saadab paremäärmuslase Marine Le Peni ja tsentrist Emmanuel Macroni vastasseisu korral kahe nädala pärast 7. mail toimuvatel valimistel üsna kindlalt edu viimast. https://twitter.com/EuropeElects/status/856210287623626752

Sotsialistide presidendikandidaat Benoît Hamon tunnistas kaotust vahetult pärast valimisjaoskondade sulgemist. Ta tunnistas, et on väga pettunud, ja nimetas äärmuslaste esiletõusu murettekitavaks. Kõiki oma toetajaid ärgitas ta teises voorus hääletama tsentristist Emmanuel Macroni poolt.

Uuringufirma Ipsose lävepakuküsitlus näitab samasugust tulemust: tsentrist Emmanuel Macron (23,7%), paremäärmuslane Marine Le Pen (21,7%), vasakäärmuslane Jean-Luc Mélenchon (19,5%) ja konservatiiv François Fillon (19,5%). https://twitter.com/EuropeElects/status/856206370051416066

Telekanali BFMTV vahendatava uuringufirma Elabe lävepakuküsitluse kohaselt lähevad teises voorus vastamisi tsentrist Emmanuel Macron (23,7%) ja paremäärmuslane Marine Le Pen (22%). Järgnevad vasakäärmuslane Jean-Luc Mélenchon (19,5%) ja konservatiivne François Fillon (19,5%).

JUST NÜÜD! Valimisjaoskonnad üle kogu Prantsusmaal on suletud.

Mitteametlike uksesuuküsitluste tulemustel on raske öelda, kas paremäärmuslast Marine Le Peni saatis tänastel valimistel edu. Teise vooru peaks nende kohaselt kõige tõenäoliselt pääsema tsentrist Emmanuel Macron. Tema vastaskandidaadi osas ei ole aga veel selgust. https://twitter.com/GoodwinMJ/status/856196143298088960

Valimisjaoskondade sulgemiseni Prantsusmaal on jäänud loetud minutid. Vahetult pärast kella 21 on oodata esimeste lävepakuküsitluste tulemusi. Üllatuslikult paistab valimisaktiivsus napilt allajäävat eelmistele valimistele. Kella 17 seisuga oli see 69%, mida on protsendipunkti võrra vähem kui 2012. aastal.

Kella 15 pärastlõunal oli valimas käinud 69,5 protsenti hääleõiguslikest kodanikest. https://twitter.com/Place_Beauvau/status/856160693749518336

Suurbritannia pealinnas elavatel prantslastel tuli seista järjekorras kaks tundi, et anda oma hääl. https://twitter.com/b_judah/status/856114332270305280

Belgia riigitelevisioon RTBF avaldas väidetava enda käsutuses oleva mitteametliku uksesuuküsitluse, mille kohaselt liigub keskpäevase seisuga võidukursil 24% Emmanuel Macron. Talle järgnevad väidetavalt 22% Marine Le Pen, 20,5% François Fillon ja 18% Jean Mélenchon. Tuleb aga märkida, et tegu on puhtalt spekulatsiooniga, mis ei pruugi ühtida ametlike tulemuste ega lävepakuküsitlustega! https://twitter.com/yarotrof/status/856144214983356417

Valimisaktiivsus jõuab täna 80 protsendi juurde või isegi veidi üle selle, prognoosib seniste hääletamiste alusel siseministeerium. Ka 2012. aastal oli valimisaktiivsus umbes sama kõrge, 79,5%.

Paremäärmuslane Marine Le Pen teatab oma Twitteri kontol: „Hääletatud! #MaHääletasin“ https://twitter.com/MLP_officiel/status/856090633710252032

Tsentrist Emmanuel Macron postitas endast täna hommikul sellise foto. „Hääletatud!“ märgib ta selle all. Juba mõne tunni pärast selgub, kas tema on üks kahest lõppvooru jõudvast presidendikandidaadist. https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/856085375902785537

https://twitter.com/ralogode/status/855806041610702848

Prantsusmaa teelahkmel.

Ajaleht Le Monde kirjutab, et seoses väga tasavägise heitlusega nelja kandidaadi vahel ei pruugi esialgsed tulemused saabuda tavapärasel ajal ja ka kahe teise vooru jõudja väljakuulutamisega võib minna varasemast kauem aega. Valimisjaoskonnad suletakse Eesti aja järgi hiljemalt kell 21. Uuringufirma Ipsos ja Kantar Sofres avaldavad oma lävepakuküsitluste tulemused peagi pärast seda.

Konservatiiv François Fillon andis oma hääle varajasel pärastlõunal.

Ka vasakäärmuslane Jean-Luc Mélenchon jõudis keskpäeval valima.

Keskpäevaks oli valimas käinud 28,5 protsenti hääleõiguslikest kodanikest.

Mis puutub välispoliitikasse, siis Brüsseli vaatenurgast on esinelikust ELile sobiv vaid Macron, kirjutab analüütik Toomas Alatalu. Neljapäeval tegi too teatavaks, et oli pidanud telefonikõne USA ekspresidendi Obamaga, mis mõistagi on sõnum tänase Euroopa ladviku vastasseisus Trumpiga. Macroni manitsus – terrorismiga tuleb mõneks ajaks harjuda ja lubadus Süüria osas – täpsuslöögid – tuletavad paraku meelde president François Hollande’i käitumist. Marine Le Pen ja François Fillon pulbitsevad samal ajal valmidusest teha kõikvõimalikke meetmeid kasutades lõpp terroristidele ja seda koostöös Venemaaga. Mõistagi saadaks seda Venemaa vastaste sanktsioonide lõpetamine. http://epl.delfi.ee/news/arvamus/alatalu-prantsusmaa-presidendivalimistel-puudub-liider-kandidaatide-maailmavaatelisus-on-laialivalguvam-kui-kunagi-varem?id=77971848

Prantsuse kaval valimissüsteem on tänavu üle kavaldatud, sest on reaalne võimalus, et lõppvooru pääseb kaks äärmuslast. Kui mitte lausa hullumeelset. Kuidas prantslased lõpuks hääletavad, ei tea keegi. See on revolutsiooniliste traditsioonidega rahvas. Nende juures on pead veerenud. Giljotineerimise tulemusel, mitte ülekantud tähenduses, kirjutab Eesti Ekspressi ajakirjanik Andrei Hvostov. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/ekspress/prantslased-valivad-ikalduse-ja-katku-vahel?id=77911504

Veel enne keskpäeva jõudis valimisjaoskona ka paremäärmuslaste esinumber Marine Le Pen.

Oma hääle on andnud ka tsentrist Emmanuel Macron, kes võib ennast avaliku arvamuse küsitluste kohaselt kõige vähem ebamugavalt tunda (kui nii on üldse võimalik öelda, arvestades, et kõigi kandidaatide toetus jääb protsendipunktiste vahedega 20% kanti). Macron käis valimas koos oma abikaasa Brigitte Auzières’iga, kellesse ta armus 16-aastasena, kui tast kaks aastakümmet vanem naine oli tema prantsuse keele õpetaja.

Valimiskasti juurde jõudis täna hommikul esimesena aga hoopis sotsialistide kandidaat Benoît Hamon, kes ei oma realistlikku võimalust teise vooru pääseda ja jääb märkimisväärselt alla teisele vasakpoolsele, äärmuslasest Jean-Luc Mélenchonile. Sotsialistid on pärast François Hollande üht ametiaega osutunud väga ebapopulaarseteks ja valdav osa nende valijatest toetab pigem Mélenchoni või tsentristist Emmanuel Macroni.

Paremäärmuslasest Marine Le Pen (48) lubab astuda välja NATO-st, korraldada Euroopa Liitu jäämise või sealt lahkumise üle referendumi, asuda tihedamalt läbi käima Venemaaga ja tunnustada Krimmi selle osana. Ühtlasi tahab ta piirata sisserännet 10 000 inimeseni aastas ja illegaalid automaatselt välja saata. Majandusliku poole pealt lubab Le Pen alandada madalapalgaliste makse, langetada pensioniea praeguselt 62. eluaastalt 60. eluaastale ja keelduda kõigist vabakaubanduslepetest. Arvamusküsitluste kohaselt jõuab ta üsna tõenäoliselt teise vooru.

Veidi vanem lugu ka konservatiivide kandidaadi põhiseisukohtadest. François Fillon (63) armastab rõhutada, et konservatiivse katoliiklasena on ta rangelt abordi vastu, kuid ei plaani sellegipoolest abordiseadust muuta. Niisamuti on nelja aasta eest legaliseeritud samasooliste abieluga. Ta ei taha geiabielusid keelata, vaid üksnes seaduses täpsustada, et lapsel saab olla ainult üks isa ja üks ema. Konservatiivsem tiib heidab talle ette 2010. aastal peaministrina Argenteuil’ linna mošee avamistseremoonial osalemist. Samal ajal ütleb ta, et illegaalid tuleb riigist välja saata, ja nõuab ägedamat võitlust „islamistliku totalitarismi” vastu. Kampaania vältel on François Fillon korduvalt öelnud, et Venemaas tuleks vastase asemel näha partnerit, kellega koos Süürias ja mujal radikaalse islami vastu võidelda. Krimmi annekteerimise tõttu kehtestatud sanktsioonid tuleks Filloni arvates tühistada. Majandusliku poole pealt lubab FIllon tõsta pensioniea alguse 65. eluaastale, kaotada töönädalale kehtiva 35-tunnise piirangu ja koondada viie aasta jooksul kuni 500 000 riigitöötajat. http://epl.delfi.ee/news/lp/francois-fillon-ratsutab-musta-hobusena-prantsuse-presidendipalee-poole?id=76389815

Venemaa üritab ka prantslasi mõjutada andma häält neile sobiva kandidaadi poolt. Prantsusmaa poliitik Alain Lamassoure tunnistas, et Venemaa tegevus on enne olulisi valimisi kõvasti laienenud, eriti kõikide Euroopa-vastaste poliitjõudude toetamise vallas. „Jah, Venemaa on ka Prantsusmaal enne valimisi väga aktiivne, aga neil pole avalikule arvamusele mingit mõju. Venemaa ja Vladimir Putin pole Prantsusmaal populaarsed, kuid nad rahastavad kas otse või kaudselt kõiki Prantsusmaa Euroopa-vastaseid erakondi,” ütles Lamassoure. „Putin võttis ju alles mõned päevad tagasi ametlikult vastu Marine Le Peni,” meenutas ta.

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/le-peni-toetus-hakkas-terrorirunnaku-jarel-tasapisi-tousma?id=77969360

Vasakäärmuslane Jean-Luc Mélenchon (65) arvab sarnaselt Le Penile, et Prantsusmaa peaks NATO-st otsekohe lahkuma. Euroliiduga lubab ta alustada läbirääkimisi ühenduse „demokraatlikuks, sotsiaalseks ja ökoloogiliseks ümberkujundamiseks” ja kui need nurjuvad, lõpetada EL-i lepingute järgimise – sisuliselt seega välja astuda. Samuti tahab ta välja astuda Rahvusvahelisest Valuutafondist ja maailma kaubandusorganisatsioonist, rääkimata vabakaubanduslepetest, nagu hiljuti Kanadaga sõlmitud CETA. Alternatiiviks pakub kandidaat suuremat koostööd arenguriikidega, näiteks Venemaa, Brasiilia, India ja Hiinaga. Mis puudutab suhteid Venemaaga, siis väidab Mélenchon, et praegu võiks olla õige aeg maailma riigipiire ümber kujundada. „Me peame rääkima kõigist piiridest,” ütles ta hiljuti. „Näiteks kas Venemaa ja Ukraina piir läheb ühelt või teiselt poolt Krimmi poolsaart?” http://epl.delfi.ee/news/valismaa/vasakaarmuslase-melenchoni-edu-ahvardab-prantsuse-valimistel-kaardid-segi-luua?id=77910508

Tsentrist Emmanuel Macron (39), endine majandusminister, lubab rahule jätta prantslaste kuulsa 35-tunnise töönädala ja 60. eluaastast algava pensioniea. Ühtlasi kavatseb ta riigi kulutusi 60 miljardi euro võrra vähendada, lasta lahti 120 000 ametnikku ja kärpida nii ettevõtete kui ka vaeste töötajate makse. Ainsa kandidaadina lubab Macron kindlasti täita euroliidu nõuet, et riigieelarve puudujääk ei tohi ületada 3% SKT-st. Samuti lubab ta eraldada viie aasta jooksul riiklikeks investeeringuteks 50 miljardit eurot ja vähendada tööpuuduse 7%-ni. http://epl.delfi.ee/news/valismaa/karpeid-lubava-macroni-toetus-suureneb-muhinal?id=77369170

http://epl.delfi.ee/news/valismaa/tunneme-end-talle-vaga-lahedasena-voltsfeminist-marine-le-pen-puuab-naiste-haali?id=77589420

http://epl.delfi.ee/news/valismaa/prantsusmaa-valib-puhapaeval-euroopa-ja-isolatsionismi-vahel?id=77959558