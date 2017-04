OTSEBLOGI: Peterburi metrood tabas plahvatus, hukkus vähemalt kümme inimest

Hea lugeja Peterburis! Saada pilt, video või kirjeldus traagilisest sündmusest aadressile vihje@delfi.ee

Võimude teatel toimus plahvatus Sennaja väljaku ja Tehnoloogiainstituudi jaamade vahel.

Peterburi metroos toimus plahvatus

Vosstanija jaama juures avastatud plahvatamata lõhkekeha võis olla plahvatanust kolm kuni viis korda võimsam, vahendab Interfax.

Kõik Peterburi metrooliinid jäävad tänaseks suletuks ning avatakse taas homme.

47 vigastatust viidi 39 haiglasse.

Veel üks (kinnitamata) pilt väidetavast terroristist. https://twitter.com/flashnord/status/848914469954740224

Tervishoiuministeerium: hukkunuid on ikkagi kümme, neist üks suri kiirabiautos ja kaks haiglas.

Uurimiskomitee teatel aitas vedurijuht ära hoida suurema hulga inimeste hukkumise, kuna ta ei pidanud rongi pärast plahvatust kinni, vaid sõitis järgmise peatuseni.

Armeenia välisministeerium: ohvrite seas on nii Armeenia kodanikke kui Venemaa armeenlasi.

Vene tervishoiuminister: vigasaanuid on kokku 47.

Terrorirünnak varjutas ka Putini ja Lukašenka tänast kohtumist. https://twitter.com/ru_rbc/status/848908900330082305

Ja see on jällegi väidetavalt pilt plahvatamata jäänud pommist. https://twitter.com/CITeam_en/status/848908301630926848

https://twitter.com/rentvchannel/status/848908572062822400?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Frepublic.ru%2Fposts%2F81429%3Futm_source%3Dslon.ru%26utm_medium%3Dbrowser%26utm_campaign%3Dbreaking Ren TV vahendab pilti väidetavast ründajast.

Life News teatab seitsme hukkunu nimed: A. Oblonskaja (snd 1997), S. Postnov (snd 1976), M. Zolnov (58-aastane), N. Melibojev, D. Uljanov ja Aleksandra Z. (15-aastane)

Interfaxi allikas teatab, et rünnaku toimepanija jäi metroo valvekaamera ette.

Mariinski haigla: kaks vigastatut on kliinilises surmas.

Terrorivastane komitee: Vosstanija jaama juures avastatud objekt oli siiski plahvatamata lõhkekeha...

Rünnaku tõttu on Peterburis suuremat sorti liiklusummik.

Andmed hukkunute kohta on siiani erinevad: nüüd teatab terrorismivastane komitee, et hukkunuid on 9.

Venemaa peaprokuröri ametlik teade: see oli terrorirünnak.

Foto: Reuters

Kuberner Georgi Poltavtšenko: hukkunute arv on praeguse seisuga 10.

https://twitter.com/rianru/status/848882000152993792 Video haavatute evakueerimisest

Peterburi kuberneri korralduse järgi linnas täna maapealse transpordi kasutamiseks piletit ei nõuta.

RIA Novosti teatab, et Vosstanija peatusest leitud objekt ei olnudki pomm, vaid lihtsalt järelevalveta jäetud pakk.

Peterburi võimud: haiglasse on viidud 25 inimest, neist üks on laps.

Putin olevat soovinud plahvatuse toimumispaika külastada, kuid julgeolekuteenistus oli sellele tungivalt vastu. https://twitter.com/KFM936/status/848885528439259137

Interfaxi allika teatel tabas plahvatus rongi kolmandat vagunit, teised vagunid jäid terveks.

Interfaxi allikas: lõhkekeha jäeti ilmselt rongi, seega polnud tegu suitsiidirünnakuga.

Ka Interfax teatab, et leiti teine, plahvatamata pomm.

Võimude teatel toimus plahvatus peatuste Tehnologitšeski Institut ja Sennaja Ploštšad vahel, mis võib seletada esialgseid teateid kahest erinevast plahvatusest.

Portaal Fontanka väidab, et Vosstanija peatusest leiti täna plahvatamata lõhkekeha, mis tehti kahjutuks.

https://twitter.com/Conflicts/status/848877155887050752

Interfaxi allikas õiguskaitseorganites väidab, et lõhkekeha(d) oli(d) amatööri valmistatud ja suhteliselt väikese plahvatusjõuga. Varem teatas Interfax, et plahvatus oli võrdne 200-300 grammi trinitrotoluooliga (TNT). Võrdluseks: 2010. aastal Moskva metroos 40 inimest tapnud pommid olid võrdsed 1,5-2 kg TNT-ga.

Peterburi kuberneri pressiesindaja teatel on haavatute hulk uue info järgi 50.

RBK vahendab riikliku terrorismivastase komitee teadet, mille järgi oli plahvatusi ikkagi üks ja see toimus 14.40.

Kõik Peterburi metroojaamad suleti.

Haavatute evakueerimiseks maandus Peterburi kesklinnas helikopter. https://twitter.com/tvrain/status/848878560811077632

Meditsiiniringkondade esindaja teatel sai kannatada 30 inimest.

Veel üks kaart. https://twitter.com/Liveuamap/status/848876074159276032. Praeguseks on vähemalt kümme metroojaama reisijatele suletud. Hukkunute arv on nüüdse info järgi 11.

Putin ütles, et uuritakse kõiki plahvatuse võimalikke põhjuseid, sealhulgas terroriakti, õnnetuse ja kriminaalset versiooni.

TASS-i teatel on suletud seitse metroojaama: Park Pobedõ, Elektrosila, Moskovskije Vorota, Frunzeskaja, Tehnologitšeski Institut, Sennaja Ploštšad ja Gostinõi Dvor.

Ametlik: eriolukordade ministeeriumi teatel toimus ikkagi kaks plahvatust. https://twitter.com/Varfolomeev/status/848874994897739778

Putin arutas olukorda föderaalse julgeolekuteenistuse (FSB) direktoriga.

https://twitter.com/EchoMskRu/status/848872371884888067

Telekanal Dožd teatab, et plahvatusi oli siiski üks ja see toimus kahe metroopeatuse vahel.

Rossija 24 teatel oli pomm "läbistavate elementidega".

Mööduvast rongist filmitud video sündmuspaigalt. https://twitter.com/novaya_gazeta/status/848875014858395648

Interfaxi teatel on suletud ka kolmas metroojaam Ploštšad Vosstanija.

Interfax ütleb, et plahvatuste võimsus oli võrdne 200-300 grammi trinitrotoluooliga (TNT).

https://twitter.com/EchoMskRu/status/848873109230931968

Vähemalt 20 inimest on saanud viga.

Venemaa presidendile Vladimir Putinile kanti plahvatusest ette.

TASSi teatel on hukkunud vähemalt 10 inimest.

https://twitter.com/rianru/status/848870454865612801

https://twitter.com/EchoMskRu/status/848868741865779203

Video sündmuspaigalt.

Täna peaks Peterburis viibima ka Venemaa president Vladimir Putin, kes kohtub seal Valgevene presidendi Aljaksandr Lukašenkaga.

Reutersi teatel on vigasaanuid vähemalt 10.