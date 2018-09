OTSEBLOGI | Orkaan Florence rapib USA idarannikut: miljon inimest on elektrita, tuhandete kodud on jäänud vee alla, hukkunute arv tōusuteel

Ajalehe Washington Post teatel on juba ametlik info viie inimese hukkumisest seoses Florenceiga, aga see arv vōib olla oluliselt suurem, arvestades, et osa rannikualade inimestest keeldus tormi eel evakuatsioonist, hoolimata sellest, et nende kodu jäi üleujutuste piirkonda.

Viie hukkunu seas on ka üks väikelaps ja tema ema, kelle majale langes tormi ajal suur puu.

Torm liikus reedel Pōhja-Carolinast Lōuna-Carolinasse, tōstes mitmel pool jōed üle kallaste, jãttes nii tuhandete inimeste kodud vee alla. Tohutu suure läbimõõduga Florence jääb meteoroloogide teatel rannikualadele mõneks ajaks vinduma, valmistades kohalikele sellega veel enam peavalu.