OTSEBLOGI | Orkaan Florence rapib USA idarannikut: miljon inimest on elektrita, tuhandete kodud on jäänud vee alla, hukkunute arv tōusuteel

Ajalehe Washington Post teatel on juba ametlik info viie inimese hukkumisest seoses Florenceiga, aga see arv vōib olla oluliselt suurem, arvestades, et osa rannikualade inimestest keeldus tormi eel evakuatsioonist, hoolimata sellest, et nende kodu jäi üleujutuste piirkonda.

Viie hukkunu seas on ka üks väikelaps ja tema ema, kelle majale langes tormi ajal suur puu.

Torm liikus reedel Pōhja-Carolinast Lōuna-Carolinasse, tōstes mitmel pool jōed üle kallaste, jãttes nii tuhandete inimeste kodud vee alla. Tohutu suure läbimõõduga Florence jääb meteoroloogide teatel rannikualadele mõneks ajaks vinduma, valmistades kohalikele sellega veel enam peavalu.

Orkaan Florence

USA ilmateenistuse värske prognoosi kohaselt liigub endine orkaan ja tänane troopiline torm Florence lähipäevil Carolinade kohalt oluliselt raugenuna edasi Virginia, Georgia, Marylandi osariiki ja ka pealinna Washingtoni. https://twitter.com/WeatherNation/status/1040889970452398080

Troopiline torm Florence nōudis Pōhja-Carolinas Wilmingtonis ema ja lapse elu, kes jäid puu alla, mis tormi ajal nende majale kukkus. Videol on näha hetke, mil päästetöötajad, kes üritasid tunde perekonda majast välja tuua, loevad hukkunutele palve. Töö, mida need mehed teevad, riskides tihti ka oma eluga, on igas mõttes raske. https://twitter.com/AlexSavidgeKTVU/status/1040750813516189696

Üks tankla jäi ilma katusest ja sai ka muidu kahju. https://twitter.com/ReedTimmerAccu/status/1040742661223792640

Just sellise käitumise eest hoiatati kohalikke elanikke juba päevi: tormi ajal väljaminek on ohtlik ja võib lõppeda väga kurvalt, kui arvestada, et rajutuul suudab lennutada esemeid, millega pihtasaamisel võib inimene väga raskelt viga saada. Alljärgnevas videos figureeriv kodanik otsustas hoida kokku oma veearvelt ja hakata keset tormi autot pesema. https://twitter.com/ClatisC/status/1040793635309146113

https://twitter.com/ReedTimmerAccu/status/1040608244526473216

On veel vara, et teada täpselt, kui raskelt orkaan/troopiline torm Florence USA idarannikut laastab, aga Ofxordi Ülikooli profesori Gregory Daco hinnangu kohaselt võib see põhjustada kahju orienteeruvalt 30 kuni 40 miljardi dollari väärtuses, mis tähendaks, et sellest saaks Ameerika Ühendriikide ajaloo üks kümnest kōige enam rahalist kahju teinud orkaanist.

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump külastab tormist laastatud piirkondi Põhja- ja Lõuna-Carolinas järgmisel nädalal, mil on kindel, et tema visiit piirkonda ei halva pääste- ja taastustöid kohapeal, ütles tema pressisektretär Sarah Huckabee Sanders.

Tormihoiatuskeskuse teatel ei ole sugugi tavapärane, et üks torm toob endaga nii tohutu vihmasaju: tõenaäosus, et mõne päevaga sajab maha meetrijagu vihma on tegelikult igal aastal 1:1000 (üks tuhandele). USA meteoroloogide sõnul võib mõnel pool tegemist olla suisa viimase tuhande aasta suurima vihmasajuga.

Ametivõimudel ei ole võimalik ilmaolude paranemiseni minna inimesi hädast päästma, sest torm kujutab ka neile liiga suurt ohtu, ütles Põhja-Carolina ametnik Jay Fernandez ajalehele The New York Times. Andsime välja teate, et suure tõenäosusega ei ole meil võimalik inimeste kutsetele vastata, märkis ta. Teeme kõik, mis võimalik, püüdes anda nõu telefonitsi.

Teadaoleva viie hukkunu seas on ema ja tema väikelaps, kelle majale langes reedel puu, kaks vanemaealist meest, kellest üks sai löögi elektrigeneraatorilt ja teine pihta tormis lendava esemega, ja naine, kes sai südameinfarkti ja kelleni kiirabil ei olnud võimalik teele langenud puude tõttu jõuda.

USA tormihoiatuskeskus teatas täna hommikul, et mōnel pool võib täna ja homme maha sadada umbes meetrijagu ja rohkemgi vihma, mistōttu anti Pōhja-Carolina osadele piirkondadele kōige tōsisem, eluohtlike üleujutuste hoiatus. Veel üks värske infokild täna hommikul: ainuüksi Pōhja-Carolina rannikul on elektrita juba 800 000 inimest, kelle voolu taastamine vōib võtta halvimal juhul aega üle nädala. https://twitter.com/NWSMoreheadCity/status/1040802990062481408

Tere hommikust, hea lugeja! Jälgime otseblogi vahendusel tāna terve pãeva sündmusi USA idarannikul, andes informatsiooni olukorrast kohapeal ja hoides silma peal tormi liikumistrajektooril.