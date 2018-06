OTSEBLOGI | Loe Donald Trumpi ja Kim Jong-uni ühisavalduse teksti! Kell 11 algab Trumpi pressikonverents

Kohtumisel võeti vastu ühine deklaratsioon, kus USA lubab anda Põhja-Koreale julgeolekugarantiid ja Põhja-Korea lubas töötada Korea poolsaare tuumarelvadest vabastamise nimel.

Donald Trumpi ja Kim Jong-uni kohtumine

Eksperdid tõttavad kordama, et Põhja-Korea jaoks tähendab "poolsaare tuumarelvast vabastamine" midagi muud kui USA jaoks: see peaks tähendama, et ka USA tõmbab oma tuumarelvad Vaikselt ookeanilt ära ja viib väed Lõuna-Koreast välja. Mis omakorda tähendaks, et Lõuna-Korea oleks totalitaarse põhjanaabri ees täiesti kaitsetu. https://twitter.com/shashj/status/1006430228846206976

Paistab, et Trump heitis kohtumisel väheke nalja Kimi kaalu üle. https://twitter.com/StefSimanowitz/status/1006430163817652224

Tekst täpsemalt: 1. USA ja Põhja-Korea võtavad ülesandeks viia USA-Põhja-Korea suhted uuele tasemele, lähtudes mõlema rahva soovist elada rahus ja jõukuses. 2. USA ja Põhja-Korea ühendavad jõud, et Korea poolsaarel oleks kestev ja stabiilne rahu. 3. Vastavalt 27. aprilli Panmunjomi deklaratsioonile lubab Põhja-Korea töötada Korea poolsaare täieliku tuumarelvast vabastamise nimel. 4. USA ja Põhja-Korea võtavad ülesandeks leida üles [Korea sõja] sõjavangide ja lahingus kadunud võitlejate säilmed ja viia tagasi kodumaale nende säilmed, kes on juba tuvastatud.

https://twitter.com/BillNeelyNBC/status/1006424137525391360 NBC ajakirjanik märgib, et poolsaare tuumavabaks tegemine oli kirjas juba kahe Korea liidrite aprillikuises ühisavalduses. Aga kuidas selleni jõuda? Seda pole seni öeldud.

Kaarel Kressa: Niisiis ühine deklaratsioon, mis esialgu ei kohusta millekski. USA on varemgi kinnitanud, et ei plaani Põhja-Koread põhjuseta rünnata ja Põhja-Korea on korduvalt öelnud, et soovib kunagi ebamäärases tulevikus Korea poolsaare tuumarelvadest vabastamist. Kimile oli kohtumine kindlasti võit. Kas ka Trumpile - sõltub sellest, mis edasi saab.

AFP teatel öeldakse dokumendis, et: *USA annab Põhja-Koreale julgeolekugarantii *riikidevahelised suhted jõuavad uuele alusele *Kim lubab Korea poolsaare täielikku tuumarelvadest vabastamist

Urmas Jaagant: Varjulisse paika jääva Capella hotelli ümbruses pole isegi võimalik kõnniteel liikuda. Teeservad on läbipaistmatute aedadega blokeeritud väga kaugele, nii et sõidutee ületamiseks tuleb kõndida pea pool kilomeetrit.

Kimi kommentaarid puudutasid seda, kui palju raskusi tuli tippkohtumise korraldamiseks ületada ja kui hea meel tal on, et see ikkagi toimus.

NB - kui Trump ütleb, et Põhja-Korea vabaneb nüüd tuumarelvadest "väga-väga ruttu", siis Kim ei ole sel teemal avalikult sõnagi poetanud.

Trumpi sõnul on kokkulepe "väga ulatuslik" ja lahendab maailma jaoks "väga suure ja ohtliku probleemi".

Trump ütles, et kahe riigipea vahel tuleb veel mitmeid kohtumisi ja et ta on absoluutselt valmis Kimi ka Valges majas võõrustama.

Ka USA välisministeerium kirjeldab dokumenti lihtsalt kui "dokumenti". Huvitav, kas vähemasti riigisekretär Pompeo teab, millele president just alla kirjutas. https://twitter.com/StateDept/status/1006418646057484288

Foto: Reuters

Liidrid kirjutasid nüüd millelegi alla. Trump: "Olen väga uhke selle üle, mis täna toimus. Arvan, et kogu Põhja-Korea ja Korea poolsaare olukord muutub oluliselt. Me mõlemad kavatseme midagi ette võtta. Meil kujunes väga eriline side." Põhja-Korea tuumarelvadest vabanemise kohta ütles Trump: "Me alustame seda protsessi väga-väga kiiresti." https://twitter.com/cnnbrk/status/1006417634794131456

Urmas Jaagant: Hotelli lähedusse hoovi on paigutatud satelliidiantenn või midagi sarnast. Kas see aitab sidepidamisele kaasa või hoopis takistab seda, on võimatu öelda.

Kimi saabumine https://twitter.com/sarahblakemedia/status/1006173520219508736

Trump pärast lõunat kõneluste kohta: "Palju edusamme - tõesti väga positiivne, arvan, et parem, kui keegi oleks oodanud. Nüüd läheme alla kirjutama." Millisele kokkuleppele või ühisavaldusele plaanitakse alla kirjutada, Trump esialgu ei öelnud.

Ajakirjanikud pressikeskuses https://twitter.com/ToluseO/status/1006355160396779522

Sentosa rannarestoranis valitseb tühjus. Teenindaja tunnistab, et tippkohtumise pärast välditakse randa tulekut, kuigi täna on politseinikke vähe.

Eriti jeeni puhul (tugevneb pingelise olukorra mõjul, nõrgeneb rahu sõlmimise mõjul) ja Lõuna-Korea won'i puhul.

Bloomberg: mis iganes tulemusi tippkohtumine toob, kohe kajastub see valuutakurssides.

Yonhap News teatab: Kimi ja Trumpi käesurumist jälgis Lõuna-Korea üheksa suurima telekanali vahendusel 31% lõunakorealastest (ehk iga kolmas).

Millest riigijuhid tegelikult räägivad, pole aga teada. Trump peaks meediale mingi kokkuvõtte või selgituse edastama nelja tunni pärast.

Bloomberg usub, et Trumpi ja Kimi kohtumine sujub soodsalt ja nad saavad kenasti läbi, sest mõlemad hoiavad ajakavast kinni ega pole minema kõndinud.

Urmas Jaagant Singapurist: Sentosa saarel pole pea üldse aru saada, et on toimumas ülitähtis kohtumine. Välja arvatud siis, kui vaadata hoolikalt puude vahele.

Põhja-Korea nõudis tippkohtumise eel USA-ga rõhutatult võrdsust ka selles, kuidas üritust maailmale näidatakse. Nt lippe pidi mõlemalt lehvima kuus.

Tippkohtumisel osalejad suundusid töölõunale. Siin on neile pakutav kolmekäiguline menüü. Ajab suu vesiseks?

Diktaator vs. popkultuur: USA-s Los Angelesis võib näha sellist toredat seinamaalingut.

Lõuna-Korea president ja peaminister on kohtumisega esialgu rahul, kui otsustada nende ilmete järgi otseülekannet jälgides.https://twitter.com/elisewho/status/1006358988840026112

Kim kuulab kohtumise ajal Trumpi: loodetavasti on ta nõus ettepanekuid tuumarelvadest loobumise osas ka kuulda võtma.

Korea meediast läks veebi liikvele huvitav infokild: Kim saabus kohtumispaika 7 minutit enne Trumpi, et noorema inimesena vanemale austust üles näidata.

Lee lisas, et see oligi see, mida Kim ootas kui tuumarelvade ja rakettide testimisele hoogu juurde andis. "Seda vaadata on nii pahvikstegev kui hirmutav!"

Lisaks muidugi see, et Trump lendas Kimiga kohtumiseks kaugelt kohale.

Välissuhete ekspert Jean H. Lee ütles CNN-ile, et Põhja-Koreale avaldab kindlasti muljet riigijuhtide käepigistus, mis näitas, et USA kohtleb neid võrdsena.

Ei üllata seegi, et Trump on vähemalt jutu poolest (esialgu) väga positiivne ja usub, et kohtumine toob igati häid tulemusi.

Ei üllata, et Kim keeldub esialgu andmast selget vastust tuumarelvadest loobumise asjus. Selle kokkuleppe saavutamine Trumpile ja liitlastele tähtis ongi.

Tšau, inimesed! Vahelduseks üks pilt võimsatest riigijuhtidest hotelli rõdul

Trumpi poolel on USA välisminister Mike Pompeo, julgeolekunõunik John Bolton, Valge Maja personalijuht John Kelly.

Trumpi ja Kimi kohtumisega on liitunud nende nõunikud. Riigijuhid veetsid kahekesi 41 minutit (+ nende tõlgid muidugi).

Singapuris viibib ka Kimi üks tuntumaid sõpru, värvikas eks-korvpallitäht Dennis Rodman, kes ei häbene kaamerate ees liigutusest natuke töinata.https://twitter.com/SteveKrak/status/1006349567086952448

Trump ja Kim vestlesid eraviisiliselt üle poole tunni, aga enne nõunike ligilubamist astusid koos välja, et kohtumispaigas hotelli ümber koos jalutada.

Eesti aja järgi umbes veerand tunni pärast on oodata, et Trump, Kim ja nende tõlgid lubavad ka nõunikud vestlusringi, millele järgneb 6.30 paiku töölõuna.

Siit ka ülipikk video, kes tahavad sündmust näha justkui oleks ise kohal olnud:https://youtu.be/8Xd5m_p5HfY

Urmas Jaagant: kuigi Sentosa saare eripiirkond algab juba ülepääsu silla algusest, siis erilisi turvameetmeid kasutusel ei ole, inimesed saavad vabalt saarele liikuda. Ka monorail sõidab ning autode sild on samuti avatud.

Ajalooline ülesvõte: Trump ja Kim kätt surumas! Ükski ametisolev USA president pole varem Põhja-Korea liidriga kohtunud.

Trump ja Kim istusid, et alustada silmast-silma vestlust, mis kestab ümmarguselt tunni (osadel andmetel 45 minutit) ja mille ajal kedagi peale tõlkide ligi ei lasta.

Hetk riigijuhtide saabumiskohalt, pildistas Päevalehe reporter Urmas Jaagant

Trump teatas 10 minuti eest kurva uudise: tema peamine majandusnõunik Larry Kudlow on südamerabandusega USA-s haiglasse sattunud.https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1006334219759575040

Urmas Jaagant: nüüd liikus Sentosale ka Kim Jong Uni kolonn, seekord ilma jooksvate turvameesteta.

Singapuris langevad vihmapiisad. Harvad on päevad, mil siin kordagi ei saja.

Nüüd on oodata veel Kim Jong Uni. Huvitav kas tema kuulsad jooksvad turvamehed jaksavad tõesti enam kui kilomeetri auto kõrval Sentosani joosta?

Urmas Jaagant: Ja kohtumine on algamas! President Trumpi kolonn liikus just Sentosa saare poole!

Urmas Jaagant: suur rahvahulk pakub huvi ka politseinikele, kes pildistavad telefonidega kaubanduskeskuse mitme korruse rõdudele end paika sättinud inimesi.

Kohtumispaigaks oleva Sentosa saare sissepääsu juures on kogunemas nii meedia koos telekaameratega kui ka niisama uudistajad. Eeldatavasti liiguvad korteežid saare poole umbes pool tundi enne kohtumise algust ehk kohaliku aja järgi 8:30.

Klipp Trumpi intervjuust 1999. aastal, millest nähtub, et tema suhtumine Põhja-Koreasse on säilinud sellest ajast praktiliselt muutumatuna. S.t, ta näeb riigis suurt murekohta.https://twitter.com/CNNSitRoom/status/1006291073168232448https://twitter.com/CNNSitRoom/status/1006291073168232448

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1006081372912484353 Trumpi Twitteri-video kohtumiselt Singapuri valitsusjuhiga. Novembris lubas Trump tulla siia tagasi ametlikule riigivisiidile.

Lõuna-Korea president Moon Jae-in märkis täna, et USA-Põhja-Korea erimeelsuseid pole üheainsa kohtumisega võimalik lahendada. "See on pikk protsess, mis võib kesta aasta, kaks aastat või isegi kauem," ütles Moon kõneluste kohta.

