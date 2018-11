OTSEBLOGI | Konflikt Aasovi merel: Vene eriüksus rammis Ukraina mereväe alust ja hõivas kolm laeva

BREAKING: Ukraine and Russia are shooting at each other's boats in and around the Kerch Strait. One Ukrainian injured. Potentially v serious development.

— Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) November 25, 2018

Õhtul võis näha piirkonnas patrullimas Vene sõjalennukeid. Ukraina president Petro Porošeno kutsus kohaliku meedia teatel erakorraliselt kokku sõjakabineti, samal ajal kohtuvad ka ministeeriumite erinevad kriisirühmad, sh välisministeeriumi oma. Ukraina valitsuse teatel ollakse pidevas ühenduses NATO ja Euroopa Liiduga.

NATO endine peasekretär Anders Fogh Rasmussen viitas Twitteris, et Venemaa agressioon tuleb kohe peatada ning rahvusvaheliselt tuleb sellele käitumisele kriitiliselt reageerida, vaid see mõjub president Vladimir Putinile.

Russia’s aggression in the Sea of #Azov must stop immediately: after ramming a Ukrainian ship, they have now opened fire.



Moscow’s illegal actions must be met with a robust international response.



Putin responds only to power. — AndersFogh Rasmussen (@AndersFoghR) November 25, 2018

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Federica Mogherini märkis omalt poolt, et nad ootavad, et Venemaa vabastaks Ukraina laevadele tee läbi Kertši väina. Euroopa Liit kutsub mõlemalt osapoolt käituma nii, et olukord saaks võimalikult kiiresti lahendatud.

Eesti väliminister Sven Mikser sõnas pressiteate vahendusel, et Eesti mõistab hukka Venemaa rünnaku Ukraina mereväealuste vastu Kertši väinas ning kutsub Venemaad üles seda rünnakut koheselt lõpetama, vabastama laevad ning võimaldama neil takistamatult liikuda Ukraina sadamatesse. ""Tegemist on Venemaa poolse teadliku pingete eskaleerimisega, rahvusvahelise õiguse jõhkra rikkumisega ning agressiooniga Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu."

Mida teeb samal ajal USA riigipea Donald Trump - ta säutsub (Eesti aja järgi kella 22.30 paiku), et Euroopa peab maksma oma osa sõjaväelise kaitse eest. Ta viitab, et Euroopa Liit on ameeriklasi aastaid ära kasutanud, ent ei maksa seda panust, mida NATO ootaks. "Asjad peavad kiiresti muutuma."

Europe has to pay their fair share for Military Protection. The European Union, for many years, has taken advantage of us on Trade, and then they don’t live up to their Military commitment through NATO. Things must change fast! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2018