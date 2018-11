OTSEBLOGI | Konflikt Aasovi merel: Ukraina valmistub sõjaseisukorra väljakuulutamiseks

Julgeolekuteenistus, mis tegeleb ka piirivalvega, kirjeldas juhtunut täna kui „provokatsiooni“, lubades „rakendada kõiki vajalikke meetmeid turvalise navigatsiooni ja liikluskontrolli tagamiseks Mustal merel ja Aasovi merel“.

Pühapäeva pärastlõunal otsustas Venemaa blokeerida Ukraina laevadele igasuguse ligipääsu läbi Kertši väina Mustalt merelt Aasovi merele ja Aasovi merelt Mustale merele Krimmi silla alt, põhjendades seda tankeri sõitmisega madalikule.

BREAKING: Ukraine and Russia are shooting at each other's boats in and around the Kerch Strait. One Ukrainian injured. Potentially v serious development. — Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) November 25, 2018

Õhtul võis näha piirkonnas patrullimas Vene sõjalennukeid. Ukraina president Petro Porošeno kutsus kohaliku meedia teatel erakorraliselt kokku sõjakabineti, samal ajal kohtuvad ka ministeeriumite erinevad kriisirühmad, sh välisministeeriumi oma. Ukraina valitsuse teatel ollakse pidevas ühenduses NATO ja Euroopa Liiduga.

NATO endine peasekretär Anders Fogh Rasmussen viitas Twitteris, et Venemaa agressioon tuleb kohe peatada ning rahvusvaheliselt tuleb sellele käitumisele kriitiliselt reageerida, vaid see mõjub president Vladimir Putinile.

Russia’s aggression in the Sea of #Azov must stop immediately: after ramming a Ukrainian ship, they have now opened fire. Moscow’s illegal actions must be met with a robust international response. Putin responds only to power.

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Federica Mogherini märkis omalt poolt, et nad ootavad, et Venemaa vabastaks Ukraina laevadele tee läbi Kertši väina. Euroopa Liit kutsub mõlemalt osapoolt käituma nii, et olukord saaks võimalikult kiiresti lahendatud.

Eesti väliminister Sven Mikser sõnas pressiteate vahendusel, et Eesti mõistab hukka Venemaa rünnaku Ukraina mereväealuste vastu Kertši väinas ning kutsub Venemaad üles seda rünnakut koheselt lõpetama, vabastama laevad ning võimaldama neil takistamatult liikuda Ukraina sadamatesse. ""Tegemist on Venemaa poolse teadliku pingete eskaleerimisega, rahvusvahelise õiguse jõhkra rikkumisega ning agressiooniga Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu."

Mida teeb samal ajal USA riigipea Donald Trump - ta säutsub (Eesti aja järgi kella 22.30 paiku), et Euroopa peab maksma oma osa sõjaväelise kaitse eest. Ta viitab, et Euroopa Liit on ameeriklasi aastaid ära kasutanud, ent ei maksa seda panust, mida NATO ootaks. "Asjad peavad kiiresti muutuma."

Europe has to pay their fair share for Military Protection. The European Union, for many years, has taken advantage of us on Trade, and then they don’t live up to their Military commitment through NATO. Things must change fast!

„Niisiis, miks praegu? Venemaa poliitikat juhtiva mõtteviisiga on see täpselt see, mida võiks oodata ja on tüüpiline rünnata Ukrainat täpselt golodomori, sihiliku näljahäda, mis tappis 3 miljonit ukrainlast, mälestuspäeval. Lihtsalt et näidata oma ülimat põlgust ja üleolekut,” kirjutas Twitteris president Toomas Hendrik Ilves. https://twitter.com/IlvesToomas/status/1066982690086281217

Kiievis viibiv Delfi ajakirjanik Kairi Prints ütles, et Vene saatkonna juures oli praegu rahulik, kuid räägiti, et hommikul oli inimesi seal olnud palju. Teravate sündmuste algusest sai Prints eile aimu õhtul väljas viibides, kui baaris pandi televiisor mängima, et vaadata kaadreid Aasovi mere intsidendist ja kuulata president Petro Porošenko kõnet. Kiievis märke pingete kasvamisest märgata ei olnud. Prints ütles, et kohalikega kõneldes ütlesid ukrainlased, et arvatavasti läheb olukord tuliseks. „Aga teie jõuate veel rahulikult ära minna,“ viskasid nad eestlastele siiski nalja.

Ühe Ukraina soomuskaatri komandör andis venelaste rünnaku alguses Kertši väinas raadioeetrisse sündmuskoha koordinaadid: 44º51’N ja 36º23’04’’E, teatas Twitteris Ukraina Infoarmee. Märgitakse, et see punkt asub 23 kilomeetri kaugusel kaldast, mis tähendab seda, et Ukraina kaatrid rünnati neutraalsetes vetes. https://twitter.com/i_army_org/status/1067000236353208320

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskovi sõnul on tegemist väga ohtliku provokatsiooniga, mistõttu vajab see erilist tähelepanu ja uurimist. Asja arutatakse täna Venemaa algatusel ÜRO julgeolekunõukogus.

Ukraina õhujõududest kinnitati informatsiooni USA luurelennuki sisenemise kohta õhuruumi Musta mere kohal. Kinnitati, et kõik toimub seaduste ja rahvusvahelise õiguse kohaselt ning sellest on varem teada antud.

Poola kaitseminister Mariusz Błaszczak kukkus kokku riigi sõjaväeliste teenistuste nõupidamise, et arutada olukorra teravnemist Aasovi merel.

Ukraina relvajõudude kindralstaabi ülem Viktor Muženko ütles, et Ukraina relvajõududel on piisavalt võimalusi riigi kaitsmiseks. „Relvajõududel on piisavalt võimalusi, et kaitsta meie riiki, ja me täidame oma missiooni järglaste ja Ukraina nimel, mis see meile ka maksma ei läheks,” ütles Muženko.

Mõned Ukraina sõjalaevade hõivamise käigus haavata saanud Ukraina sõjaväelased viidi Moskvasse, teatas Ukraina presidendi esndaja Krimmis Borõss Babin. Vene pool räägib kolmest haavatust Kiievil on andmed kuue haavatu kohta. Mõnedel andmetel kolme Ukraina meremeest opereeriti ja neil on killuhaavad.

Ukraina president Petro Porošenko pöördus Venemaa juhtkonna poole nõudmisega vabastada Ukraina meremehed ja laevad, mis eile Kertši väinas kinni peeti. „Ma pöördun Vene Föderatsiooni juhtkonna poole nõudmisega vabastada viivitamatult Ukraina sõjaväelased, kes rahvusvahelist õigust jämedalt rikkudes kinni peeti ja kelle saatus ei ole teada,” ütles Porošenko. Ta nõudis kinni peetud meremeeste viivitamatut üleandmisyt koos laevadega ja olukorra deeskaleerimist Aasovi merel ja mujal. Porošenko ootab oma pöördumisele kiiret vastust.

Venemaa asevälisministri Grigori Karassini sõnul on Ukraina sõjaväelaste „arusaadavad eesmärgid raputada Ukrainat sõjaseisukorra väljakuulutamisega, mobiliseerida lääne Vene-vastased meeleolud ja karmistada Vene-vastaseid sanktsioone”.

Türgi teatas, et on mures Ukraina laevade tulistamise pärast, ja lisas, et laevaliiklust piirkonnas ei tohi takistada. „Riigina, mis jagab Musta mere rannikut, rõhutame me, et läbipääsu Kertši väinast ei tohi takistada,” teatas Türgi välisministeerium ja kutsus üles ka vältima samme, mis võivad ohustada stabiilsust ja rahu regioonis.

Ukraina laevad jäid Kertšis ka videole.

Portaali Kerch.com.ru teatel on kõik kolm hõivatud Ukraina laeva Kertši sadamas. Neist on avaldatud ka foto.

Ukraina relvajõud on viidud vastuseks Vene agressioonile Aasovi merel täielikku lahinguvalmidusse, teatas kindralstaap Facebookis.

Moskva peab tagama ligipääsu Aasovi merele, teatas Saksamaa Euroopa asjade minister Michael Roth täna. Ta lisas, et nii Venemaa kui ka Ukraina peavad pinget lõdvendama.

Venemaa avas taas Kertši väina laevaliiklusele, teatas RIA Novosti täna sadamaametnikule viidates. Venemaa blokeeris väina eile.

ÜRO julgeolekunõukogu koguneb täna Ukraina asjus erekorralisele istungile, teatas USA suursaadik ÜRO-s Nikki Haley. Istung toimub Eesti aja järgi kell 18. https://twitter.com/nikkihaley/status/1066847973437521925?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1066847973437521925&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.unian.net%2Fpolitics%2F10351833-sovbez-oon-soberetsya-na-ekstrennoe-zasedanie-po-situacii-v-ukraine.html

Kiievis kogunesid Vene saatkonna juurde meeleavaldajad ja üks saatkonna auto pandi põlema.

Venemaa hõivatud Ukraina sõjalaevad viiakse Kertši sadamasse, teatas Vene piirivalve ülem Krimmis Anton Lozovoi TASS-ile. Ta ütles ka, et kolmele Ukraina meremehele anti arstiabi. Venemaa piiri rikkumise kohta on alustatud kriminaaljuurdlust.

Seoses Venemaa agressiooniga anti häire Ukraina mereväe kogu isikkoosseisule. Odessas baseeruvad laevad väljusid eile hilisõhtul merele.

Ukraina välisministeerium väljendas Venemaale kategoorilist protesti seoses relvastatud rünnakuga ja Ukraina laevade hõivamisega ning nende meeskonnaliikmete haavamise ja vangistamisega. Kogu vastutus olukorra edasise teravnemise ja rahuprotsessi õõnestamise eest lasub Ukraina välisministeeriumi teatel Kremli režiimil.

Ukraina kindralstaabi teatel on Ukraina relvajõud viidud täielikku lahinguvalmidusse.

Porošenko teatas ka, et kohest mobilisatsiooni pärast sõjaseisukorra kehtestamist ei tule.

Ukraina president Petro Porošenko teatas, et sõjaseisukorra kehtestamine ei tähenda sõjakuulutamist ja Ukraina ei kavatse kellegagi sõdida. Porošenko rõhutas, et sõjaseisukord kehtestatakse eranditult kaitseks ja seda on vaja riigikaitse tugevdamiseks Venemaa kasvava agressiivsuse ja varjamatu agressiooniakti vastu. Ukraina ei loobu Porošenko sõnul poliitilisest ja diplomaatilisest teest ajutiselt okupeeritud territooriumide vabastamiseks.

Ukraina relvajõudude kindralstaabi ülem Viktor Muženko teatas, et Venemaa hõivatud Ukaina laevadel oli 23 inimest, side nendega on kadunud. Meremeeste saatus ei ole Ukrainale teada, on ainult informatsioon kuue haavatu kohta, neist kaks on raskelt haavatud.

Turtšõnov teatas Venemaa sõjaväeüksused tegelevad aktiivse ettevalmistusega Ukraina põhja-, ida- ja lõunapiiridel. Turtšõnovi sõnul on Venemaa pidanud Ukraina vastu viis aastat hübriidsõda, aga nüüd ründas ta esimest korda avalikult.