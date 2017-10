OTSEBLOGI | Kataloonia võib täna õhtul iseseisvuse välja kuulutada

Puigdemont on üha suurema surve all loobuda plaanist iseseisvus ühepoolselt välja kuulutada.

Käib äge spekuleerimine, mida Puigdemont võib parlamendi ees esinedes öelda. Ta võib paluda parlamendil iseseisvus välja kuulutada eelmisel kuul vastu võetud referendumiseaduse alusel, mis sunniks Hispaania valitsust kehtestama otsevalitsemise Hispaania põhiseaduse paragrahvi 155 järgi.

Kataloonia presidendi Carles Puigdemonti kõne kohaliku parlamendi ees

Parlamendiliikmed tulevad oma kohtadele vaikselt tagasi, teatab el Pais. Tund on möödas, kohe peaks saadikute ette astuma president.

Parlamendisaadik Gabriel Rufian ütles el Periodicole, et president ütleb oma peatses kõnes seda, mida on kogu aeg pärast referendumit lubanud: algab protsess, mis viib Kataloonia iseseisvumisele. Mingeid lisahääletusi oodata ei olevat.

Vasakrahvusliku separatistliku erakonna CUP sotsmeediakontolt võime lugeda, et just täna peab olema see päev, mil Kataloonia iseseisvaks kuulutatakse. Mitte sammugi tagasi, lubavad nad.

Iseseisvuslaste parlamendirühmale Junts pel Sí lähedalseisev allikas ütles el Paisile, et praegune venitamine tuleneb asjaolust, et osa parlamendijõude tahab iseseisvusdeklaratsiooni parlamendis hääletusele panna, osa aga mitte.

Sotsiaalmeedias levib info, et Euroopa komisjoni president Juncker vestlevat parasjagu Puigdemontiga. See ei ole tõsi, kinnitab Junckeri pressiesindaja.

Praegu kohtuvat president Kataloonia iseseisvust taotleva parlamendirühma Junts pel Sí liikmetega.

El Pais vahendab kuuldusi - väidetavasti olevat presidendil olnud plaanis iseseisvuse välja kuulutmaine edasi lükata. Mispuhul siis kõne edasi lükkus, mis sellest plaanist sai, väljaanne ei täpsusta, tunnistades, et tegemist on kontrollimatu infoga.

El Paisi teatel kogunevad parlamendiliikmed president Puigdemontiga enne viimase kõnet veel ühele koosolekule. Mida seal arutatakse, pole ilmselt raske ära arvata.

Presidendi kõne lükkus tund aega edasi, teatab el Periodico.

https://twitter.com/el_pais/status/917782467582423040

El Paisi teatel on pool saali endiselt tühi

Kohaliku parlamendi saadikud hakkavad saali kogunema, teatab el Periodico veebiväljaanne

https://twitter.com/R34an5/status/917782406446317571

BBC andmetel kutsub Puigdemonti avaldus, mida see ka ei sisalda, esile 48-tunnise perioodi, mille jooksul peab parlament seaduse järgi iseseisvuse välja kuulutama.

Barcelonas on nii iseseisvuse poolt kui ka vastu toimunud suured meeleavaldused. Pühapäeval avaldas Hispaania koosseisu jäämise poolt meelt vähemalt 350 000 inimest.

Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli pressiesindaja teatas eile, et Merkel kinnitas telefonikõnes Rajoyga oma toetust Hispaania ühtsusele.

Täna võib Kataloonia iseseisvuse asjus tulla otsustavaid uudiseid: http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/kataloonia-president-peab-kone-parlamendi-ees-milles-voib-iseseisvuse-valja-kuulutada?id=79777050