OTSEBLOGI | Kataloonia president ajaloolises kõnes: ma tahan viia ellu katalaanide soovi saada iseseisvaks

Puigdemont on üha suurema surve all loobuda plaanist iseseisvus ühepoolselt välja kuulutada.

Käib äge spekuleerimine, mida Puigdemont võib parlamendi ees esinedes öelda. Ta võib paluda parlamendil iseseisvus välja kuulutada eelmisel kuul vastu võetud referendumiseaduse alusel, mis sunniks Hispaania valitsust kehtestama otsevalitsemise Hispaania põhiseaduse paragrahvi 155 järgi.

Kataloonia presidendi Carles Puigdemonti kõne kohaliku parlamendi ees

https://twitter.com/Esquerra_ERC/status/917813922975150080

Iseseisvusevastane parlamendisaadik Inés Arrimadas lubab, et võitlus Hispaaniasse jäämise nimel jätkub, katalaaani natsionalismile astutakse julgesti vastu.

https://twitter.com/ccifuentes/status/917808908823072774

Te olete Kataloonia autonoomia tükkideks lõhkunud, pahandab Inés Arrimadas presidendiga.

El Pais kirjutab Hispaania keskvalitsuse allikaile tuginedes, et Madrid peab presidendi kõnet igal juhul iseseisvuse välja kuulutamiseks.

https://twitter.com/el_pais/status/917808637329805312

Parlamendi ees saavad sõna iseseisvumise vastased. Inés Arrimadas kodanike parteist süüdistab iseseisvuse pooldajaid selles, et nad ei tahtnud referendumil mitte rahva arvamust ksida, vaid iga hinna eest oma riigi välja kuulutamiseks põhjust leida.

Järgnevad pikad kõnelused Hispaaniaga, lubas president oma kõne lõpus. Millal lahkulöömine täpsemalt aset leiab, me ilmselt täna õhtul teada ei saa.

Katalooniast peab saama iseseisev riik!

President ütleb, et Kataloonia rahvas on andnud talle mandaadi võtta ette tee, mis viib Kataloonia iseseisvumiseni.

Delfi lugeja video Barcelonast:

Katalaanid on aastaid nõudnud vabadust ise otsustada, ent meid pole selles kuulda võetud, ütleb president. Need püüdlused on alati olnud rahumeelsed.

Õhkkond on ootusärev, aga turistidel on Barcelonas igati turvaline, teatab eestlanna kohapealt.

https://twitter.com/elpaiscatalunya/status/917804505789489152

Puigdemont meenutab hea sõnaga Šoti referendumt, mis vägivaldseks ei kiskunud, mille tulemusi lubasid aktsepteerida mõlemad pooled.

Miljonid kataloonlased on saanud aru, et ainus võimalus meie iseolemist säilitada, on saada iseseisvaks riigiks, põrutab president.

Kohalikud on, nagu viimaseil päevil tavaks, ärevil ja lipuehteis.

President ütleb, et Kataloonia on kogu Hispaania majanduslik mootor, jõukuse ja kasvu pant.

“Meeleolu on võrdlemisi rahulik, mingit ärevust ei taju, inimesed suhtuvad kogunemisse nagu nii peakski olema. Lihtsaltöeldes hoitakse kokku," teatab Delfile Barcelonas rahvakogunemisel osalev eestlane.

Ta möönab et hulk inimesi on mures, nad kardavad tulevikku, saamata aru, mis täpselt toimub.

President rõhutab, et referendumit ei suutnud ära hoida ei Hispaania jõuametkondade ähvardused ega logistilised väljakutsed.

https://twitter.com/el_pais/status/917800811920424960

Ma tulin teie ette, et selgitada olukorda, mis kujunes välja pärast 1. oktoobrit, alustab president.

Kataloonias toimuva mõjud ulatuvad kaugele meie piiridest väljapoole, Kataloonia küsimus on kogu Euroopa küsimus.

Puigdemont on kohal.

Parlamendiliikmed tulevad oma kohtadele vaikselt tagasi, teatab el Pais. Tund on möödas, kohe peaks saadikute ette astuma president.

Parlamendisaadik Gabriel Rufian ütles el Periodicole, et president ütleb oma peatses kõnes seda, mida on kogu aeg pärast referendumit lubanud: algab protsess, mis viib Kataloonia iseseisvumisele. Mingeid lisahääletusi oodata ei olevat.

Vasakrahvusliku separatistliku erakonna CUP sotsmeediakontolt võime lugeda, et just täna peab olema see päev, mil Kataloonia iseseisvaks kuulutatakse. Mitte sammugi tagasi, lubavad nad.

Iseseisvuslaste parlamendirühmale Junts pel Sí lähedalseisev allikas ütles el Paisile, et praegune venitamine tuleneb asjaolust, et osa parlamendijõude tahab iseseisvusdeklaratsiooni parlamendis hääletusele panna, osa aga mitte.

Sotsiaalmeedias levib info, et Euroopa komisjoni president Juncker vestlevat parasjagu Puigdemontiga. See ei ole tõsi, kinnitab Junckeri pressiesindaja.

Praegu kohtuvat president Kataloonia iseseisvust taotleva parlamendirühma Junts pel Sí liikmetega.

El Pais vahendab kuuldusi - väidetavasti olevat presidendil olnud plaanis iseseisvuse välja kuulutmaine edasi lükata. Mispuhul siis kõne edasi lükkus, mis sellest plaanist sai, väljaanne ei täpsusta, tunnistades, et tegemist on kontrollimatu infoga.

El Paisi teatel kogunevad parlamendiliikmed president Puigdemontiga enne viimase kõnet veel ühele koosolekule. Mida seal arutatakse, pole ilmselt raske ära arvata.

Presidendi kõne lükkus tund aega edasi, teatab el Periodico.

https://twitter.com/el_pais/status/917782467582423040

El Paisi teatel on pool saali endiselt tühi

Kohaliku parlamendi saadikud hakkavad saali kogunema, teatab el Periodico veebiväljaanne

https://twitter.com/R34an5/status/917782406446317571

BBC andmetel kutsub Puigdemonti avaldus, mida see ka ei sisalda, esile 48-tunnise perioodi, mille jooksul peab parlament seaduse järgi iseseisvuse välja kuulutama.

Barcelonas on nii iseseisvuse poolt kui ka vastu toimunud suured meeleavaldused. Pühapäeval avaldas Hispaania koosseisu jäämise poolt meelt vähemalt 350 000 inimest.

Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli pressiesindaja teatas eile, et Merkel kinnitas telefonikõnes Rajoyga oma toetust Hispaania ühtsusele.

