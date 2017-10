OTSEBLOGI | Kataloonia parlament kuulutas välja iseseisva vabariigi

Vabariigi asutamise protsessi alustamise poolt oli 70 parlamendi liiget, vastu kümme ja tühje sedeleid oli kaks. Opositsioon boikottis hääletust.

Kohe pärast hääletustulemuse teatavaks tegemist laulsid parlamendi liikmed Kataloonia hümni "Els segadors".

Iseseisvuse väljakuulutamist tervitasid lauludega ka tuhanded Barcelonas parlamendihoone juurde kogunenud inimesed.

Hispaania peaminister Mariano Rajoy reageeris Twitteris: "Ma palun kõigilt hispaanlastelt rahu. Õigusriik taastab Kataloonias seaduslikkuse."

Kataloonia kuulutas välja iseseisvuse

"Eesti toetab jätkuvalt Hispaania territoriaalset terviklikkust. Hispaania on demokraatlik õigusriik ning kõik siseriiklikud küsimused peaks olema võimalik lahendada Hispaania põhiseadusest ja teistest seadustest lähtuvalt," teatas valitsuse pressiesindaja Delfile.

Kataloonia president Carles Puigdemont: "Kataloonia on ja jääb vabaduse maaks. Inimeste teenistuses. Keerulistel hetkedel ja tähistamise hetkedel. Praegu rohkem kui kunagi." https://twitter.com/KRLS/status/923929340177502208

Hispaania valitsus peab praegu korrapärast istungit, millele järgneb kohe erakorraline istung.

USA välisministeerium: "Ühendriigid toetavad Hispaania valitsuse põhiseaduslikke meetmeid Hispaania tugeva ja ühtsena hoidmiseks." https://twitter.com/ABC/status/923926988372537345

Carles Puigdemont vastas Twitteris Donald Tuskile: "Nagu te teate, eelistavad katalaanid alati argumentide jõudu." https://twitter.com/KRLS/status/923925566104928256

Hispaania peaminister Mariano Rajoy kutsus pärast senati istungit üles rahule, sest kõik läheb hästi ning kõike tehakse mõõdukalt ja efektiivselt. "Hispaania on tõsine riik, suur riik ja me ei lase sündida, et mõned isikud kavatsevad meie põhiseaduse likvideerida," ütles Rajoy.

"Euroopa Liidu jaoks ei muutu miski. Hispaania jääb meie ainsaks vestluskaaslaseks. Ma loodan, et Hispaania valitsus eelistab argumentide jõudu, mitte jõuargumenti," kirjutas Euroopa Ülemkogu president Donald Tusk Twitteris. https://twitter.com/eucopresident/status/923914819631271936

Hispaania senat võttis vastu otsuse anda valitsusele luba põhiseaduslike meetmete rakendamiseks Kataloonia valitsemise oma kontrolli alla võtmiseks.

Hispaania põhiseaduskohus kuulutab Kataloonia parlamendi otsuse lähitundidel kehtetuks.

Hispaania peaminister Mariano Rajoy kutsus täna kella 19-ks kokku valitsuse istungi. Arutatakse meetmeid, mida näeb ette Hispaania põhiseaduse paragrahv 155. Üks esimesi meetmeid on ilmselt Kataloonia presidendi Carles Puigdemonti ja kogu valitsuse tagandamine.