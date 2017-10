OTSEBLOGI: Katalaanid trotsisid hispaanlasi ning hääletasid iseseisvuse üle! Hispaania peaminister lajatab vastu: mingit referendumit ei toimunudki

Märgilisel rahvahääletusel küsitakse kõigilt Kataloonias elavatelt Hispaania kodanikelt, kas nad tahavad, et Katalooniast saaks iseseisev vabariik. Kataloonia president Carles Puigdemont on lubanud jah-i korral kuulutada iseseisvuse välja 48 tunni jooksul pärast tulemuste selgumist.

KATLAANIDE REFERENDUM

https://twitter.com/ArturTalvik/status/914557059567357952

Veel üks näide sellest, mis meeleolud täna Kataloonias valitsesid. Arvestades ka Hispaania peaministri seisukohti, siis kired niipea ei vaibu. https://twitter.com/Dani_CCardenas/status/914496461831835648?ref_src=twsrc%5Etfw

Rajoy toonitas veel, et just Kataloonia võimuliidrid olla konfliktides ja rahutustes süüdi. Ühtlasi kiitis ta Hispaania politseijõude, kes seisid tema hinnangul täna seaduste täitmise eest. Ta tänas ka Euroopa Liitu toetuse eest. Meenutame: ka Eesti välisministeerium kinnitas täna Delfile, et Eesti toetab Hispaania territoriaalset terviklikkust.

Barcelonas järgnes peaministri kõnele vilekoor. https://twitter.com/Ruptly/status/914558600458141697?ref_src=twsrc%5Etfw

Peaminister Rajoy teatab omalt poolt: mingit referendumit ei toimunudki! Ta väidab, et suur osa Katalooniast hoidis sest üldse kõrvale ega osalenud. "Need inimesed järgisid seadust," kiidab ta.

Kataloonia terviseamet teatas, et kokku vajas meedikute abi täna 761 inimest, ainuüksi 335 neist Barcelonas.

Ka Madridis avaldati katalaanidele toetust ning nõuti peaministri tagasiastumist. https://twitter.com/irenebaque/status/914544114422738944?ref_src=twsrc%5Etfw

AFP kirjutab, et paljud Hispaania vasakpoolsed poliitikud nõuavad, et peaminister Mariano Rajoy tänase kaose taustal tagasi astuks. Barcelona linnapea Ada Colau nimetas Rajoy'd suisa argpüksiks, kes ei suuda oma kohuseid täita.

Kell on kukkunud, valimisjaoskonnad suletakse.

Vägivaldsed ollakse mõlemal rindel - Hispaania siseministeerium avaldas video, kus ühte valimisjaoskonda sisenenud korravalvurit visati tooliga. https://twitter.com/interiorgob/status/914532366097485824?ref_src=twsrc%5Etfw

Eesti välisministeeriumi ametlik seisukoht. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/valisministeerium-kataloonias-toimuva-taustal-eesti-toetab-hispaania-territoriaalset-terviklikkust?id=79691990

Hääletamine lõppeb Eesti aja järgi kell 21.

Tasub märkida, et Euroopa Liidu poolt pole ametlikku kommentaari tänase olukorra kohta tulnud. Delfi pöördus täna õhtul ka Eesti välisministeeriumi pressiosakonna poole, ent hetkel pole veel ministeeriumi (ja ministri) ametlikku seisukohta edastatud.

Kataloonlaste poolt täpsustati, et viga sai 465 inimest, neist üle 200 Barcelonas. Valimisjaoskonnad on veel paar tundi avatud - need, mida juba päeval ei suletud. Kokku oli jaoskondi üle 2000, neist 336 suleti ametivõimude poolt.

Leedu välisminister kutsub Twitteris üles olukorda rahumeelselt lahendama. https://twitter.com/LinkeviciusL/status/914489640396173312?ref_src=twsrc%5Etfw

Pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna - just nii taltsutati täna referendumi toetajaid Barcelonas. https://www.instagram.com/p/BZtQ9hWhFrW/

Edinburghis avaldavad šotlased katalaanidele toetust omamoodi protestiaktsiooniga. https://twitter.com/TheScotsman/status/914506390579838976?ref_src=twsrc%5Etfw

Ka Hispaania siseminister tegi kokkuvõtteid - 92 ebaseaduslikku hääletuskeskust olla suletud ja kolm inimest on vahistatud. Ühtlasi on viga saanud üheksa politseinikku ning kolm eriteenistuse töötajat.

Barcelona meer Ada Colau kinnitab, et tänase päeva jooksul on Kataloonias viga saanud juba üle 460 inimese. https://twitter.com/AdaColau/status/914501386519433217?ref_src=twsrc%5Etfw

Hääletuse lõpuni on jäänud veel enam kui kolm tundi. Valimisjaoskonnad, mida ei ole Hispaania politsei eriüksuste poolt veel laiali löödud, suletakse kell 20 kohaliku aja järgi (Eesti aja järgi kell 21). Valimistulemusi on oodata esmaspäeval.

Hispaania politsei eriüksuslased otsustasid nüüd tungida kallale ka Kataloonia tuletõrjujatele. https://twitter.com/AaronBastani/status/914480981079412736

Ka Slovakkia peaminister Miro Cerar väljendas olukorra pärast muret. „Ma kutsun üles alustama poliitilist dialoogi, austama seadusi ja otsima rahumeelseid lahendusi,“ säutsus ta oma Twitteri kontol. https://twitter.com/MiroCerar/status/914465159254614016

Inimesed kasutavad ehitusmaterjale, et ehitada barikaade, kaitsmaks valimisjaoskondi politsei eest. https://twitter.com/LaVanguardia/status/914481403894562816

Ajaleht La Vanguardia kirjutab, et Kataloonia valitsuse pressiesindaja Jordi Turull ütles ajakirjanikele, et keskpäevaks oli oma hääle andnud juba 50 protsenti hääleõiguslikest kodanikest. Kuigi referendum ei nõua minimaalset osalusprotsenti, et olla siduv, suurendab kõrge osalusprotsent selle legitiimsust.

Jalgpalliklubide FC Barcelona ja Las Palmase mäng Barcelona Camp Nou jalgpallistaadionil toimub täna publikuta seoses kasvavate pingetega Kataloonias. Uut õli valas täna tulle Las Palmase otsus väljendada toetust kuningriigi ühtsusele ja ehtida oma sümboolika Hispaania lipuga. FC Barcelona mõistis samal ajal hukka keskvalitsuse otsuse takistada inimestel praktiseerimast oma demokraatliku õigust osaleda hääletusel. Algselt tehti ettepanek La Liga mäng ära jätta, kuid ametnikud ei olnud sellega päri. https://twitter.com/FCBarcelona/status/914487515654103041

Teated Katalooniast: kuningriigi ja kohalike politseijõudude vahel on märgata ühe suuremaid pingeid. Kataloonia politsei on väljendanud rahulolematust kuningriigi politseijõudude vägivaldsusega kohalike elanikega ümberkäimisel. https://twitter.com/aldin_ww/status/914480932245131264

Kataloonia siseasjade direktor Raul Romeva ütles täna ajakirjanikele Hispaania politseinike vägivaldsust kommenteerides, et Kataloonia pöördub peaminister Mariano Rajoy valitsuse rikkumiste pärast Euroopa võimude poole.

Analüütik Toomas Alatalu kirjutab, et „kataloonlaste nõudmised on laual olnud kaua, ent sama kaua on keskvõim dialoogi eiranud ning nii jõutigi kogu maailma hõivanud aega, kus demokraatia ja kodanikuõigused on suurel jaolt vaid ilusad sõnad, mida tegelikkuses asendab ühe ja tugevama poole ainuõigus“. http://epl.delfi.ee/news/arvamus/toomas-alatalu-kataloonia-iseseisvuslased-voidavad-sest-keskvoim-reageeris-jouga?id=79687948

Hispaania valitsuse kõrgeim esindaja Kataloonias Encric Millo ütles pühapäeval, et „tänaseid sündmusi Kataloonias ei saa iialgi kujutada referendumina või millenagi, mis sellele sarnaneb“. Ühtlasi tänas ta Hispaania politseinikke „kõikide katalaanide julgeoleku üle järelevalve pidamise ja nende õiguste tagamise eest“.

Hispaania politsei jõuliste võtete tõttu on saanud Kataloonias vigastada juba vähemalt 337 inimest, kellest mitu raskelt. Teadaolevalt toimetati vähemalt üks inimene tänavalt otse operatsioonilauale, kui teda tabas šokigranaat silma. https://twitter.com/catalangov/status/914465643747069952

Briti leiboristist opositsioonijuht Jeremy Corbyn kirjutas oma Twitteri kontol, et „politsei vägivald kodanike vastu Kataloonias on šokeeriv. Hispaania valitsus peab viivitamatult tegutsema ja sellele punkti panema“. https://twitter.com/jeremycorbyn/status/914468254986448899

Belgia peaminister Charles Michel on esimene Euroopa Liidu valitsusjuht, kes mõistab vägivalla katalaanide vastu hukka. „Vägivald ei saa kunagi olla lahendus! Me mõistame hukka kõik vägivallavormid ja kutsume taas üles poliitilisele dialoogile,“ säutsus Michel täna pärastlõunal oma Twitteri kontol. https://twitter.com/CharlesMichel/status/914455311553040384

Kataloonias Barcelona lähedal asuvas väikelinnas elav Ilona Maasikmets ütles täna pärastlõunal Delfile, et tänased sündmused demonstreerivad, kuidas „katalaanidele näidatakse keskvõimu poolt koht kätte“. „Rahvas ja eriti katalaanid ei ole keegi muud kui hääleõigusetud orjad,“ tõdes ta. „Ma elan Garrafi maakonna pealinnas Vilanova i la Geltrús ja siingi oli võimalik täiesti rahulikult hääletada kuni lõunani, mil saabusid Hispaania politsei üksused, kes asusid valimisjaoskondi ja isegi usuühinguid ja spordikeskusi sulgema, et takistada hääletust ja rahva kogunemist. Kui veel nädal tagasi olid paljud katalaanid ja siin elavad hispaanlased valmis hääletama eraldumise vastu, siis nüüd on lugu täiesti vastupidine.“

„Hirmu ei ole, pigem on see jõuetu viha,“ tunnistas Johannes, rääkides n-ö föderaalpolitsei brutaalsusest. „Miks rakendab riik seesuguseid jõumeetodeid oma rahva vastu? Need inimesed ei ole siin ju terroristid. Tahavad vaid mõned paberid urni lasta.“ http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/eestlane-kataloonias-hirmu-ei-ole-pigem-on-see-jouetu-viha?id=79689878

Kataloonia president Carles Puigdemont ütles täna ajakirjanikele, et „vägivald ei peleta kataloonlasi hääletamast“. Võimude teatel on täna politsei eriüksuslaste jõulise tegutsemise tõttu meditsiilist abi vajanud 38 inimest. https://twitter.com/jdiegotorres/status/914432478970089473

Hispaania rahvuskaart, mis lööb jõuga laiali valimisjaoskondi üle kogu Kataloonia, teatas oma Twitteri kontol, et hakkab ahistamisele ja provokatsioonidele vastu, kuid täidab oma ülesandeid, et kaitsta seadust. https://twitter.com/guardiacivil/status/914441714517061633

Hispaania siseminister Juan Ignacio Zoido kirjeldas täna hommikul Hispaania rahvuskaardi ja politsei vastust kui „proportsionaalset ja professionaalselt“. Antud video järjekordsest valimisjaoskonnast, mida võimud tahavad jõuga sulgeda. https://twitter.com/LuzSanchis/status/914421795817705472

Ka väikelinn Lleida Barcelona külje all on jäänud Hispaania politsei erivägede meelevalla alla. https://twitter.com/_Aloma_/status/914417449491197952

Eesti välisministeerium hoiatas Kataloonias rahvahääletuse ajal viibivaid eestlasi, märkides, et „soovitame piirkonnas viibides olla tavapärasest tähelepanelikum ning vältida suuri rahvakogunemisi ja meeleavaldusi“. https://twitter.com/Conflicts/status/914420369695690753

Hispaania ametnikud tungisid täna pärastlõunal sisse järjekordsesse katalaanide valimisjaoskonda ja konfiskeerisid sealt jõuga valimiskastid. Inimesed vastasid neile rahumeelsel moel ühiste hõisetega: „Me hääletame!“ https://twitter.com/Limportant_fr/status/914423230827520000

Kataloonia suurlinna Barcelona linnapea Ada Colau kutsus Hispaania peaministrit Mariano Rajoyd üles täna hommikul ametist tagasi astuma ja nõudis lõppu politseijõudude vägivallale rahumeelsete valijate vastu. https://twitter.com/AdaColau/status/914421923249102849

Kataloonia president Carles Puigdemont mõistis Hispaania riigi „põhjendamatu vägivalla“ hukka. Teadmata arv inimesi on saanud viga, kui politsei asus kasutama jõudu, et inimesi hääletuskohtadest laiali ajada. https://twitter.com/AFP/status/914423980852957184

Järjekorrad neis valimisjaoskondades, mis on veel avatud, on väga pikad. https://twitter.com/alfcongostrina/status/914418481608708096

Hispaania politsei eriüksus on asunud valimisjaoskondi kaitsvaid katalaane kumminuiadega peksma. Inimesed seisavad aga koos ega taha loobuda õigusest anda oma hääl iseseisvuse üle toimuval rahvahääletusel. https://twitter.com/ErnestRP70/status/914416128713199617

Kataloonia valitsus andis pühapäeval teada, et hoolimata Hispaania politsei tegevusest, suudetakse iseseisvusreferendum läbi viia. „Valitsus on täna seisukohal, et me suudame enesemääramisreferendumi läbi viia - mitte päris nii nagu soovisime, kuid sellel on demokraatlikud garantiid,“ vahendab ERR Kataloonia piirkondliku valitsuse esindaja Jordi Turulli sõnu pressikonverentsil.

Kataloonia valitsuse pressiesindaja sõnul on 73 protsenti valimisjaoskondadest endiselt avatud, hoolimata kuningriigi politsei eriüksuse jõulisest tegevusest nende sulgemisel ja rahva laiali ajamisel üle kogu piirkonna. https://twitter.com/thespainreport/status/914414277825585152

Vaatleja Artur Talvik ütles Barcelonast, et politsei vägivallast hoolimata ei näe Talvik inimeste silmis hirmu. „Kõik on väga enesekindlad. Tõeline kodanikuühiskond - veebilehed võetakse maha ja valimiskastid korjatakse ära, aga inimesed ei anna alla,“ ütles ta. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/artur-talvik-kataloonias-meeleolu-on-nagu-laulva-revolutsiooni-ajal?id=79688586

Tuletõrjujad on läinud kohalikke inimesi tänavatele kaitsma, kõndides kaitsva müürina rahva ja kuningriigi politsei eriüksuslaste vahel. Tundub, et Hispaania politsei nii ekstreemseks veel ei muutu, et päästjatele jõuga vastu astuda. https://twitter.com/CataloniaHelp2/status/914411497887027201

Telekanali Sky News korrespondent Mark Stone teatab Barcelona kesklinnast, et kuningriigi politsei eriüksus on asunud kasutama šokigranaate, et inimesi enda teelt ja valimisjaoskondadest tõrjuda. Teatakse paanikast. https://twitter.com/JordiGraupera/status/914406594779205632

Kataloonia presidendil Carles Puigdemontil õnnestus iseseisvusreferendumil siiski oma hääl anda. https://twitter.com/jaumeclotet/status/914399414877335553

Teated Katalooniast: Hispaania politsei eriüksuse jõulise tegevuse tõttu on viga saanud mitu inimest. https://twitter.com/AmichaiStein1/status/914402046710894592

Vilafranca del Penedes elav eestlanna ütles Delfile, et isegi kui osad jaoskonnad on kinni pandud, saavad valimisõiguslikud inimesed keskvõimu trotsides teistesse jaoskondadesse ikkagi valima minna. „Neil on selleks eraldi süsteem, nii et kes valida tahavad, saavad seda teha. Valimisjaoskondi on kokku umbes 6200,“ ütles ta. „Meie valimisjaoskonnas on veel rahulik. Teistes jaoskondades üritavad Hispaania eriüksused inimesi laiali ajada ja valimiskaste konfiskeerida. Esimesed kohad, kuhu Hispaania politsei läks, on need jaoskonnad, kus peaks oma hääle andma Kataloonia peaminister Carles Puigdemont, asepeaminister Oriol Junqueras i Vies ja parlamendi esimees Carme Forcadell.“ https://twitter.com/CataloniaHelp2/status/914392027588112384

Isegi Barcelona lähedal asuvas muidu rahulikus 130 000 elanikuga Lleida linnas on kuningriigi politsei asunud jõuliselt tegutsema ja iseseisvuse üle hääletada soovivaid kataloonlasi jaoskondadest laiali ajama. https://twitter.com/CataloniaHelp2/status/914393468864274432

Kohapeal viibiva Mirjam Johannes sõnul on Hispaania politsei eriüksuse jõuline tegevus üks paljudest põhjustest, miks katalaanide rahulolematus keskvalitsusega on rahvahääletuse eel kasvanud. „Inimesi ajavad laiali kuningriigi jõud, piirkondlik politsei käib ainult vaatamas ja küsimas, kas kavatsete jääda,“ ütles Johannes. „Hullim on rahvuskaart: need on paramilitaristid, kes ongi nagu sõtta tulnud. /.../ Ja kui hispaaniameelsed Barcelona linnavalitsuselt sildi "Rohkem demokraatiat" maha kiskusid, oli seegi päris õudne.“

Hispaania politsei on valmis kasutama jõudu isegi pensionäride vastu, et täita korraldus ja tõrjuda rahvas valimisjaoskondadest, kus nad soovivad hääletada iseseisvuse üle. Antud videol on näha, kuidas politsei eriüksus kähmleb valimisjaoskonna ees vanema daamiga. https://twitter.com/RepressionAtCAT/status/914395208971898881

https://twitter.com/ArturTalvik/status/914384405342441474

Teated Barcelonast: mitmed valimisjaoskonnad on politsei poolt suletud. Valimiskastid konfiskeeritud.

Barcelonas elav eestlanna Mirjam Johannes ütles täna hommikul Delfile, et politseijõududele on antud luba kasutada jõudu, et valimisjaoskonnad sulgeda. „Võimudele anti korraldus takistada koolide avamist. Juba kella viiest hommikul olid inimesed platsis oma valimisjaoskonna juures, et sulgemist vältida,“ kirjeldas ta, „kuid politsei ülesanne on need kinni panna ja referendumi läbiviimist takistada“.https://twitter.com/MStothard/status/914381858678427648

Hispaania politsei on asunud kasutama jõudu, et inimesi valimisjaoskondadest minema ajada. Ajalehe Financial Times korrespondent Michael Stothard‏ kirjutab oma Twitteri kontol, et need on kaadrid, mida Madrid on kartnud: politsei kasutamas jõudu, et noori ja vanu valimisjaoskondadest tõrjuda. https://twitter.com/MStothard/status/914383185936621568

Barcelona lähedal väiksemas linnas, Vilafranca del Penedes elav eestlanna ütles täna hommikul ühest linna valimisjaoskonnast Delfile, et kohalik politsei on seal paar korda käinud, kuid otsustanud inimesi mitte ära ajada. „Tulime elukaaslasega siia ainult rahvahääletuseks. Oleme kella 6st hommikul juba kohalikus koolis ootanud, mis on üheks valimisjaoskonnaks. Paljud veetsid siin ka öö,“ jutustas ta. „Inimesi on palju ja politsei on paar korda mööda sõitnud. Olid väga sõbralikud ja küsisid lihtsalt, kui palju inimesi siin on. See on kohalik Kataloonia politsei, kes küll täidab käske ja nad teevad oma tööd, aga nad ei ole nii jõulised, kui Hispaania politsei, sest need on nende endi inimesed. Nad tegutsevad raske südamega ja kui inimesi on valimisjaoskonnas väga palju, siis ei hakata survestama.“„Kohalikud räägivad, et selline inimeste tänavatele tulemine suurenes järsult alles hiljuti, kui Hispaania valitsus hakkas kasutusele võtma erinevaid jõumeetmeid, inimesi kohtu alla saatma, ähvardama ja vahistamisi läbi viima,“ tõdes eestlanna. „Tegelikult enamik inimesi, nii poolt kui vastu tahavad lihtsalt hääletada ja neid ärritab selle ära keelamine, sest rahvahääletus on otsene demokraatia ja inimesed on väga selle poolt.“„Valimisjaoskonna juures on ka praegu nii vanad kui noored, lastega pered, kõik... Inimesed on rahumeelsed ja rõõmsad ning tahavad lihtsalt, et nende häält kuulda võetakse,“ kirjeldas eestlanna.

Tere hommikust! Miljonid katlaanid suunduvad täna Hispaania võimude jõupingutuste kiuste valimisjaoskondadesse, et hääletada referendumil Kataloonia iseseisvuse üle. Madridist on antud politseinikele korraldus hääletusele punkt panna, kuid tuhanded katalaanid kaitsesid valimisjaoskondi, keeldudes nendest öösel lahkumast.

Tuhanded demonstrandid lehvitasid täna õhtul suurlinna Barcelona kesklinnas nii Hispaania kui Kataloonia lippe, teatab uudisteagentuur AP. Üks osa neist avaldas meelt iseseisvusreferendumi vastu ja kuningriigi ühtsuse poolt, teine osa jälle iseseisvusreferendumi poolt ja keskvõimu jõuvõtete vastu.

„Huvitav on ka see, et Eesti valitsus ei ole avaldanud oma poolehoidu Katalooniale,“ märkis Barcelona lähedal elav eestlanna. „Meid, kohalikke eestlasi, on see väga häirinud. Vähemalt minu tutvusringkonda kuuluvaid eestlasi.“http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/eestlane-barcelonas-meid-hairib-eesti-valitsuse-ukskoiksus?id=79687384

Ka juba mitu aastat Barcelonas elanud eestlanna Mariann Johannes tunnistas täna õhtupoolikul Delfile, et hispaanlaste jõunumbrid katalaanide rahvahääletuse eel on asjad kindlasti hullemaks teinud.„Ma usun, et need, kes lõpuks raskuste kiuste valima lähevad, on pigem „jah“-i poolt,“ ütles ta. „Hispaania jõunumbrid on asjad kindlasti hullemaks teinud, sest mooduse oma valimisjaoskonnad avada leiavad katalaanid ikka. Kes viis kooliuksed hooldusesse, kes korraldab spordipäeva või muusikaürituse, mõnedes koolides kämbitakse juba praegu. Ka valimissedelid prindivad kohalikud ise kodudes välja ja jagavad neid teistele tänaval.“„Ütle katalaanile, et ta ei tohi või ei saa, ja ta leiutab sulle kümme viisi, kuidas ikka saab,“ märkis Johannes. „Lihtsam oleks olnud see referendum ära korraldada: teha kampaaniat ja lasta kõigil hääletada.“Rahvahääletuse eelsed päevad on tema sõnul möödunud närviliselt, kuid samal ajal ka pidulikult. „Plaça Universitatil olid kõik viimased päevad üliõpilasmeeleavaldused. Ja eile oli ka Kataloonia Rahvusassamblee ja ühenduse Omnium Cultural üritus Montjuïcil, mis oli hästi meeleolukas. Aga üldiselt on kõik ju hästi rahumeelsed ja sõbralikud,“ kirjeldas ta.

Juba aastaid Kataloonia suurlinnas Barcelonas elanud eestlanna Linda Uldrich ütles täna pärastlõunal Delfile, et meeleolud linnas on väga vastandlikud ning homse suhtes valitseb teadmatus ja segadus. „Katalaanid on tänavatel rahulolematud ega varja oma meelsust: seinad ja tänavapostid on kaetud iseseisvust toetavate plakatitega ning rõdudel lehvivad lipud,“ kirjeldas Uldrich. „Teisest küljest on Barcelona aga väga multikultuurne ja tuntud oma mitmekesisuses: siin elab ka väga suur hulk mitte katalaane: nii hispaanlasi kui teisi rahvaid, kellel on toimuva ja tuleviku suhtes parajalt vastuseta küsimusi ja hirme.“ „Olles varasemalt ülikoolis analüüsinud katalanide identiteeti ja enesemääratlust, mõistan ma hästi inimeste soovi iseseisvuda ja selge on ka see, et senise poliitikaga enam edasi minna ei saa,“ ütles eestlanna. „Kuid ma ei nõustu katalaani kohaliku võimu metoodika ja argumentatsiooniga ning arvan, et võimalik iseseisvumine oleks praegusel hetkel parajaks karuteeneks kõigile.“Uldrichi sõnul on kohaliku võimu poolt tegemist justkui läbimõtlemata ja impulsiivse trotsiga ning Hispaania jõuvõtted lisavad vaid õli tulle.„Viimasel ajal toimunu on inimeste meelestatust palju kallutanud,“ tunnistas ta. „Kui paari kuu eest oli veel palju neid, kes tervemõistuslikult analüüsides olid pigem kriitilised või kaldusid „ei“ poole, siis Hispaania jõuvõtete tõttu on meelsus muutunud emotsionaalseks vastasseisuks.“ „Jah, muutuseid on vaja ja ka Kataloonia vajaks rohkem vabadust ja õigusi, kuid kas just oma riiki,“ tõdes Uldrich. „Antud hetkeks on valesti käitunud nii kohalik kui ka Hispaania võim ning argumenteeritud poolehoidu või vastasseisu leiab mõlemale poolele.“

https://twitter.com/ArturTalvik/status/914057921243357184

https://twitter.com/ArturTalvik/status/913783089733697537

Kuid Kataloonia tänavatel ei avalda meelt ainult iseseisvuse poolt, vaid ka selle vastu. Täna keskpäeval koguneski Barcelona tänavatele mitusada inimest Hispaania lippudega, kes avaldasid toetust kuningriigi ühtsusele.

Hispaania valitsus andis laupäeval teada, et politsei on tõkestanud ligipääsu enam kui pooltele Kataloonia koolidele, kus kavatseti homme valimisjaoskond avada. Valitsuse allikas ütles ajakirjanikele, et ligipääs tõkestati 1300 asutusele 2300st. Arvukate koolide ees on selle peale aga nüüd koha sisse võtnud iseseisvusmeelsed elanikud, kes üritavad takistada võimudel neid hääletuseks tõkestamast.

Kataloonia politseijõudude juht Josep Lluís Trapero eelistab ajakirjanduse teatel lähtuda pigem omavalitsuse suunistest, mitte Hispaania keskvalitsuse omadest. Kataloonia politseinike ametiühingu juht Francesc Vidal selgitas nimelt, et korravalvurid saavad praegu korraldusi kahest konkureerivast võimukeskusest ja peavad sellises olukorras lähtuma põhieesmärgist, milleks on tagada elanike turvalisus. „Meil on palju olulisemaid ja tõsisemaid ülesandeid kui valimiskastide jälitamine,” väljendas ta paljude kohalike politseinike seisukohta.

Hispaania politsei okupeeris rahvahääletuse eel katalaanide valitsuse kommunikatsioonikeskuse, ühena paljudest sammudest iseseisvuslasi peatada, märgib uudisteagentuur Reuters. Kataloonia valitsuse pressiesindaja ütles täna ajakirjanikele, et vähemalt neli politseiametnikku sisenesid hommikupoolikul Barcelonas asuvasse keskusesse ja lubasid sealt enne esmaspäeva mitte lahkuda.

Ajaleht Eesti Päevaleht kirjutas reedel, et piirkondlik politsei Mossos d’Esquadra sai Hispaania prokuratuurilt korralduse võtta valimisjaoskonnad oma kontrolli alla ja hääletajaid sinna mitte lubada. Kõiki ametnikke, kes lasevad valijaid jaoskondadesse, ähvardab samuti karistus allumatuse ja avaliku raha väärkasutamise eest. http://epl.delfi.ee/news/valismaa/kataloonia-voib-jargmisel-nadalal-argata-uhtaegu-kahes-oigusruumis?id=79643462

Kataloonia president Carles Puigdemont avaldas ööl vastu tänast iseseisvust tänavatele toetama tulnud kümente tuhandete inimeste ees lootust, et Kataloonia astub õige pea oma esimese sammu iseseisva riigina. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/fotod-ja-video-tuhanded-katalaanid-avaldasid-referendumi-eel-iseseisvusele-toetust?id=79683786

Tere pärastlõunat! Juba homme asuvad katalaanid oma saatuse üle hääletama ja kõigi sündmustega on võimalik end jooksvalt kursis hoida DELFI otseblogi kaudu. Täna jälgime, kuidas keskvalitsus on asunud tegema veel viimaseidki jõupingutusi, et kohalikele võimudele kaikaid kodaratesse loopida ja rahvahääletus ära hoida.