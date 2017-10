OTSEBLOGI: Katalaanid asusid hispaanlasi trotsides iseseisvuse üle hääletama

Hispaania on lasknud käiku eri jõuvõtted, et katalaanidel ei oleks võimalik hääletust korraldada, olles vahistanud hulga kohalikke ametnikke, kuulutades rahvahääletuse Ülemkohtu kaudu põhiseadusega vastuolus olevaks, karmistades kontrolli regiooni rahaasjade üle, tuues piirkonda juurde politseinikke ja konfiskeerides rohkem kui 10 miljonit hääletussedelit.

Katalaanide juhid on aga survest hoolimata lubanud referendumi pühapäeval läbi viia.

Märgilisel rahvahääletusel küsitakse kõigilt Kataloonias elavatelt Hispaania kodanikelt, kas nad tahavad, et Katalooniast saaks iseseisev vabariik. Kataloonia president Carles Puigdemont on lubanud jah-i korral kuulutada iseseisvuse välja 48 tunni jooksul pärast tulemuste selgumist.

KATLAANIDE REFERENDUM

Tuhanded demonstrandid lehvitasid täna õhtul suurlinna Barcelona kesklinnas nii Hispaania kui Kataloonia lippe, teatab uudisteagentuur AP. Üks osa neist avaldas meelt iseseisvusreferendumi vastu ja kuningriigi ühtsuse poolt, teine osa jälle iseseisvusreferendumi poolt ja keskvõimu jõuvõtete vastu.

„Huvitav on ka see, et Eesti valitsus ei ole avaldanud oma poolehoidu Katalooniale,“ märkis Barcelona lähedal elav eestlanna. „Meid, kohalikke eestlasi, on see väga häirinud. Vähemalt minu tutvusringkonda kuuluvaid eestlasi.“http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/eestlane-barcelonas-meid-hairib-eesti-valitsuse-ukskoiksus?id=79687384

Ka juba mitu aastat Barcelonas elanud eestlanna Mariann Johannes tunnistas täna õhtupoolikul Delfile, et hispaanlaste jõunumbrid katalaanide rahvahääletuse eel on asjad kindlasti hullemaks teinud.„Ma usun, et need, kes lõpuks raskuste kiuste valima lähevad, on pigem „jah“-i poolt,“ ütles ta. „Hispaania jõunumbrid on asjad kindlasti hullemaks teinud, sest mooduse oma valimisjaoskonnad avada leiavad katalaanid ikka. Kes viis kooliuksed hooldusesse, kes korraldab spordipäeva või muusikaürituse, mõnedes koolides kämbitakse juba praegu. Ka valimissedelid prindivad kohalikud ise kodudes välja ja jagavad neid teistele tänaval.“„Ütle katalaanile, et ta ei tohi või ei saa, ja ta leiutab sulle kümme viisi, kuidas ikka saab,“ märkis Johannes. „Lihtsam oleks olnud see referendum ära korraldada: teha kampaaniat ja lasta kõigil hääletada.“Rahvahääletuse eelsed päevad on tema sõnul möödunud närviliselt, kuid samal ajal ka pidulikult. „Plaça Universitatil olid kõik viimased päevad üliõpilasmeeleavaldused. Ja eile oli ka Kataloonia Rahvusassamblee ja ühenduse Omnium Cultural üritus Montjuïcil, mis oli hästi meeleolukas. Aga üldiselt on kõik ju hästi rahumeelsed ja sõbralikud,“ kirjeldas ta.

Juba aastaid Kataloonia suurlinnas Barcelonas elanud eestlanna Linda Uldrich ütles täna pärastlõunal Delfile, et meeleolud linnas on väga vastandlikud ning homse suhtes valitseb teadmatus ja segadus. „Katalaanid on tänavatel rahulolematud ega varja oma meelsust: seinad ja tänavapostid on kaetud iseseisvust toetavate plakatitega ning rõdudel lehvivad lipud,“ kirjeldas Uldrich. „Teisest küljest on Barcelona aga väga multikultuurne ja tuntud oma mitmekesisuses: siin elab ka väga suur hulk mitte katalaane: nii hispaanlasi kui teisi rahvaid, kellel on toimuva ja tuleviku suhtes parajalt vastuseta küsimusi ja hirme.“ „Olles varasemalt ülikoolis analüüsinud katalanide identiteeti ja enesemääratlust, mõistan ma hästi inimeste soovi iseseisvuda ja selge on ka see, et senise poliitikaga enam edasi minna ei saa,“ ütles eestlanna. „Kuid ma ei nõustu katalaani kohaliku võimu metoodika ja argumentatsiooniga ning arvan, et võimalik iseseisvumine oleks praegusel hetkel parajaks karuteeneks kõigile.“Uldrichi sõnul on kohaliku võimu poolt tegemist justkui läbimõtlemata ja impulsiivse trotsiga ning Hispaania jõuvõtted lisavad vaid õli tulle.„Viimasel ajal toimunu on inimeste meelestatust palju kallutanud,“ tunnistas ta. „Kui paari kuu eest oli veel palju neid, kes tervemõistuslikult analüüsides olid pigem kriitilised või kaldusid „ei“ poole, siis Hispaania jõuvõtete tõttu on meelsus muutunud emotsionaalseks vastasseisuks.“ „Jah, muutuseid on vaja ja ka Kataloonia vajaks rohkem vabadust ja õigusi, kuid kas just oma riiki,“ tõdes Uldrich. „Antud hetkeks on valesti käitunud nii kohalik kui ka Hispaania võim ning argumenteeritud poolehoidu või vastasseisu leiab mõlemale poolele.“

Kuid Kataloonia tänavatel ei avalda meelt ainult iseseisvuse poolt, vaid ka selle vastu. Täna keskpäeval koguneski Barcelona tänavatele mitusada inimest Hispaania lippudega, kes avaldasid toetust kuningriigi ühtsusele.

Hispaania valitsus andis laupäeval teada, et politsei on tõkestanud ligipääsu enam kui pooltele Kataloonia koolidele, kus kavatseti homme valimisjaoskond avada. Valitsuse allikas ütles ajakirjanikele, et ligipääs tõkestati 1300 asutusele 2300st. Arvukate koolide ees on selle peale aga nüüd koha sisse võtnud iseseisvusmeelsed elanikud, kes üritavad takistada võimudel neid hääletuseks tõkestamast.

Kataloonia politseijõudude juht Josep Lluís Trapero eelistab ajakirjanduse teatel lähtuda pigem omavalitsuse suunistest, mitte Hispaania keskvalitsuse omadest. Kataloonia politseinike ametiühingu juht Francesc Vidal selgitas nimelt, et korravalvurid saavad praegu korraldusi kahest konkureerivast võimukeskusest ja peavad sellises olukorras lähtuma põhieesmärgist, milleks on tagada elanike turvalisus. „Meil on palju olulisemaid ja tõsisemaid ülesandeid kui valimiskastide jälitamine,” väljendas ta paljude kohalike politseinike seisukohta.

Hispaania politsei okupeeris rahvahääletuse eel katalaanide valitsuse kommunikatsioonikeskuse, ühena paljudest sammudest iseseisvuslasi peatada, märgib uudisteagentuur Reuters. Kataloonia valitsuse pressiesindaja ütles täna ajakirjanikele, et vähemalt neli politseiametnikku sisenesid hommikupoolikul Barcelonas asuvasse keskusesse ja lubasid sealt enne esmaspäeva mitte lahkuda.

Ajaleht Eesti Päevaleht kirjutas reedel, et piirkondlik politsei Mossos d’Esquadra sai Hispaania prokuratuurilt korralduse võtta valimisjaoskonnad oma kontrolli alla ja hääletajaid sinna mitte lubada. Kõiki ametnikke, kes lasevad valijaid jaoskondadesse, ähvardab samuti karistus allumatuse ja avaliku raha väärkasutamise eest. http://epl.delfi.ee/news/valismaa/kataloonia-voib-jargmisel-nadalal-argata-uhtaegu-kahes-oigusruumis?id=79643462

Kataloonia president Carles Puigdemont avaldas ööl vastu tänast iseseisvust tänavatele toetama tulnud kümente tuhandete inimeste ees lootust, et Kataloonia astub õige pea oma esimese sammu iseseisva riigina. http://www.delfi.ee/news/paevauudised/valismaa/fotod-ja-video-tuhanded-katalaanid-avaldasid-referendumi-eel-iseseisvusele-toetust?id=79683786

