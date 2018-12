OTSEBLOGI | Järeleandmiste kiuste: „kollaste vestide” protestiaktsioon ei näi hääbuvat

Prantsuse protestid

Juba tuleb pealinnas Pariisis politseinikel vastamisi seista väga omapäraste protestijatega: nende fotol olevate naiste välimus jäljendab Marianne'i oma, kes on Vabariigi ja Vabaduse sümbol Prantsuse revolutsiooni ajast.

Eesti Päevalehe ja Delfi repoter Kaarel Kressa ja fotograaf Madis Veltman viibivad täna Toulouse'is, kus on hommikul ja keskpäeval oodata rahulikumat protestiaktsiooni. Õhtupoolikul võib aga karta lõhkumislainet.

Arc de Triomphe'i ääres on juba mõnisada rahumeelset meeleavaldajat. Tundub, et külma nad ei pelga: ilmateenistuse teatel kõigub temeperatuur seal nulli ümbruses ja juba pärastlõunal peaks hakkama ka vihma ja lörtsi sadama.

Täna, nagu ka eelmisel nädalavahetustel, on rahvarohkematesse piirkondadesse sisenemisel kontroll, mis tähendab, et politseinik viskab inimestele pilgu kotti, veendumaks, et kellelgi ei ole kaasas ühtki eset, millega kaaskodanikele viga või nende varale kahju saaks teha.

Juba on Toulouse'i tänavatel, kus kell hakkab saama 10 hommikul, hulgaliselt kollastes vestides inimesi. Tasub märkida, et alles mõne päeva eest soovitas valitsus meeleavaldajatel sel nädalavahetusel koju jääda, arvestades juhtunut Strasbourgi jõuluturul. Tulistaja, 29-aastane islamist, aga tabati ja tapeti neljapäeva õhtul.

Täna aitab Delfi sündmustel üle Prantsusmaa silma peal hoida otseblogi vahendusel.