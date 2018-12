OTSEBLOGI | Järeleandmiste kiuste: „kollaste vestide” protest ei näi ikka veel hääbuvat

Prantsuse protestid

Kressa: "Hambuni relvastatud sandarmeid ja politseinikke on Toulouse´i tänaval kümnete kaupa, meeleavaldajate kotid otsitakse läbi. Kõik kulgeb mõlemalt poolt viisakalt ja sõbralikult, enamik meeleavaldajaid ei taha vägivallast midagi kuulda. Siiski on "kollaste vestide" näha ka esimesi kaetud näo ja ähvardava olekuga musta riietatud mehi, kes vibutavad ajakirjanike suunas keskmist näppu. Miks on vaja juba praegu nägu katta, jääb ebaselgeks. Õhtul läheb linnas kindla peale märuliks. Eelmisel laupäeval oli Toulouse üks vägivaldsemate kokkupõrgete paiku pärast Pariisi. Võimude teatel on alates poole kahest kesklinna liiklus tugevalt häiritud, ühistransport suunatakse ringi."

Kressa: "Lahendusi pakutakse Toulouse´i tänaval erinevaid - kes nõuab Macroni tagasiastumist, kes tahab referendumitele tugineva otsedemokraatia kehtestamist, kes soovib lihtsalt, et valitsus pahameele ulatust mõistaks. Pärast Strasbourgi tulistamist palus valitsus, et meeleavaldused ära jäetaks, kuid sellest on asi kaugel. Mitu nooremat inimest ütles, et on sel laupäeval väljas esimest korda."

Toulouse´is meeleavaldusi kajastava Eesti Päevalehe reporteri Kaarel Kressa ja fotograaf Madis Veltmani sõnul kulgeb hommikune üritus esialgu rahulikult. "Kõik, kes meiega on rääkinud, põhjendasid proteste viletsa majandusliku olukorraga," ütleb Kressa. "Paljud ütlevad, et ei looda ühegi poliitilise partei peale - kohtusime nii pettunud Rahvusrinde kui sotsialistide endiseid valijaid. Üks kamp puha, kommenteeris üks mees, pannes ühte patta nii Emmanuel Macroni, Francois Hollande´i kui ka Marine Le Peni.

Juba tuleb pealinnas Pariisis politseinikel vastamisi seista väga omapäraste protestijatega: nende fotol olevate naiste välimus jäljendab Marianne'i oma, kes on Vabariigi ja Vabaduse sümbol Prantsuse revolutsiooni ajast.

Eesti Päevalehe ja Delfi repoter Kaarel Kressa ja fotograaf Madis Veltman viibivad täna Toulouse'is, kus on hommikul ja keskpäeval oodata rahulikumat protestiaktsiooni. Õhtupoolikul võib aga karta lõhkumislainet.

Arc de Triomphe'i ääres on juba mõnisada rahumeelset meeleavaldajat. Tundub, et külma nad ei pelga: ilmateenistuse teatel kõigub temeperatuur seal nulli ümbruses ja juba pärastlõunal peaks hakkama ka vihma ja lörtsi sadama.

Täna, nagu ka eelmisel nädalavahetustel, on rahvarohkematesse piirkondadesse sisenemisel kontroll, mis tähendab, et politseinik viskab inimestele pilgu kotti, veendumaks, et kellelgi ei ole kaasas ühtki eset, millega kaaskodanikele viga või nende varale kahju saaks teha.

Juba on Toulouse'i tänavatel, kus kell hakkab saama 10 hommikul, hulgaliselt kollastes vestides inimesi. Tasub märkida, et alles mõne päeva eest soovitas valitsus meeleavaldajatel sel nädalavahetusel koju jääda, arvestades juhtunut Strasbourgi jõuluturul. Tulistaja, 29-aastane islamist, aga tabati ja tapeti neljapäeva õhtul.

